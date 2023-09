« Quoi que nous trouvions, nous vous le dirons » : la NASA nomme un directeur pour diriger la recherche sur les ovnis

La NASA n’a trouvé aucune preuve que les phénomènes anormaux non identifiés (UAP) aient des origines extraterrestres.

Les peurs et les mythes autour des ovnis ont rendu la recherche scientifique difficile.

L’agence promet la transparence sur les découvertes concernant les ovnis.

L’agence spatiale américaine affirme que l’étude des ovnis nécessitera une approche scientifique et de nouvelles techniques, la NASA ayant nommé un directeur pour diriger la recherche sur des objets que le gouvernement américain appelle des phénomènes anormaux non identifiés (UAP).

L’agence n’a trouvé aucune preuve que les UAP aient des origines extraterrestres, a déclaré jeudi l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, après avoir publié une étude qui a duré plusieurs années.

Dans un 33 pages rapportune équipe indépendante mandatée par la NASA a averti que la perception négative entourant les ovnis – abréviation d’objets volants non identifiés – constitue un obstacle à la collecte de données.

Mais le panel a déclaré que l’implication de la NASA devrait contribuer à réduire la stigmatisation autour de ce problème, et a recommandé à l’agence d’intensifier ses efforts pour recueillir des informations sur les PAN et de jouer un rôle plus important en aidant le Pentagone à les détecter.

« Il existe une fascination mondiale pour l’UAP. Lors de mes voyages, l’une des premières questions que l’on me pose souvent concerne ces observations, et une grande partie de cette fascination est due à la nature inconnue de celles-ci », a déclaré Nelson.

« Si vous me demandez, est-ce que je crois qu’il y a de la vie dans un univers si vaste qu’il m’est difficile d’en comprendre la taille, ma réponse personnelle est ‘Oui' », a-t-il ajouté.

REGARDER | Un ancien officier du renseignement affirme que les États-Unis cachent des informations sur des engins extraterrestres

Les objets volants non identifiés sont une source d’émerveillement, de peur et de mythologie depuis des années, ce qui, selon Nelson, rend la recherche scientifique plus difficile.

Il a déclaré jeudi qu’il espérait faire passer le débat sur les ovnis du « sensationnalisme vers la science ».

Le gouvernement américain a publié un rapport en 2021 détaillant les cas dans lesquels des ovnis avaient été observés, souvent par du personnel militaire.

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, assiste à une conférence de presse sur les phénomènes anormaux non identifiés (UAP) au siège de la NASA à Washington, DC.

Le Congrès a également tenu une audition sur les ovnis en juillet, le gouvernement s’intéressant davantage à ce qu’il perçoit comme un problème potentiel de sécurité nationale.

Lors d’une réunion publique cette année, le groupe indépendant de 16 membres chargé d’étudier les ovnis a également appelé à l’utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique pour aider à identifier les observations.

Le groupe n’a pas eu accès à des fichiers top-secrets dans le cadre de ses travaux, mais a utilisé des données non classifiées pour mieux comprendre les observations, arrivant à la conclusion qu’il n’y avait aucune preuve d’origine extraterrestre.

« Malgré de nombreux récits et visuels, l’absence d’observations cohérentes, détaillées et organisées signifie que nous ne disposons pas actuellement de l’ensemble des données nécessaires pour tirer des conclusions scientifiques définitives sur l’UAP », indique le rapport.

Nelson a déclaré que la mission de la NASA « est de découvrir l’inconnu », et il a promis la transparence sur toute découverte.

« Quoi que nous trouvions, nous vous le dirons », a-t-il déclaré.