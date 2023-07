Quoi ne pas acheter sur Amazon Prime Day 2023 – Hollywood Life

Crédit d’image : dennizn/Shutterstock

Avec Journée Amazon Prime les 11 et 12 juillet, vous aurez peut-être hâte de magasiner pour toutes les offres incroyables que la marque a à offrir. Cependant, bien qu’il y ait des tonnes de ventes fabuleuses, il y a certaines choses sur lesquelles vous devriez économiser votre argent et nous avons arrondi ce que sont ces articles. De plus, il est important de garder à l’esprit que la semaine Target Circle (9-15 juillet) et la semaine Walmart + (10-13 juillet) se déroulent également en même temps, il vous incombe donc de consulter tous les sites avant d’acheter pour voyez quel site vous en donne le plus pour votre argent.

1. Électronique

Alors qu’Amazon propose des tonnes d’offres quotidiennes sur l’électronique pendant Prime Day, gardez à l’esprit que le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday (en novembre) ont tendance à proposer les meilleures offres électroniques.

2. Matelas

Les meilleures ventes de matelas ont lieu vers la fin de l’été pendant la fête du Travail, donc si vous cherchez un nouveau lit, vous voudrez peut-être attendre jusqu’en septembre.

3. Jouets

Des tonnes de jouets seront en vente pendant le Prime Day, cependant, les jouets sont généralement mis en vente pendant les grandes vacances telles que la fête du Travail, le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday.

4. Consoles de jeu

Les consoles de jeux sont très demandées et sont toujours recherchées, et même si elles peuvent être réduites dans une certaine mesure le Prime Day, vous obtiendrez une meilleure offre le Black Friday ou le Cyber ​​​​Monday si vous pouvez attendre jusque-là.

5. Ordinateurs portables

Ces articles à prix élevé sont toujours sur les listes de souhaits, cependant, bien que leur prix soit légèrement réduit, vous n’obtiendrez pas une aussi bonne affaire sur un ordinateur portable autant que vous le feriez le Black Friday ou le Cyber ​​​​Monday.

