Quoi de plus cher

Voici un aperçu de cinq choses qui deviendront plus chères :

Les hausses de taux augmentent les coûts d’emprunt, ce qui peut aider à ralentir l’inflation. Mais ils entraînent également des coûts supplémentaires pour les consommateurs déjà confrontés à des prix élevés des biens et des services.

Pour lutter contre une inflation sauvage, la Réserve fédérale a relevé son taux directeur de 0,75 % supplémentaire mercredi – augmentant encore le montant que les consommateurs paieront sur la dette comme les cartes de crédit, les hypothèques et autres prêts.

Une augmentation de taux de 2,25 % depuis le début de l’année signifie que pour un titulaire de carte effectuant le paiement minimum sur un solde de carte de crédit de 5 000 $, il faudra cinq mois supplémentaires et 868 $ d’intérêts pour rembourser complètement la carte, selon les calculs fournis par Bankrate. .com.

La Réserve fédérale augmentant les taux d’intérêt, le taux annuel en pourcentage de votre carte de crédit augmentera probablement dans quelques cycles de facturation. Cela signifie que vous paierez plus sur toute dette de carte de crédit impayée qui n’est pas remboursée d’ici la fin du mois.

Une augmentation de taux de 2,25 % depuis le début de l’année signifie que pour un prêt automobile neuf de 35 000 $ sur 5 ans, le paiement mensuel serait maintenant supérieur de 36 $ par rapport à un prêt contracté au début de l’année, selon les calculs fournis par Bankrate. com.

Les emprunteurs avec des ARM peuvent s’attendre à une augmentation du taux d’intérêt sur leurs prêts immobiliers, bien que cela varie en fonction du prêteur, de la taille de l’hypothèque et de leur pointage de crédit. Cela dit, le taux d’intérêt moyen des ARM de cinq ans a presque doublé depuis le début de l’année, ce qui coïncide avec quatre hausses de taux de la Fed au cours de cette période.

Les emprunteurs ayant des prêts étudiants fédéraux ne seront pas affectés par la hausse des taux, car les taux d’intérêt de ces prêts sont fixés par le Congrès, sur la base des rendements des bons du Trésor à 10 ans. De plus, il y a un gel des paiements et des intérêts sur les prêts étudiants fédéraux toujours en vigueur jusqu’au 31 août, qui pourrait être prolongé Même plus loin.

Cependant, les emprunteurs ayant des prêts étudiants privés à taux variable pourraient voir une augmentation du montant qu’ils paient en frais d’intérêt, généralement dans le mois suivant la hausse des taux. Cela s’appliquerait également aux nouveaux emprunteurs qui souscrivent à des prêts étudiants privés à durée déterminée après le début de la hausse des taux. Les taux de ces types de prêts ont tendance à augmenter avec le taux des fonds fédéraux – bien que techniquement, ils ne soient pas directement liés.

Les taux d’intérêt et les conditions des prêts étudiants privés peuvent varier en fonction de votre situation financière, de vos antécédents de crédit et du prêteur que vous choisissez.