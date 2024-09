Qu’ont dit les célébrités à propos du refus de Beyoncé de participer aux CMA ?

Photo-illustration : Vulture. Photos : Weiss Eubanks/NBCUniversal via Getty Images, Christopher Polk/Billboard via Getty Images

Des récompenses pour Beyoncé ? Les CMA ont dit : « Attendez ! » Carter le cow-boy n’a reçu aucune nomination pour les Country Music Association Awards cette année. Certes, Bey elle-même a déclaré que son dernier album « n’est pas un album country », mais un « album de Beyoncé ». Pourtant, le projet de 27 titres a définitivement fait sa marque dans les classements country, et de nombreux fans s’attendaient à ce qu’il soit au moins reconnu lors de la cérémonie de remise des prix. Pour la Beyhive, ce camouflet fait également mal car Beyoncé a parlé de la façon dont Carter le cow-boy La décision de la chanteuse a été inspirée par une expérience où elle « ne s’est pas sentie la bienvenue », ce qui a été largement interprété comme une référence à sa performance controversée avec les Chicks aux CMA de 2016. En attendant, ce ne sont pas seulement les fans qui ont fait le buzz à propos de cette décision. De Kelly Clarkson à Shaboozey, voici comment les célébrités ont réagi à la nouvelle jusqu’à présent.

Clarkson semblait en apprendre davantage sur Carter le cow-boyl’absence de nominations lors d’une interview à la caméra du 12 septembre avec NBC10 Boston« Je trouve ça fascinant, parce que j’ai l’impression que ces chansons étaient partout », a-t-elle déclaré. Clarkson a ensuite réfléchi à ses propres tentatives pour percer dans l’industrie de la musique country, notant qu’on lui avait dit un jour lors d’un déjeuner que ses chansons country ne seraient pas jouées à moins qu’elle n’abandonne d’autres genres. « J’avais l’impression que la porte était fermée à moins que je ne me lance à fond et que je doive laisser tous les autres genres derrière moi, ce dont je ne pense pas que des gens comme moi, ou même Beyoncé, soient capables », a-t-elle déclaré. « Ce n’est même pas un désir ou une envie, c’est juste comme si nous aimions nous essayer à d’autres choses. Pourquoi se limiter ? » Les genres sont un drôle de concept, n’est-ce pas ? Clarkson a ajouté que les gens qui viennent à ses concerts aiment l’entendre interpréter plusieurs genres musicaux différents, ce qui, selon elle, est également le cas de sa compatriote texane Beyoncé et de ses fans. « Je pense que le véritable avantage, c’est que vous n’avez même pas besoin de ce prix », a-t-elle conclu. « Vous êtes en train de tout déchirer, quoi qu’il en soit. »

Shaboozey, qui apparaît sur le Carter le cow-boy Les morceaux « Spaghettii » et « Sweet Honey Buckiin » sont en lice pour deux prix aux CMA de cette année. Après l’annonce des nominations, il a fait l’éloge de son collaborateur exclu sur les réseaux sociaux, tweeter« Cela va sans dire. Merci @Beyonce de nous avoir ouvert une porte, d’avoir lancé une conversation et de nous avoir offert l’un des albums country les plus innovants de tous les temps ! »

Multiple points de vente a ensuite demandé à l’interprète de « A Bar Song (Tipsy) » de commenter directement le camouflet de Beyoncé aux MTV Video Music Awards le 11 septembre. « C’est vraiment malheureux », a-t-il déclaré. E! News« Si c’est quelque chose qu’elle cherchait à recevoir et que c’est quelque chose pour lequel elle a travaillé, c’est vraiment nul. » Pourtant, il a ajouté que ce qui compte vraiment, c’est de se connecter avec les auditeurs, une opinion qu’il a répétée tout au long de la soirée. « Elle est tellement innovante et met toujours tout son cœur et son âme dans la musique. Je pense que c’est ce qui compte vraiment, juste que les fans la reçoivent », a-t-il déclaré. Accéder à Hollywood« Les récompenses… on gagne, on perd, on se fait snober, toutes ces choses différentes. Mais tant que vous êtes en studio et que vous mettez une réelle intention et un vrai cœur dans votre musique et votre amour, vous avez déjà gagné. »

Lors d’une manifestation du 10 septembre épisode de La vueGoldberg a déclaré qu’elle ne comprenait pas pourquoi les gens étaient « surpris » que Carter le cow-boy n’a pas obtenu de nominations aux CMA. « Je ne pense pas qu’elle ait été snobée, je pense qu’ils ne l’ont juste pas fait… ce n’était pas pour eux », a suggéré Goldberg. La co-animatrice Sunny Hostin a déclaré qu’elle pensait que Beyoncé aurait « au moins » été nominée pour « Texas Hold ‘Em » et sa version approuvée par Dolly Parton de « Jolene ». Mais Hostin semblait également comprendre le point de vue de Goldberg, réfléchissant : « Ce public ne la recherche pas. » Lorsque la co-animatrice Alyssa Farah Griffin a souligné que Carter le cow-boyLes résultats de l’album dans les classements indiquent que les auditeurs ont apprécié l’album, mais Goldberg a répondu : « Ce ne sont pas eux qui votent. Ce ne sont pas eux qui votent. »

Le directeur exécutif Mathew Knowles a déclaré TMZ le 9 septembre, les électeurs de la CMA qui ont choisi de ne pas nominer l’album de sa fille « montrent que tout se résume toujours à une question de blanc et de noir ». Il a donné sa propre explication à ce choix. Carter le cow-boyLe refus de Beyoncé : « Il y a plus de Blancs en Amérique, et malheureusement, ils ne votent pas en fonction de leurs capacités et de leurs réalisations. C’est encore parfois une question de Blancs et de Noirs. » Beyoncé a précisé qu’il ne qualifiait pas les électeurs de la CMA de racistes, mais a déclaré que son refus « parle de lui-même », ajoutant : « En Amérique, personne n’est tenu responsable des personnes qui n’acceptent pas les autres cultures. »