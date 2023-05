Quoi de neuf !

Le hit d’OWN Mariage d’amour La franchise se dirige vers Detroit où un nouveau groupe de membres dynamiques de la communauté noire et de dirigeants ayant des liens profonds avec la « Comeback City » (anciennement connue sous le nom de « Motor City ») s’efforcent d’offrir la meilleure vie possible à leurs familles dans cette communauté en convalescence.

Au cours de la première saison, les secrets et les actes passés hantent les couples alors que les fissures dans les relations sont révélées et que les problèmes liés à la foi, au ressentiment et aux lignes de communication brisées sont abordés de front.

La série arrive sur OWN par un producteur de télé-réalité renommé et natif de Detroit Carlos KingPDG de Kingdom Reign Entertainment qui continue de construire son empire de réalité qui comprend Amour et mariage : Huntsville et Washington DC.

Les vedettes de la série sont Russell et Kolby Harris, Brandon et Kristina Bowman Smith, et Anthony et le Dr LaToya Thompson. Découvrez-les ci-dessous :

Les Harris

Russell et Kolby Harris sont un jeune couple marié depuis trois ans et partageant une fille de deux ans. Parce qu’il se considère comme chef de famille, Russell prend la décision de commencer à fréquenter l’école de théologie avant même de consulter sa femme et Kolby pense qu’elle devrait être davantage impliquée dans ces importantes décisions familiales. Elle est la fille d’un pasteur et n’est pas sûre de vouloir revisiter ce monde une seconde fois à l’âge adulte.

Russell dirige également une organisation à but non lucratif appelée Soar Detroit qui se concentre sur l’alphabétisation et les sports. Kolby est un influenceur montant des médias sociaux qui provoque une rupture avec certains des influenceurs les plus établis du groupe.

Kristina et Kolby sont comme des sœurs et toutes deux sont dans l’espace des influenceurs des médias sociaux. Cependant, les amis deviennent en désaccord lorsqu’une opportunité de collaboration se présente et Kristina craint d’unir ses forces. Cela conduit les deux à avoir un désaccord qui affecte leurs maris qui sont également amis.

Les Smith

Brandon et Kristina Bowman-Smith sont mariés depuis 11 ans et ont deux jeunes filles. Le couple réside dans un penthouse qui surplombe Detroit. Kristina est une créatrice de mode, styliste et influenceuse bien connue à Detroit et Brandon est le propriétaire de Star Factory, un programme de développement d’artistes où il forme des jeunes de Detroit avec un rêve de devenir chanteurs et artistes d’enregistrement.

Le couple traverse des malheurs conjugaux avec le désir de Brandon de devenir le Barry Gordy de 2023 avec sa vitrine mettant en valeur le talent musical de Detroit. Mais Kristina est forte dans sa foi et n’est pas toujours ravie lorsque Brandon doit se rendre dans les clubs pour son entreprise de développement de talents, ce qui crée des tensions entre eux depuis leur mariage.

Brandon garde également un secret sur le fait qu’il travaille avec quelques nouvelles artistes féminines à Detroit, mais quand Kristina le découvre… l’enfer se déchaîne.

Les Thompson

Anthony et le Dr LaToya Thompson sont mariés depuis 14 ans et partagent deux fils. Actuellement, Anthony travaille pour la compagnie de tournée Live Nation et est propriétaire d’un studio de production.

Dans ce foyer, LaToya est le soutien de famille en tant que physiothérapeute sportif prospère et propriétaire d’Opulence Wines, mais vous n’entendrez jamais Anthony l’admettre. En fait, quand Anthony s’est vu proposer un poste de production à Atlanta, il a accepté le poste et a temporairement déménagé à Atlanta contre la volonté de sa femme, pour finalement retourner à Detroit une fois que LaToya a posé le pied.

Anthony a également lancé une organisation pour hommes dont le but est que les hommes aient un moyen de discuter de la racine du problème qui affecte les hommes dans les relations et la vie. Il organise même une marche du mouvement des hommes dans la ville de Détroit et invite la star de « Love & Marriage : Huntsville » (et originaire du Michigan) Marsau Scott à être conférencier invité.

Pendant ce temps, LaToya se débat en tant que propriétaire de vin noir dans une entreprise à prédominance blanche et n’est pas d’accord avec son mari qui laisse entendre qu’il a aidé à créer l’entreprise.

Amour et mariage : Détroit premières le 24 juin à 21 h HE / PT sur OWN après un nouvel épisode de Amour et mariage : Huntsville à 20 h HE / PT.