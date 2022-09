Quoi faire autour de Kelowna ce long week-end – Kelowna Capital News

Septembre déjà ?

Le week-end de la fête du Travail est arrivé, les enfants sont de retour à l’école la semaine prochaine, et malgré le temps chaud, l’automne approche à grands pas.

Mais ne vous inquiétez pas, il y a de nombreuses occasions à Kelowna de profiter de la dernière longue fin de semaine de l’été.

Denim on the Diamond est de retour pour un autre festival de deux jours au King Stadium du 2 au 3 septembre, avec des têtes d’affiche comme The Reklaws, Matt Maeson et JJ Wilde. Les billets sont disponibles sur denimonthediamond.com.

Le Kelowna Fringe Festival se poursuit jusqu’au 4 septembre, avec une gamme variée d’actes choisis par le biais d’un système de loterie, jouant dans toutes les salles de la ville. Retrouvez l’horaire ici.

Le championnat GolfBC se réchauffe pour les rondes finales ! Rendez-vous à Gallagher’s Canyon pour assister au golf de qualité des meilleurs du PGA Tour Canada. C’est gratuit.

Envie de vous promener dans l’histoire du pop art ? Il est encore temps de visiter l’exposition « De Warhol à Banksy » à la Kelowna Art Gallery, qui présente 75 œuvres parmi celles qui ont rendu le médium célèbre.

Il est encore temps de vous procurer vos légumes frais de l’été! Le marché fermier de Kelowna, situé au coin de Dilworth et Springfield, est ouvert jusqu’en octobre.

Du violon à Rutland ! Fiddlefest 2022 se déroule au Rutland Centennial Hall les 2 et 3 septembre, avec de tout, de la danse aux concerts et même des ateliers.

