Les responsables palestiniens et israéliens se rejettent mutuellement la responsabilité de l’explosion survenue à l’hôpital arabe al-Ahli, dans la bande de Gaza assiégée.

Le nombre de victimes a fait l’objet d’un débat, le ministère palestinien de la Santé affirmant que plus de 470 personnes ont été tuées dans l’explosion, tandis qu’Israël a déclaré que ce chiffre avait été délibérément gonflé.

L’attaque contre l’hôpital a été condamnée dans le monde entier, provoquant des protestations dans certaines régions.

Les Nations Unies ont demandé vendredi une enquête internationale indépendante sur une explosion dévastatrice survenue dans un hôpital bondé de la ville de Gaza plus tôt cette semaine, alors que le conflit entre l’armée israélienne et le Hamas fait rage.

Les responsables palestiniens dans la bande de Gaza assiégée ont imputé l’explosion à l’hôpital arabe al-Ahli à une frappe israélienne, tandis que l’armée israélienne a déclaré qu’elle avait été causée par une roquette tirée par le groupe armé du Jihad islamique palestinien, ce qui a démenti cette affirmation. L’allié d’Israël, les États-Unis, a également imputé la responsabilité aux combattants palestiniens, tandis que les États arabes ont imputé la responsabilité à Israël.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que plus de 470 personnes avaient été tuées dans l’explosion, tandis qu’Israël a déclaré que ce chiffre avait été délibérément gonflé. Les services de renseignement américains ont estimé le nombre de victimes entre 100 et 300 personnes.

Dans les jours qui ont précédé l’explosion, Israël a ordonné à 1,1 million de Palestiniens du nord de Gaza d’évacuer vers la partie sud de la bande de Gaza en prévision d’une offensive terrestre imminente. L’armée israélienne a spécifiquement émis des avertissements d’évacuation à l’hôpital arabe al-Ahli, selon l’Église anglicane qui gère l’établissement médical.

Vendredi, un porte-parole du bureau des droits de l’homme de l’ONU a déclaré que le personnel tentait de recueillir des preuves sur le terrain, mais que les bombardements intenses et la pénurie de carburant dans le contexte du « siège total » de l’enclave par Israël entravent les efforts.

Parallèlement, plusieurs organes de presse, dont Al Jazeera, ont analysé des séquences vidéo de l’incident de ces derniers jours pour reconstituer ce qui s’est passé. Alors qu’Al Jazeera continue de recueillir des informations, voici ce que vous devez savoir :

Ce qui s’est passé?

L’explosion a eu lieu mardi vers 16h00 GMT. Des images en direct d’Al Jazeera ont montré une lumière vive s’élevant dans le ciel et clignotant deux fois avant de changer radicalement de direction et d’exploser.

Une explosion est alors visible au sol au loin, suivie d’une seconde explosion, beaucoup plus importante, plus proche de la caméra.

Par la suite, des images et des séquences filmées à l’intérieur de l’enceinte de l’hôpital montraient environ deux douzaines de véhicules détruits dans un parking. Ils étaient entourés de bâtiments endommagés, avec certaines fenêtres explosées et du sang sur les murs et le sol.

Une enquête numérique d’Al Jazeera n’a trouvé aucun fondement à l’affirmation de l’armée israélienne selon laquelle la frappe contre l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza avait été provoquée par un tir de roquette raté.

Que révèlent les images ?

Une enquête menée par l’équipe de vérification Sanad d’Al Jazeera a révélé que les déclarations israéliennes semblent avoir mal interprété les preuves pour construire une histoire selon laquelle l’un des éclairs enregistrés par plusieurs sources était un raté de tir de roquette.

Sur la base d’un examen détaillé de toutes les vidéos, Sanad a conclu que l’éclair attribué par Israël à un raté de tir était, en fait, cohérent avec le système de défense antimissile israélien Iron Dome interceptant un missile tiré depuis la bande de Gaza et le détruisant en plein vol.

Channel 4, qui a publié une analyse vidéo examinant les preuves présentées par les deux parties, a déclaré qu’il n’y avait « aucune preuve que les explosions en vol et au sol soient nécessairement liées ».

Jusqu’à présent, il ne semble y avoir aucune preuve concluante permettant de déterminer qui était à l’origine de la deuxième explosion, celle qui a touché l’hôpital al-Ahli. Un certain nombre d’organisations ont suggéré que le cratère relativement petit laissé par l’attaque semble incompatible avec les armes habituellement lancées par Israël.

Cependant, l’utilisation d’un autre type d’artillerie ne peut être exclue.

Le groupe de journalisme d’investigation Bellingcat a identifié ce qui semble être le cratère d’impact après avoir analysé des séquences et des images des conséquences. Dans une analyse préliminaire, le groupe a déclaré que le sol entourant un côté du cratère présentait un cône de cicatrices et de piqûres, cohérent avec l’explosion d’une munition sur ce site.

Marc Garlasco, conseiller militaire de l’équipe de protection des civils de la PAX, a noté que le point d’impact ne semblait pas correspondre aux bombes de 500, 1 000 ou 2 000 livres utilisées dans les munitions d’attaque directe conjointe (JDAM) utilisées par Israël. selon le rapport Bellingcat.

Les journalistes de Channel 4 qui ont visité le site à la suite de l’incident ont également rapporté avoir vu de petits cratères compatibles avec des frappes de mortier plutôt qu’avec des missiles. Les bâtiments environnants n’ont subi que des dommages superficiels et aucun effondrement structurel.

La chaîne a déclaré : « Cela rend improbable une frappe de missile israélien détonant au sol, mais cela n’exclut pas une munition à explosion qui pourrait causer d’importantes pertes en vies humaines mais produirait beaucoup moins de dégâts structurels. »

Les images examinées par la BBC ont révélé des incohérences dans la reconstitution des événements présentée mercredi par le porte-parole de l’armée israélienne, Daniel Hagari.

« Le porte-parole a déclaré qu’il avait été tiré depuis un cimetière voisin – et qu’il y a un cimetière à côté de l’hôpital. Mais une carte affichée par le porte-parole montrait un site de lancement plus loin. Nous n’avons pas pu localiser de cimetière à cet endroit », a déclaré le porte-parole. » a déclaré le réseau britannique.

Selon la chaîne, les fragments de missiles constituent une part importante des preuves manquantes. Les projectiles sont souvent identifiables par l’épave de leur coquille et peuvent être utilisés pour déterminer l’origine du projectile, mais dans ce cas, la preuve reste à trouver.

Y a-t-il d’autres preuves ?

Les comptes des réseaux sociaux des deux côtés ont été scrutés à la recherche d’indices alors que les accusations fusent et que les esprits s’échauffent.

Le Jihad islamique palestinien a publié un message sur Telegram à 19h09 la nuit de l’explosion, affirmant qu’il avait tiré un barrage de roquettes vers Israël – quelques minutes seulement après l’explosion.

Dans une interview accordée mercredi au New York Times, Musab al-Breim, porte-parole du groupe, a déclaré que le moment des publications n’indiquait pas toujours le moment des lancements.

Les messages sur X envoyés par Hananya Naftali, assistante numérique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ont également éveillé les soupçons. « L’armée de l’air israélienne a frappé une base terroriste du Hamas à l’intérieur d’un hôpital à Gaza », a-t-il écrit, mais le message a été presque immédiatement supprimé.

À 22h58, Naftali s’est excusé sur X pour avoir partagé « un rapport de Reuters » qui « déclarait faussement qu’Israël avait frappé l’hôpital ». Il a déclaré qu’il avait depuis supprimé le tweet. « Comme le [Israeli army] ne bombarde pas les hôpitaux, j’ai supposé qu’Israël visait l’une des bases du Hamas à Gaza », a-t-il ajouté.

L’armée israélienne a également publié une vidéo avec un enregistrement d’une conversation entre de prétendus responsables du Hamas, où ils semblent parler de la roquette ratée qui a provoqué l’explosion de l’hôpital.

Dans son analyse, Channel 4 a déclaré avoir trouvé la crédibilité de l’appel discutable en raison de la syntaxe utilisée, de l’accent et du ton de la voix.

Un journaliste a ensuite demandé à Hagari lors de la conférence de presse : « J’aimerais que vous abordiez la question de la crédibilité parce que… le [Israeli army] a un bilan loin d’être parfait en matière de crédibilité ».

Dans sa réponse, Hagari a reconnu les lacunes du passé, mais a déclaré que la situation était désormais différente.