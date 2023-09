Quota de femmes uniquement d’ici 2029 ? Détails exclusifs de la nouvelle facture

Le projet de loi sur les réserves des femmes est sur le point de devenir une loi après près de trois décennies de blocages et de discordes. Cependant, un quota de 33 pour cent de femmes au parlement et dans les assemblées législatives des États, comme promis par le projet de loi, ne pourrait entrer en vigueur que d’ici 2029, a appris NDTV.

Le quota ne peut être mis en œuvre qu’après la première délimitation ou le redessinage des circonscriptions après que le projet de loi soit devenu loi, selon des détails consultés exclusivement par NDTV. Les circonscriptions ne seront redessinées qu’après le prochain recensement, probablement en 2027.

L’article 82 de la Constitution, tel que modifié en 2002, stipule que le processus de délimitation peut être effectué sur la base du premier recensement effectué après 2026. À l’origine, le premier recensement après 2026 devait être effectué en 2031, suivi d’une délimitation.

Le recensement devait avoir lieu pour la dernière fois en 2021, mais a été retardé à cause de Covid, le prochain décompte pourrait donc avoir lieu en 2027.

Afin de permettre un redécoupage plus rapide des circonscriptions, l’article 82 doit être modifié. Toutefois, les États du Sud s’opposent au processus de délimitation immédiat.

Le projet de loi sur les quotas de femmes sera en vigueur pendant 15 ans après être devenu une loi, mais sa durée peut être prolongée.

Surtout, les sièges réservés aux femmes seront alternés après chaque exercice de délimitation.

Le projet de loi de six pages stipule qu’un tiers des sièges au Lok Sabha et dans les assemblées seront réservés aux femmes et pourvus par élection directe. De plus, le quota ne s’appliquera pas au Rajya Sabha ou aux conseils législatifs des États. Dans le cadre du quota, un tiers des sièges sera réservé aux castes et tribus répertoriées.

Le projet de loi n’inclut pas de réserve pour les OBC (Autres classes arriérées), car une telle disposition n’existe pas pour le législateur. C’est la revendication pour laquelle des partis comme le parti Samajwadi et le Rashtriya Janata Dal (RJD) se sont opposés au projet de loi sur les quotas de femmes pendant des décennies.

Le projet de loi est similaire au projet de loi sur la réserve des femmes rédigé en 2010 lorsque le gouvernement du Congrès dirigé par Manmohan Singh était au pouvoir. Seulement, deux amendements visant à introduire des quotas pour la communauté anglo-indienne ont été abandonnés dans la nouvelle version.

Les dispositions du projet de loi sur les quotas de femmes entreront en vigueur après la délimitation ou le redessinage des circonscriptions après que « les chiffres pertinents du premier recensement effectué après l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle (cent vingt-huitième amendement) de 2023 auront été publiés » et entreront en vigueur. cessera d’avoir effet 15 ans après sa promulgation, précise le projet de loi.

En fait, le nouveau projet de loi constitue une disposition habilitante, un pas en avant, mais un projet de loi et une notification distincts seront nécessaires pour la loi sur la délimitation.

« Sous réserve des dispositions des articles 239A, 330A et 332A, les sièges réservés aux femmes à la Chambre du peuple, à l’Assemblée législative d’un État et à l’Assemblée législative du territoire de la capitale nationale de Del continueront jusqu’à la date à laquelle la Le Parlement peut, par la loi, décider », indique le projet de loi.

L’énoncé des objets et des motifs indique que le projet de loi vise une plus grande participation des femmes en tant que représentantes publiques dans l’élaboration des politiques aux niveaux national et étatique.

Actuellement, les femmes ne représentent que 14 pour cent des parlements et des assemblées législatives en Inde, ce qui est bien inférieur à la moyenne mondiale.