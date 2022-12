Quoi de plus important pour cette ville : une bibliothèque ou un poste de police ?

POURQUOI NOUS SOMMES ICI

Nous explorons comment l’Amérique se définit un endroit à la fois. Une bagarre pour une bibliothèque bien-aimée a divisé les habitants de cette communauté agricole du centre de la Californie.

11 décembre 2022

MCFARLAND, Californie – D’un côté de Kern Avenue dans la petite ville de McFarland se trouve la bibliothèque. Lumineux et spacieux, il se remplit d’écoliers les après-midi de semaine, assurant la sécurité jusqu’à ce que leurs parents reviennent de la récolte des raisins et des amandes au cœur de la région agricole la plus riche de Californie. Les enfants construisent avec des blocs et des Legos, lisent des livres, jouent sur les ordinateurs. Et ils sont nourris : un après-midi récent, un sandwich au fromage grillé, des carottes et des biscuits Graham au chocolat.

De l’autre côté de l’avenue se trouve la gendarmerie. Deux douzaines d’employés partagent une salle de bain ; quatre sergents emballent dans un petit bureau. Les murs sont si fins que le chef allume une machine à bruit blanc pour avoir une conversation privée. La pièce de la propriété est un minuscule placard, bourré de boîtes en carton remplies d’armes de poing confisquées et sentant les vêtements en sueur et la marijuana saisie comme preuve.

Kenny Williams, qui est le chef de la police de McFarland et son directeur municipal, regarde de l’autre côté de la rue avec envie. Dans un mouvement qui a fortement divisé la communauté agricole majoritairement pauvre, il a fait pression pour reprendre la bibliothèque, détenue et exploitée par le comté de Kern, et convertir le bâtiment en un nouveau poste de police. Son argumentaire : la criminalité explose, la ville s’agrandit, l’assiette fiscale est serrée.