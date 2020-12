Un homme se tient devant les bureaux fermés du département du Travail de l’État de New York le 7 mai 2020 à Brooklyn. Alors que 2020 touche à sa fin, des millions de chômeurs à travers le pays continuent d’être confrontés à l’incertitude. | Stéphanie Keith / Getty Images

Même s’il y a un autre projet de loi de relance, les chômeurs verront probablement une perte de leurs prestations.

Même si le Congrès se réunit bientôt sur un nouveau projet de loi de relance – comme on le prévoit maintenant après des mois d’échecs de négociations – il a déjà dépassé le temps imparti, à tel point que des millions de chômeurs seront probablement encore touchés. Il s’avère que la gouvernance via la procrastination extrême n’est pas une approche idéale.

Après des mois de danse de volonté-ils-ou-ne-veulent-ils pas qui a laissé les travailleurs, les entreprises et une grande partie de l’économie dans l’incertitude, les législateurs ont encore une fois un accord potentiel: une proposition de 748 milliards de dollars pour aider à stimuler l’économie comme le Covid -19 pandémie fait rage. Bien que cela puisse présenter des lacunes – les démocrates ont supprimé l’aide des États et des gouvernements locaux du projet de loi principal en échange de la suppression par les républicains des protections en matière de responsabilité des entreprises – ce n’est pas la pire affaire au monde et il prévoit de nouveaux paiements pour les chômeurs.

Mais il y a un hoquet: même si un projet de loi est adopté, des millions de travailleurs seront probablement confrontés à un retard dans la réception de ces paiements pendant que les régulateurs et les États chargés de les distribuer aplanissent le nouveau processus.

On estime que 4 millions de travailleurs ont probablement déjà épuisé leurs avantages sociaux, certains d’entre eux pendant des mois, après avoir atteint le maximum de leur paiement hebdomadaire établi par la loi CARES, le premier plan de relance. Le temps qu’il faut pour qu’un nouveau système soit opérationnel est le temps qu’il faudra attendre avant d’obtenir un autre chèque. D’autres programmes étendus par la loi CARES expireront en décembre, et étant donné les complexités bureaucratiques du système d’assurance-chômage à 50 États, la transition sera probablement compliquée.

«Ces choses sont sur une minuterie, et une fois que la minuterie s’est déclenchée, la réinitialisation de cette minuterie n’est pas facile», a déclaré Elizabeth Pancotti, conseillère politique au groupe de défense Employ America.

La situation actuelle des travailleurs de la falaise est différente de celle à laquelle ils ont été confrontés à la fin de juillet, lorsque 600 $ en indemnités de chômage hebdomadaires augmentées du gouvernement fédéral ont pris fin.

À l’époque, les chômeurs collectaient 2 400 dollars de plus par mois grâce à la loi CARES, qui permettait à certains d’entre eux d’augmenter leur épargne et empêchait le taux de pauvreté de monter en flèche. Mais les États-Unis sont maintenant depuis des mois dans la pandémie, et pour beaucoup, toutes les économies rendues possibles par ces avantages supplémentaires se sont taries. C’est une chose d’épargner pendant quelques mois en cas d’urgence; c’est une autre chose de le faire pendant un an.

Attendre à la dernière minute pour faire une dernière tentative pour aider les gens n’est pas génial

La loi CARES (Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security), le plan de relance de 2,2 billions de dollars que le président Donald Trump a signé fin mars, offrait un certain nombre de soutiens aux chômeurs.

Il a ajouté 600 $ de plus par semaine en prestations de chômage fédérales en plus des paiements de chômage des États jusqu’à la fin juillet. Il a également créé un nouveau programme appelé Pandemic Unemployment Assistance, qui a étendu l’assurance-chômage aux pigistes, aux travailleurs à la demande, aux entrepreneurs et aux travailleurs indépendants; et a créé une indemnité de chômage d’urgence en cas de pandémie, qui ajoute 13 semaines supplémentaires d’assurance-chômage régulière de l’État jusqu’à 39 semaines. Les deux devraient se terminer fin décembre.

Lors de la conception de ces programmes, le Congrès a émis de nombreuses hypothèses sur la façon dont les États-Unis géreraient la pandémie – principalement, qu’ils feraient un meilleur travail que de maîtriser le virus afin que les gens puissent retourner au travail. Mais neuf mois plus tard, l’Amérique a toujours 10 millions d’emplois de moins qu’avant la pandémie, et alors que le coronavirus continue de se propager, de nombreux endroits à travers le pays sont à nouveau confrontés à des fermetures, menaçant de nouvelles pertes d’emplois.

Le dernier plan de relance sur la table du Congrès augmenterait de 300 $ supplémentaires en paiements fédéraux hebdomadaires pendant 16 semaines (réduisant essentiellement les anciens 600 $ de moitié) et prolongerait les programmes qui expireraient à la fin de décembre de 16 semaines également. C’est bien, mais les experts préviennent qu’étant donné la proximité des législateurs, les chômeurs devront inévitablement attendre des semaines avant de pouvoir recouvrer l’argent qui leur est dû.

Si et quand un nouveau projet de loi est adopté et promulgué, il appartient au ministère du Travail de publier des directives et des règlements décrivant comment les États doivent mettre en œuvre la loi, et ce processus prend du temps. Pancotti a dit exactement combien de temps variera selon le programme, mais elle estime que cela pourrait prendre de deux à huit semaines pour que les chèques commencent à sortir.

Il y avait une situation similaire lorsque la loi CARES a été adoptée en mars: il a fallu beaucoup de temps aux États pour mettre en place leurs systèmes de programmes de chômage nouveaux et élargis, laissant les travailleurs frustrés par le système. La même chose s’est produite avec le programme d’aide aux salaires perdus que le président Trump a mis en place par décret au cours de l’été pour donner temporairement un coup de pouce à certains travailleurs.

«Si nous recevons une facture à la fin de la semaine, la semaine prochaine, c’est Noël», a déclaré Pancotti. En d’autres termes, cette fois-ci, les retards pourraient être pires, car beaucoup de personnes nécessaires pour mettre en place ces systèmes ne seront pas au bureau.

Une aide est évidemment meilleure que pas d’aide, mais les retards dans l’octroi de l’aide aux personnes, en particulier à ce stade de la pandémie, pourraient être catastrophiques pour de nombreux travailleurs. Pancotti estime que 4 millions de travailleurs ont déjà épuisé leurs semaines de prestations pour 2020, et certains de ces travailleurs sont sans prestations depuis des mois. Plus ils resteront longtemps sans assistance, plus la situation s’aggravera. Et même pour les personnes participant aux programmes qui se poursuivent jusqu’en décembre, il pourrait très bien y avoir des défaillances, car les États réorganisent leurs systèmes administratifs pour tenir compte de choses comme le fait que les paiements hebdomadaires ont été réduits de moitié.

Même si les travailleurs recevront des arriérés de salaire chaque fois que la loi sera mise en place, devoir attendre pourrait être désastreux pour beaucoup.

«Nous allons assister à une vague d’expulsions, de pauvreté, de suicides – c’est déjà une période de l’année difficile pour la santé mentale. Les gens peuvent finir par se passer de médicaments, exacerber les problèmes de santé chroniques, éventuellement remplir des cartes de crédit à intérêt élevé, obtenir des prêts sur salaire ou aller dans des prêteurs sur gages », a récemment déclaré à CNBC Michele Evermore, analyste politique principale au National Employment Law Project.

Les travailleurs peuvent se tourner vers des prestations étendues, qui font toujours partie du système de chômage, et prolongent essentiellement les prestations régulières de l’État de six à 20 semaines en fonction des conditions économiques de leur État – en gros, lorsque la situation de l’emploi est particulièrement mauvaise. Les participants à ce programme ne seront pas lancés si le Congrès ne parvient pas à adopter un nouveau stimulus, et Pancotti estime qu’environ 3 millions de personnes bénéficiant des avantages prolongés de la loi CARES pourraient entrer dans ce programme. Pourtant, cela pourrait devenir compliqué et dans de nombreux États, les avantages étendus ne sont plus en place.

Washington n’a pas à fonctionner de cette façon. Le système de chômage non plus.

2020 a révélé de nombreux défauts de l’Amérique, y compris la manière dont elle traite les travailleurs – à la fois ceux qui ont conservé leur emploi et ceux qui les ont perdus – ainsi que la mesure dans laquelle le système de chômage américain est profondément problématique dans sa conception.

Il fonctionne dans le cadre d’une configuration hybride fédérale-État qui, dans de nombreux cas, ne fonctionne tout simplement pas. Le gouvernement fédéral fixe des paramètres minimaux et fournit un certain financement. Pendant ce temps, les États sont livrés à eux-mêmes pour ce qui est de la conception de leurs systèmes de chômage, de la générosité des prestations, des paramètres à mettre en place et des ressources à mettre dans leurs programmes.

Donc, pour les travailleurs, quelle chance ils ont de naviguer dans le processus de chômage et recevoir des paiements – même en temps normal – dépend de l’état dans lequel ils vivent. En plus de cela, l’assurance-chômage est chroniquement sous-financée et sans surveillance, de sorte que les problèmes augmentent pendant des années.

Il y a beaucoup à blâmer pour la situation actuelle du chômage. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a été pendant des mois un obstacle majeur à plus de relance, et le refus de compromis sur certaines questions – comme si les États et les villes devraient recevoir une aide fédérale – s’est avéré extrêmement coûteux pour des millions d’Américains.

Mais ce n’est pas seulement une question de procrastination à Capitol Hill. Si et quand une nouvelle loi est mise en place, il y aura des retards supplémentaires et inutiles en raison du nombre d’obstacles bureaucratiques à surmonter, souvent peu généreux pour les travailleurs les plus nécessiteux et intentionnellement difficiles à naviguer.

Plus de gens remarquent les problèmes de chômage dans les moments difficiles. Mais une fois que les temps sont à nouveau «bons», ils passent à autre chose et la volonté politique de réparer quoi que ce soit se dissipe. Il existe des moyens de réparer le système de chômage afin qu’il fonctionne mieux dans les bons comme dans les mauvais. Une partie de cela pourrait impliquer de rendre les prestations fédérales élargies permanentes et de mettre en place des déclencheurs plus automatiques pour aider les travailleurs en période de crise économique. Si le système de chômage était différent maintenant, ce ne serait pas la semaine avant Noël avec des travailleurs en difficulté, peu importe ce que le Congrès décide de faire.