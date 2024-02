Quoi, quand et comment vous mangez de la nourriture affecte votre santé, selon un médecin

Inscrivez-vous à l’émission Eat, But Better: Mediterranean Style de CNN. Notre guide en huit parties vous montre un délicieux mode de vie alimentaire soutenu par des experts qui améliorera votre santé pour le reste de votre vie..





CNN

—



Ce que vous mangez et ce que vous ne mangez pas peut réduire votre risque de maladies telles que les maladies cardiaques et le cancer et augmenter l’espérance de vie, selon des décennies de recherche. Mais même si la plupart des conseils portent sur ce qu’il ne faut pas manger, je voulais également en savoir plus sur quand et comment les gens peuvent manger. manger pour optimiser sa santé.

J’ai parlé avec le Dr Leana Wen, experte en bien-être de CNN, à propos des aliments qu’elle recommande aux gens de manger davantage et des autres habitudes alimentaires à prendre en compte. Wen est médecin urgentiste et professeur agrégé adjoint à l’Université George Washington. Elle était auparavant commissaire à la santé de Baltimore.

CNN : Commençons par examiner les preuves. Dans quelle mesure ce que vous mangez influence-t-il votre santé ?

Dre Leana Wen : Selon une étude de 2022, les gens peuvent vivre jusqu’à 13 ans en suivant un régime alimentaire comprenant davantage de légumes, de fruits, de céréales complètes et de noix. Un 2023 Étude de la nature ont découvert que les gens peuvent gagner plus de 10 ans en espérance de vie en fonction de leurs habitudes alimentaires. Les gains les plus importants proviennent de la consommation de moins de boissons sucrées et de viandes transformées, tout en mangeant davantage de céréales complètes, de noix et de fruits.

Un autre Etude 2023 a suivi plus de 100 000 participants pendant plus de 30 ans pour évaluer leurs habitudes alimentaires à long terme. Cette étude a révélé une association entre des habitudes alimentaires saines et une réduction de 20 % du risque de décès prématuré. Les personnes qui mangeaient davantage de céréales complètes, de fruits, de légumes, de noix et de légumineuses « étaient également moins susceptibles de mourir du cancer, des maladies cardiovasculaires et des maladies respiratoires et neurodégénératives », selon les chercheurs.

CNN : De quels types d’aliments conseillez-vous aux patients de manger davantage ?

Loupe: J’encourage les gens à augmenter leur consommation d’aliments entiers peu transformés. Pensez aux légumes verts à feuilles, aux fruits frais et aux grains entiers. Certains experts en nutrition conseillent également aux gens de penser à avoir un arc-en-ciel alimentaire, c’est-à-dire un assortiment de fruits et légumes dans une grande variété de couleurs et d’ingrédients. Les gens devraient également envisager de manger plus de légumineuses, comme les haricots et les lentilles, et incorporer des noix comme les noix, les pistaches et les amandes dans leurs repas.

CNN : Qu’en est-il du poisson et de la viande ?

Loupe: Ceux-ci peuvent également faire partie d’une alimentation saine. Le poisson contient des acides gras oméga-3, que certains études ont été associés à la réduction du risque de maladie cardiaque ainsi que de démence. La viande maigre peut également être une bonne source de protéines. Des études ont établi un lien entre la viande hautement transformée et des effets négatifs sur la santé, alors recherchez encore une fois les aliments entiers peu transformés. Pensez au filet de saumon et au poulet rôti, pas aux hot-dogs et aux nuggets de poulet.

CNN : De quoi les gens devraient-ils manger et boire moins ?

Loupe: Sur la base de ces données, j’exhorte les gens à réduire leur consommation de boissons sucrées comme les sodas et les boissons énergisantes. Je les exhorterais également à supprimer aliments ultratransformésqui comprend la malbouffe comme les chips et les bonbons.

Ce n’est pas facile à faire en raison de la quantité de boissons sucrées et d’aliments ultra-transformés qui nous entourent. Les conséquences sur la santé sont cependant claires. Selon un étude portant sur plus de 11 000 adultes, les personnes qui consommaient beaucoup d’aliments ultra-transformés présentaient un risque de mortalité 31 % plus élevé que celles qui déclaraient le niveau de consommation le plus faible de ces aliments.

Il est utile que les gens réfléchissent non seulement à la manière de supprimer ces aliments, mais également à ce par quoi ils vont les remplacer. Ceux qui boivent beaucoup de sodas peuvent bien sûr passer à l’eau, mais si cela ne leur convient pas encore, ils peuvent essayer de l’eau gazeuse ou aromatisée, ou une petite quantité de jus dilué dans de l’eau. Ceux qui grignotent des chips et des bretzels peuvent essayer de les remplacer par des noix.

J’exhorte tout le monde à être intentionnel. Regardez les étiquettes sur les aliments que vous achetez. S’il y a une longue liste d’ingrédients sur l’emballage comprenant de nombreux noms chimiques, il s’agit probablement d’un aliment hautement transformé. Pensez à remplacer cela par des aliments entiers peu transformés.

CNN : Nous avons parlé des aliments à manger et à éviter. Le nombre de repas est-il important ? Vaut-il mieux grignoter ou pas ?

Loupe: Cette partie est plus controversée car il existe des preuves contradictoires. D’une part, il existe des études qui démontrent les bienfaits pour la santé du petit-déjeuner et des petits repas tout au long de la journée. En revanche, certains régimes qui impliquent limiter le nombre de repas a également montré des impacts positifs. Il ne serait pas bon de manger des repas sains et de prendre ensuite des collations malsaines.

Grignoter ou grignoter peut dépendre de votre situation spécifique. Quelqu’un qui a tellement faim pendant la journée qu’il finit par recourir à la restauration rapide pour le dîner bénéficierait clairement d’une collation saine, puis d’un dîner planifié. D’autres personnes qui ne peuvent pas facilement limiter la quantité de collations ou pour qui les collations pourraient perturber leurs routines établies n’ont pas besoin de commencer à grignoter.

Il y a une habitude alimentaire liée au timing que j’encouragerais, c’est de ne pas manger juste avant de se coucher. Cela pourrait augmenter les symptômes de brûlures d’estomac et perturber le sommeil. Essayez de terminer votre dernier repas au moins deux heures avant de vous coucher.

CNN : Pourquoi devrions-nous réfléchir à la façon dont nous mangeons ?

Loupe: Il est important d’examiner non seulement ce que les gens mangent et quand, mais aussi comment. Vos repas sont-ils généralement pris sur le pouce, alors que vous devez manger très rapidement ? Si tel est le cas, vous risquez de consommer principalement des aliments ultra-transformés, y compris de la restauration rapide. De plus, vous ne permettez peut-être pas à votre corps de vous envoyer des signaux de satiété.

Vous sentez-vous souvent stressé par le fait de manger et de chercher de la nourriture lorsque vous êtes anxieux à propos de quelque chose ? Cela peut vous inciter à réexaminer votre relation avec la nourriture et à déterminer si vous devriez rechercher des ressources pour vous aider à gérer le stress et le bien-être mental.

Mangez-vous toujours seul ? Si tel est le cas, envisagez de planifier les repas comme des occasions de vous réunir avec d’autres personnes. Faites une pause dans votre travail, posez vos appareils et consacrez du temps à parler avec ceux avec qui vous partagez un repas.

Cette habitude a au moins trois effets positifs. Premièrement, cela incite à réfléchir davantage à la nourriture servie. Deuxièmement, cela crée des comportements sains en matière d’alimentation, ce qui implique de consacrer le temps nécessaire pour manger, digérer et laisser votre corps vous avertir lorsque vous êtes rassasié. Troisièmement, les liens sociaux contribuent également de manière importante à une bonne santé mentale et physique ainsi qu’à la longévité.

Bien entendu, l’alimentation n’est pas le seul facteur qui détermine la santé et le bien-être des individus. D’autres facteurs, notamment l’exercice, le sommeil, le stress et les conditions médicales sous-jacentes, jouent également un rôle majeur. Mais la nourriture n’en est qu’un élément, et les décisions quotidiennes concernant ce que nous mangeons, quand et comment peuvent faire une grande différence en matière de santé.