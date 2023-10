Quoi?! Will Stancil ne comprend pas pourquoi les gens sont mécontents de l’inflation – Twitchy

Rappelez-vous qu’au cours des années passées, lorsque l’inflation faisait son apparition dans l’économie américaine, personne ne s’en souciait vraiment ? Nous non plus, mais apparemment, Will Stancil pense que c’était le cas pour une raison quelconque.

Le fait est que NOUS AVONS EU EU DE L’INFLATION AVANT, et cela n’a pas bouleversé les gens à ce point. Si vous demandiez à quelqu’un de modéliser l’approbation économique actuelle en utilisant les tendances d’avant 2019, il arriverait à la conclusion que le public devrait être quelque part entre satisfait et ravi. https://t.co/xScGCybCTW – Will Stancil (@whstancil) 4 octobre 2023

Tous ceux qui ont vécu la dernière période d’inflation extrême se souviendront sûrement à quel point tout le monde était calme à ce sujet, à quel point cela ne dérangeait pas vraiment les gens et n’était pas vraiment remarqué… n’est-ce pas ? Bueller ? Bueller ?

Stancil semble être au début de la trentaine, alors on pourrait peut-être lui pardonner de ne pas avoir vécu cette période, mais il a également eu suffisamment de temps pour apprendre. L’homme est titulaire d’une maîtrise en politiques publiques de l’Université du Minnesota ainsi que d’un doctorat en droit de la même institution, sans compter qu’il indique sur son LinkedIn qu’il a travaillé pour le Bureau national de recherche économique en tant que consultant en recherche. Il n’est pas un bébé dans les bois sur ces questions, ou du moins n’a aucune excuse pour l’être.

Quiconque possède une connaissance de base de l’histoire, qu’elle soit académique ou vécue, se souviendra que dans les années 1970, l’inflation était un phénomène très c’est grave que les gens soient TRÈS bouleversé. Vous vous souvenez de GAGNER ?

Dans un effort pour lutter contre une inflation record de 12,3 %, le président Gerald Ford lance la campagne Whip Inflation Now (WIN). Cela encourageait les économies d’énergie et si vous remplissiez un formulaire, vous receviez une épingle gratuite. Cela n’a pas fonctionné et est considéré comme l’une des plus grosses erreurs de relations publiques jamais réalisées par le gouvernement. (1974) pic.twitter.com/r1ZH3YfVgU – des moments fous dans la politique américaine (@ampol_moment) 9 juin 2022

Bien sûr, tout le monde n’a pas les mêmes trous de mémoire que Stancil.

Oui, le « malaise national » était le récit accepté. – Dennis l’OG Spongeworthy (@spongeworthy2) 5 octobre 2023

Le président Jimmy Carter a sûrement prononcé ce « discours de malaise » parce que tout le monde était vraiment satisfait de la façon dont se déroulaient l’économie et l’inflation.

Oh, peut-être pas.

Les gens d’Eternal Now comme vous vont être notre mort à tous. – Geek de la physique (@physicsgeek) 5 octobre 2023

Est-ce que vous plaisantez? L’un des principaux facteurs ayant conduit à la perte de Jimmy Carter en 1980 était une inflation à deux chiffres. J’ai obtenu mon diplôme d’études secondaires sous l’administration Carter. Newsweek et Time l’avaient tout le temps en couverture. –ZombieJohn Gotti 🚌 🐗 (@ZombieJohnGotti) 5 octobre 2023

HEIN? Dis-moi que tu n’as pas vécu les années 70 sans me dire que tu n’as pas vécu les années 70. Je l’ai fait. C’était fou et destructeur. – alboalt (@albo_alt) 5 octobre 2023

L’une des choses les plus stupides que j’ai vues sur Twitter. – SoOverIt (@anypigslft2) 5 octobre 2023

Bien sûr, tout le monde n’était pas en désaccord avec Will Stancil. L’animateur de MSNBC Mehdi Hassan, qui a honoré nos pages à plusieurs reprises avant de venir donner une tape sur la tête à Will.

Exactement – Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 4 octobre 2023

Avec un gars comme Mehdi à vos côtés, vous savez que vous êtes sur la bonne voie ! Il n’a jamais tort !

Surveillez de plus en plus de ce type de défense des effets de la « bidenomics » sur l’Américain moyen à mesure que nous nous rapprochons de plus en plus des élections générales de l’année prochaine. Ils feront tout ce qu’ils peuvent pour polir cette crotte.

