Quoi qu’il en soit à propos d’Elon Musk, Starlink est absolument essentiel en Ukraine

DNIPRO, Ukraine — De nouveaux détails sur la façon dont Elon Musk a limité le service Internet par satellite Starlink pour empêcher l’Ukraine d’attaquer des navires russes en Crimée l’année dernière ont rappelé brutalement à quel point ce service est vital pour les forces de Kiev – et comment le succès sur le champ de bataille dépend en partie de les caprices d’un milliardaire mercuriel.

La société SpaceX de Musk a envoyé des terminaux Starlink en Ukraine après l’invasion russe en février 2022, lorsque Moscou a rapidement interrompu tous les autres services. Depuis lors, les terminaux satellites à haut débit constituent l’épine dorsale des communications numériques de l’armée ukrainienne. Nichés dans des tranchées, recouverts de vêtements de camouflage au sommet de véhicules blindés et bourdonnant dans des centres de commandement poussiéreux, les petits terminaux WiFi sont si essentiels que de nombreux soldats affirment que ne pas les avoir mettrait leur vie en danger.

Les zones de guerre modernes regorgent de communications numériques, nécessitant un Internet rapide et sécurisé. En Ukraine, le flux de données de Starlink permet d’acheminer les flux de drones depuis tout le champ de bataille, permettant aux commandants de visualiser les forces ennemies en temps réel et de coordonner les frappes d’artillerie beaucoup plus rapidement que de relayer les mêmes informations par radio.

Il existe quelque 42 000 terminaux Starlink en Ukraine, ont indiqué des responsables, qui assurent les communications militaires, gouvernementales et civiles alors que la Russie attaque sans relâche les infrastructures civiles. Les terminaux jouent également un rôle de plus en plus important dans la contre-offensive ukrainienne, offrant aux soldats des options de communication portables dans les zones rurales du front sud qui sont soit trop isolées, soit là où les tours de téléphonie cellulaire ont été endommagées et détruites.

Les terminaux fournissent également une connectivité pour les smartphones et les tablettes, qui font tout, depuis l’aide aux soldats pour rester informés dans les discussions de groupe jusqu’à l’exécution d’applications permettant de calculer les informations de ciblage des batteries d’obusiers. Les soldats utilisent souvent les mêmes appareils connectés à Starlink pour communiquer avec leurs proches dans leur pays ou à l’étranger et pour télécharger des vidéos du champ de bataille sur les réseaux sociaux.

Lors d’une opération récente dans la région nord-est de Luhansk, près des lignes russes, un terminal Starlink a pompé des données WiFi pour une équipe de trois drones d’attaque, permettant au pilote de surveiller une discussion de groupe fournissant des mises à jour en temps réel sur les emplacements et les mouvements de l’ennemi. Victor Stelmakh, chef d’une unité de drones d’attaque au sein de la 68e brigade Jaeger, a utilisé ces informations pour déployer plusieurs drones et larguer des grenades sur les positions ennemies. Les frappes, observées par les journalistes du Washington Post, ont blessé plusieurs soldats russes.

Les détails sur le rôle de Musk dans la limitation du service Starlink sont inclus dans une nouvelle biographie de l’homme d’affaires milliardaire rédigée par Walter Isaacson. Un extrait du livre a été publié dans un article d’opinion du Washington Post. Les détails du livre sur le rôle de Musk dans la coupure de Starlink ont ​​été rapportés pour la première fois par CNN.

Musk a coupé l’accès Internet à l’armée ukrainienne alors qu’elle attaquait la flotte russe

Les révélations contenues dans le livre d’Isaacson ont ravivé les inquiétudes quant à l’influence que SpaceX et Musk, en tant que propriétaire, exercent sur la guerre en Ukraine.

En octobre 2022, des drones maritimes armés s’apprêtaient à attaquer la flotte russe, selon la biographie. Au lieu de cela, les drones « ont perdu leur connectivité et se sont échoués sans danger » parce que Musk a secrètement ordonné aux ingénieurs de suspendre le service Starlink près de la Crimée occupée, la péninsule ukrainienne que la Russie a illégalement envahie et annexée en 2014.

Les responsables ukrainiens et américains se sont empressés de rétablir le service, selon le livre, faisant directement appel à Musk. Musk a finalement accepté. « Il y a eu une demande d’urgence de la part des autorités gouvernementales pour activer Starlink jusqu’à Sébastopol », a déclaré Musk vendredi sur X, la société qu’il possède, anciennement connue sous le nom de Twitter. Il faisait référence à la ville portuaire de Crimée, qui a longtemps été le quartier général de la flotte russe de la mer Noire. La Russie a maintenu le siège dans le cadre d’un contrat de location avec l’Ukraine après l’effondrement de l’Union soviétique.

Lors d’une conversation avec Isaacson, Musk a exprimé sa réticence à ce que son service soit utilisé pour une telle attaque. « L’intention évidente est de couler la majeure partie de la flotte russe au mouillage », a déclaré Musk à Isaacson. « Si j’avais accepté leur demande, alors SpaceX serait explicitement complice d’un acte de guerre majeur et d’une escalade du conflit. »

SpaceX n’a ​​pas renvoyé de demande de commentaire. Les responsables ukrainiens notent que l’invasion de la Crimée par la Russie en 2014 et de l’ensemble de l’Ukraine en 2022 constituait des actes d’agression illégaux et des crimes de guerre présumés au regard du droit international.

Jeudi, Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, a déclaré que la décision de Musk de suspendre le service Starlink près de la Crimée et d’autres territoires ukrainiens occupés avait entraîné la mort de civils.

« En conséquence, des civils et des enfants sont tués », a posté Podolyak sur X.

« C’est le prix d’un cocktail d’ignorance et d’ego démesuré », a poursuivi Podolyak. « Cependant, la question demeure : pourquoi certaines personnes veulent-elles si désespérément défendre les criminels de guerre et leur désir de commettre des meurtres ? Et réalisent-ils maintenant qu’ils commettent le mal et encouragent le mal ?

Le ministre ukrainien de la Transformation numérique, Mykhailo Fedorov, dont le ministère s’occupe directement de Starlink, n’a pas répondu à une demande de commentaire.

La capacité de Musk à contrôler les opérations militaires ukrainiennes a alarmé certains secteurs du Pentagone, qui a envoyé des milliards de dollars en armes pour aider l’Ukraine à se défendre contre l’invasion russe. Le ministère de la Défense a eu du mal à le maîtriser, bien qu’il ait accepté de payer les factures coûteuses du service Starlink suite aux menaces de Musk selon lesquelles il cesserait de fournir le service gratuitement.

Comment la Russie a appris de ses erreurs pour ralentir la contre-offensive ukrainienne

Les troupes ukrainiennes ont intégré Starlink dans tous les domaines du conflit, s’appuyant sur ce service pour pratiquement toutes les tâches nécessitant une communication numérique.

Un soldat de reconnaissance aérienne portant l’indicatif d’appel Labrador, utilisant le terme de jeu « IMBA » ou déséquilibre, a déclaré que Starlink offrait un avantage significatif sur les capacités russes. Plusieurs flux de drones sur un seul écran fournissent aux commandants et aux éclaireurs une connaissance de la situation, a déclaré Labrador. Les drones de surveillance surveillant les tirs d’artillerie peuvent envoyer des emplacements d’impact rapides et précis, a-t-il expliqué, permettant aux équipages d’obusiers d’ajuster rapidement leur visée et d’atteindre une cible.

Labrador, comme d’autres soldats, a parlé à la condition qu’il soit identifié uniquement par son indicatif d’appel, conformément aux règles militaires ukrainiennes.

La perte de Starlink, a-t-il déclaré, obligerait l’Ukraine à se rabattre sur des communications plus traditionnelles telles que la radio ou d’autres alternatives de qualité inférieure. Cela pourrait être fait, a-t-il dit, mais cela nécessiterait des compromis difficiles. Par exemple, a-t-il expliqué, lorsque la communication numérique est utilisée entre les tranchées, les soldats pourraient devoir quitter une sécurité relative pour transmettre des informations oralement.

« Ce sont des risques supplémentaires », a-t-il déclaré. « On peut dire que l’absence d’alternative à Starlink augmentera le niveau de mortalité et de blessures. »

L’accès à Internet via Starlink a également aidé les soldats lorsqu’ils ont besoin d’accéder à des manuels de formation et d’obtenir plus d’informations sur les armes et équipements avancés qu’ils ont reçus de l’Occident, a déclaré Rusyn, commandant adjoint du 49e bataillon d’infanterie des Carpates Sich.

« S’ils arrêtaient de travailler à un moment donné, ce ne serait pas la fin du monde », a déclaré Rusyn, « mais cela aggraverait considérablement notre situation au front, notre efficacité ».

Selon un confident de Prigojine, un accident d’avion mortel montre que personne n’est en sécurité

Starlink constitue également une bouée de sauvetage d’une importance cruciale pour les civils.

Il y a un an, après qu’une avancée surprise de l’Ukraine ait libéré des pans de territoire dans le nord-est du pays, des civils sont sortis d’une bulle d’information contrôlée par la Russie. Pendant des mois, la plupart des services cellulaires et Internet étant coupés, ils n’ont pas pu se connecter avec leurs proches ailleurs en Ukraine. Et même pendant les jours qui ont suivi le retour des villes et villages sous contrôle ukrainien, certains n’ont pas pu contacter leurs familles pour confirmer qu’ils avaient survécu.

À Izyum, par exemple, lorsque les soldats ukrainiens ont installé leur base en ville et ont branché leur Starlink – légèrement endommagé lors d’un précédent bombardement – ​​les habitants se sont rassemblés pour se connecter au réseau et parler à leurs proches, parfois pour la première fois depuis le début de l’année. Invasion russe en février 2022.

Les journalistes qui couvrent la guerre utilisent également régulièrement Starlink comme seul moyen d’envoyer des reportages, des images et des vidéos depuis des zones qui autrement ne disposent pas d’un service Internet fonctionnel.

L’utilisation ukrainienne de Starlink a suscité une forte réaction de la part de Moscou, notamment en expérimentant des capacités secrètes de guerre électronique destinées à neutraliser le service, selon des évaluations des services de renseignement américains divulguées et obtenues par le Washington Post.

L’armée russe a testé pendant des mois des moyens de perturber les liaisons de communication au-dessus de l’Ukraine, selon les documents classifiés, mais ces documents ne permettent pas de déterminer si les tests ont réussi ou ont eu l’effet escompté.

Siobhán O’Grady et David L. Stern à Kiev ont contribué à ce rapport.