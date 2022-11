Quoi de neuf sur Netflix en décembre 2022 ? ‘Glass Onion’ et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Comme si décembre ne pouvait pas aller mieux, Netflix publie tellement de contenu de qualité au cours du dernier mois de l’année 2022. Le plus grand projet de film est Oignon de verre : un mystère à couteaux tirésla suite de Rian Johnson‘s succès film mystère de meurtre. Le film présente une distribution d’ensemble comprenant Daniel Craig, Kathryn Hahn, Kate Hudson, et Leslie Odom Jr. et sort le 23 décembre. Du côté de la télévision, Netflix lance de nouvelles saisons de Trop chaud pour le manipuler (7 décembre), Émilie à Paris (21 décembre) et Le cercle (28 décembre). Plus, Le sorceleur série préquelle, Origine du sang, fait ses débuts sur le streamer le jour de Noël. Voici la liste complète des émissions et des films à venir sur Netflix en décembre 2022.

1er décembre.

Impasse

L’aventure bizarre de JoJo : l’océan de pierre

L’escroc masqué

Qala

Troll

21 rue du saut

Épouses de basket-ball

Entraîneur Carter

Forgé dans le feu : le couteau ou la mort

Hachi : l’histoire d’un chien

Les meurtres heureux

Lego Friends : spécial vacances

Île d’amour États-Unis (Saison 3)

Meekah (Saison 1)

Ma fille

Menthe poivrée

Troie

2 décembre.

Grand frère (Saisons 10 et 14)

Voie des lucioles (Saison 2 – Partie 1)

Crâne chaud

L’amant de Lady Chatterley

Ma vie peu orthodoxe (Saison 2)

Scrooge : un chant de Noël

Sr.

Supermodel Moi: Révolution (Saison 1)

Guerriers du futur

3 décembre.

Le meilleur de moi-même

Train à grande vitesse

4 décembre.

La course fantastique (Saisons 17 et 31)

5 décembre.

Mighty Express : course de trains puissants

6 décembre.

The Boss Baby : Bonus de Noël

Livraison avant Noël

Sébastien Maniscalco : Est-ce moi ?

7 décembre.

Patience brûlante

Emily la criminelle

Je déteste Noël

L’application de mariage

La plus belle fleur

Smiley

Trop chaud pour le manipuler (Saison 4)

8 décembre.

Les chuchoteurs d’éléphants

En plein jour : l’affaire Narvarte

Lookisme

9 décembre.

CHAT

Dragon Age : Absolution

Relooking de maison de rêve (Saison 4)

Pinocchio de Guillermo del Toro

Comment ruiner Noël : la fête prénatale

Money Heist : Corée – Espace économique commun (Partie 2)

10 décembre.

Alchimie des âmes (Saison 1 Partie 2)

Les prisonniers

13 décembre.

Gudetama : une aventure irrésistible

Dernière Chance U : Basket-ball (Saison 2)

L’enfer des célibataires (Saison 2)

Tom Papa : Quelle journée !

14 décembre.

Ne décrochez pas le téléphone

Briller

Je crois au Père Noël

Vallée des kangourous

15 décembre.

Le grand 4

Les collines (Saisons 1-2)

Premier sonique

Violet Evergarden : souvenirs

Qui a tué le Père Noël ? Un mystère de meurtre Murderville

16 décembre.

Une tempête pour Noël

Bardo, fausse chronique d’une poignée de vérités

Cuisiner à tout prix

Monstres de danse

Loin de la maison

Paradis PD (Partie 4)

Leçon privée

La recrue

Emploi d’été

Le volcan : sauvetage de Whakaari

18 décembre.

Effets secondaires

19 décembre.

Chariot

Trolls

20 décembre.

Un Noël pas si joyeux

Les sept péchés capitaux : La rancune d’Édimbourg (Partie 1)

21 décembre.

Déconnectez-vous : le planificateur de mariage

Émilie à Paris (Saison 3)

Je suis un tueur (Saison 4)

22 décembre.

Alice au pays des frontières (Saison 2)

Mathieu Dufour au Centre Bell

23 décembre.

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés

Maîtres de la piñata !

25 décembre.

Après toujours heureux

Fille d’une autre mère (Saison 3)

Matilda la comédie musicale de Roald Dahl

Affût du temps

The Witcher: Origine du sang

Vir Das : Atterrissage

26 décembre.

Pas de fuite

Trahison

27 décembre.

Chelsea Handler : Révolution

28 décembre.

7 femmes et un meurtre

Une nuit à la maternelle

Le cercle (Saison 5)

Coincé avec toi

29 décembre.

Brown et ses amis

Rise of Empires : Ottoman (Saison 2)

30 décembre.

Mâles Alpha

Chicago fête tante (Partie 2)

Les secrets de l’été (Saison 2)

Bruit blanc

31 décembre.

Le meilleur du stand-up 2022