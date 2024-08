C’est à nouveau l’heure de la foire d’État du Minnesota ? La dernière foire d’État ne vient-elle pas de se terminer il y a environ 300 jours ?

Ah oui, c’est vrai.

La foire de l’année dernière était la sixième plus grand nombre de spectateurs de tous les tempsavec une fréquentation totale de plus de 1,8 million de personnes sur les 12 jours. Et depuis lors, les responsables de la foire se préparent pour le rassemblement de cette année. Il y a beaucoup de nouvelles attractions et de nouveaux plats à découvrir en plus de nos précieuses traditions, et les gens de la foire ont également fait quelques mises à jour.

D’une salle d’exposition d’art des cultures réaménagée à une sauce ranch frite en passant par une interdiction temporaire des naissances de vaches vivantes au CHS Miracle of Birth Center, voici les points saillants de ce qui change, de ce qui est nouveau et de ce qui a disparu à la foire de cette année :

Ce qui change

Pas de prix d’entrée : Bon, nous admettons que nous commençons la section « ce qui change » avec quelque chose qui ne change décidément pas. Les prix d’entrée pour la foire 2024 resteront les mêmes que l’année dernière : l’entrée régulière pour les personnes de 13 à 64 ans est de 18 $, et les enfants de 5 à 12 ans et les personnes âgées de 65 ans et plus entrent pour 16 $. L’entrée est gratuite pour les enfants de moins de 4 ans.

Recadrer de plus près : La Foire a repensé l’aile du bâtiment d’agriculture et d’horticulture qui abrite les expositions d’art sur les cultures, de plus en plus en vogue. De plus, des descriptions audio seront disponibles via un code QR pour rendre l’art sur les cultures plus accessible. Les responsables n’ont pas décrit les changements spécifiques qu’ils ont apportés à l’espace, mais ils promettent « une visualisation optimisée de ces attractions populaires ». Nous verrons si cela contribue à rendre la file d’attente pour l’art sur les cultures plus courte que celle de Sweet Martha une fois de plus.

L’homme à tout faire arrive : Les responsables de la foire et la Minnesota State Fair Foundation, qui finance les améliorations apportées au parc des expositions, ont également terminé quelques autres projets de construction. Faits marquants : au Fine Arts Center, 38 nouvelles fenêtres de 8 pieds et 12 nouvelles portes de 11 pieds ont été fabriquées sur mesure et le béton de l’entrée a été refait, et au Dan Patch Park, des structures d’ombrage permanentes ont été installées.

Avis de recherche : La Foire aussi a mis fin à son programme de commissions d’artistesla foire de cette année ne sera donc pas commémorée par une affiche conçue par un artiste local extérieur. À la place, Samuel Tapia, qui travaille dans l’équipe créative interne de la foire, a illustré un « design vedette » qui représente un canna rouge devant une variété d’icônes de la foire, notamment le SkyGlider, le Skyride, les arches en briques de la grange à bétail et le panneau de l’arche du tramway. Le design sera vendu sur une variété d’articles de merchandising.

Il pleut des seaux d’eau: Le centre d’événements North End de la foire, qui tourne, devient « Cats & Dogs: The Exhibition », une exposition interactive sur la façon dont les animaux domestiques communiquent et perçoivent le monde. C’est gratuit. (Et pour ne pas dévoiler tous mes secrets, le centre d’événements North End est bien climatisé.)

Monter dans le bus : Cette année, 31 parkings relais sont prévus, dont un parking agrandi près de l’Interstate 35W et de la County Road C à Roseville, qui est ouvert tous les 12 jours de la foire au lieu de seulement cinq. Metro Transit exploite six arrêts de bus express cette année au lieu de quatre l’année dernière : les arrêts de Maplewood (tous les jours de la foire) et de Maple Grove (uniquement les week-ends et le Labor Day) rejoindront les parkings de Blaine, Bloomington, Cottage Grove et Minnetonka. Et SouthWest Transit ajoute un service depuis Carver en plus de Chanhassen, Chaska et Eden Prairie ; ces bus circulent tous les jours sauf le Labor Day.

Quoi de neuf

Il existe une application pour cela : Cette année, la Foire lance une application mobile téléchargeable, qui remplace la version Web quelque peu décevante des années précédentes. La nouvelle application utilise des services de localisation pour vous aider à trouver et à naviguer vers les restaurants, les magasins et les activités à proximité. Vous pouvez également rechercher les options de restauration de la Foire par élément de menu, ce que j’utiliserai peut-être ou non pour créer une visite guidée du fromage en grains.

Nouveaux ajouts d’accessibilité : La foire s’est associée à Aira, une application qui met en relation les visiteurs aveugles ou malvoyants avec des interprètes formés en direct qui utilisent la caméra du téléphone de la personne pour décrire son environnement et l’aider à s’orienter. Le nouveau centre de soins familiaux mobiles KaiBi offre un espace climatisé pour nourrir les enfants, changer les couches et tirer son lait. Le bâtiment Care & Assistance, près du West End Market, comprend également désormais une table à langer réglable en hauteur pour les personnes de tous âges.

Devenez puissant : Le Mighty Midway ajoute deux nouvelles attractions cette année : le Kraken, un énorme engin de type pendule qui fait voler les passagers à 45 mètres de haut, et le Defender, une « attraction à hélice spectaculaire » qui propose des « mouvements rapides ».

Catégoriquement compétitif : Dans le bâtiment des activités créatives, plusieurs catégories ont été ajoutées. Les concours culinaires incluent désormais des concombres fermentés (aussi appelés cornichons casher), du kimchi, du vinaigre frais et plusieurs défis de décoration de desserts, notamment des gâteaux inspirés de livres locaux. Et le nouveau concours Quilt On-A-Stick fait appel à des mini textiles célébrant les mascottes du Minnesota.

Montez sur le mur de la renommée : Un nouveau « mur d’accueil » de 12 mètres de long a été construit pour cette année, recouvert de carreaux pouvant être gravés sur mesure et exposés à partir de la foire de l’année prochaine. Les carreaux de 18 x 7,5 cm coûtent 600 $ chacun, une contribution déductible des impôts à la Fair Foundation. Le mur se trouve près de la porte 9, qui longe Como Avenue, près du Lee & Rose Warner Coliseum.

Mange ton coeur : Trente-trois nouveaux aliments officiels nous attendent cette année. Certains sont alléchants – les tacos au fromage blanc et au poulet Buffalo, les tater tots aux cornichons à l’aneth, les beignets à la limonade et à la fraise – et d’autres sont, eh bien, de la sauce ranch frite. Il y a aussi un plat appelé « Raging Ball », dont je préfère ne pas parler, merci beaucoup.

Qu’est-ce qui est parti

Aucune naissance de vache vivante au CHS Miracle of Birth Center : Ce changement intervient dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la grippe aviaire hautement pathogène dans les troupeaux de bovins. Les veaux laitiers et les vaches non laitières seront toujours exposés, mais ils auront donné naissance ailleurs et auront été testés négatifs avant d’être amenés au parc des expositions. Aucun changement n’est prévu pour les naissances vivantes d’autres animaux comme les moutons, les porcs et la volaille. L’étable à bétail et le Moo Booth fonctionneront toujours normalement, mais la salle de traite du Moo Booth sera fermée par des fenêtres en verre et les démonstrations de traite à la main utiliseront des vaches en fibre de verre.

De nouveaux bancs ont été installés : La Fair Foundation ne commande plus de ces bancs personnalisés emblématiquescar ils n’ont plus assez de place pour les stocker pendant la saison morte. Les bancs existants seront toujours placés autour du parc des expositions comme d’habitude, au moins jusqu’à ce qu’ils ne soient plus en assez bon état pour être utilisés.

