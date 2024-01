Quoi de neuf, James et Karla Murray ? Interview de Nadine Dinter

New York, New York. Une ville que j’ai eu la chance d’appeler chez moi pendant deux ans à l’aube du 21St siècle. Pendant mes études à NYU et mon stage à White Columns, je suis tombé amoureux des quartiers de Chelsea, du Washington Square Campus, du Village et de Soho. Comme beaucoup, j’avais mes magasins préférés pour mon café du matin, une collation rapide composée de tranches de mangue sur le chemin du retour et un Snapple rafraîchissant avant de me rendre à mon prochain cours.

Mais la ville qui ne dort jamais a connu de nombreux changements, la gentrification étant devenue un mot à la mode à travers Manhattan, du centre-ville aux quartiers chics et dans tout le centre-ville.

Au milieu de ces changements, les New-Yorkais James et Karla Murray s’est lancé dans un projet à long terme ambitieux et chargé d’émotion : photographier les vitrines de la ville, capturant l’essence de son paysage en évolution.

Suite à la sortie de leur dernier livre, Devanture de magasin à New York, J’ai eu l’occasion de discuter avec eux cet hiver. Rejoignez-moi dans ce voyage à travers le temps alors que nous explorons le visage changeant de New York à travers le prisme de James et Karla Murray, et savourons les souvenirs qu’ils ont partagés dans cette nouvelle édition de Quoi de neuf.

Nadine Dinter : Store Front NYC : photographies des magasins indépendants de la ville, passés et présents est votre dernier projet de livre, publié l’automne dernier. Comment et quand avez-vous eu cette idée ?

James et Karla Murray : Notre voyage a commencé en photographiant les rues de New York au milieu des années 1990. Nous avons parcouru les nombreux quartiers éloignés de la ville dans les cinq arrondissements, à la recherche et en documentant sa scène artistique du graffiti. Nous retournions souvent dans les mêmes rues, parfois des mois, voire des semaines plus tard, et malgré le court laps de temps entre les visites, nous avons cependant remarqué que certains pâtés de maisons semblaient radicalement différents. De nombreux magasins de quartier que nous avions remarqués lors de notre première visite avaient fermé leurs portes, ou nous tombions sur des « anciens » magasins, toujours en activité mais quelque peu différents. Ils ont été refaits ou rénovés, ou la signalisation d’origine a été remplacée par de nouveaux auvents en plastique brillants et brillants. L’apparence générale du quartier avait changé, et une grande partie de son individualité et de son charme avait disparu. En raison de la vitesse alarmante à laquelle ces vitrines disparaissaient, nous nous sommes rapidement donné pour mission de documenter minutieusement les petites boutiques « familiales » uniques de la ville, dans l’espoir de les préserver d’une manière ou d’une autre grâce à nos photographies.

Votre livre est le troisième volet d’un projet au long cours qui oscille entre passé et présent, offrant un aperçu fascinant de nombreux lieux aujourd’hui disparus. Parmi tous les endroits que vous avez photographiés, quel est votre préféré ?

J&KM : Il est très difficile de choisir un favori, mais l’un des endroits que nous avons photographiés au début de notre projet et qui nous a vraiment inspiré à poursuivre notre documentation était le magasin de bonbons de Katy, situé sur Tompkins Avenue, dans le quartier Bedford-Stuyvesant de Brooklyn. Nous sommes tombés amoureux de la signalétique peinte à la main du magasin de bonbons et de l’aspect général du magasin. Lorsque nous sommes entrés et avons parlé avec la propriétaire, Katy Keyzer, nous lui avons demandé depuis combien de temps le magasin était en activité. Elle nous a dit qu’elle était « le dinosaure de Tompkins » parce qu’elle était là depuis si longtemps (depuis 1969) et qu’elle avait vu tant de changements dans le quartier. C’était une femme blanche âgée vivant dans un quartier dont la composition ethnique avait changé. Elle a expliqué : « Je suis née et j’ai grandi dans ce quartier de Bed-Stuy et j’ai vu beaucoup de changements. J’étais ici quand tout était juif et italien et quand c’est devenu espagnol et noir. J’ai traversé la drogue, le crack et tout ce que ce quartier m’a lancé. La raison pour laquelle elle avait survécu, selon elle, était qu’elle « parlait trois langues : l’anglais, l’espagnol et l’enfoiré ». Nous nous souviendrons toujours de ses paroles, mais malheureusement, le magasin a fermé ses portes en raison d’une forte augmentation du loyer.

Comment avez-vous procédé pour préparer le projet ? Avez-vous consulté les archives de la ville ou des musées ? Avez-vous parcouru la ville en voiture, pris des notes, ou aviez-vous simplement votre appareil photo prêt à capturer les images au fur et à mesure que vous les rencontriez ?

J&KM : Notre projet était un véritable travail d’amour, et nous ne nous sommes pas préparés à l’avance, n’avons pas travaillé avec des archives municipales ou des musées, ni même tracé un itinéraire logique à suivre. Nous avons d’abord pris des photos de vitrines de magasins que nous trouvions visuellement intéressantes en parcourant les rues de New York. Nous sélectionnions un quartier à visiter et nous promenions au hasard, n’apportant que notre appareil photo 35 mm et quelques pellicules. Nous n’avons même pas planifié d’itinéraire ni consulté de carte. Au départ, le projet était purement esthétique. Nous avons été attirés par les devantures de magasins dotées d’une signalétique originale, comprenant à la fois des enseignes peintes à la main et des enseignes au néon, des ornements architecturaux et des vitrines faites à la main. Il s’agissait de l’apparence et de l’ambiance d’un magasin, d’un bar ou d’un restaurant particulier. Parfois, nous devenions amoureux d’un magasin en particulier que nous oubliions de regarder de l’autre côté de la rue.

Avez-vous toujours parlé aux personnes qui dirigeaient les magasins, les restaurants, les magasins et les bars que vous avez photographiés ? Si oui, y a-t-il des interviews particulières qui ont été particulièrement mémorables ?

J&KM : Notre projet de vitrine a rapidement évolué vers un autre niveau lorsque nous avons décidé d’interroger également les propriétaires de magasins. Nous avons découvert que beaucoup d’entre eux avaient des histoires fascinantes à partager sur l’histoire de leur magasin ainsi que sur les joies et les difficultés de survivre en tant qu’entreprise familiale à New York. La ville de York. Nous prenions non seulement une photo à l’aide de notre appareil photo 35 mm, mais enregistrions également notre entretien avec le propriétaire du magasin avec un petit enregistreur à microcassette. Au début de notre projet, nous avons pris la décision consciente de nous concentrer uniquement sur la photographie de la façade du magasin et, dans la plupart des cas, de ne pas inclure le propriétaire du magasin debout devant le magasin sur notre photo. En faisant cela, la vitrine serait le héros et le centre de la photographie, et non le propriétaire du magasin.

Une rencontre marquante est la découverte de Luigi’s Pizza à South Slope, un quartier de Brooklyn. Il était 10 heures du matin et nous avons rencontré le propriétaire de deuxième génération, Giovanni, qui a insisté pour nous préparer une pizza à la mozzarella fraîche juste pour nous pendant que nous l’interviewions. Nous nous souviendrons toujours que pendant tout le processus d’étalement de la pâte, d’ajout de sauce et de fromage et de mise au four, il n’a jamais regardé la tarte ni le four. Il gardait les yeux rivés sur nous. Nous n’avons jamais eu un petit-déjeuner pizza aussi délicieux, accompagné de tomates cultivées sur place et d’herbes fraîches.

Devanture de magasin n’est pas seulement un projet artistique à long terme mais un appel à l’action contre gentrification. Avez-vous collaboré avec des politiciens municipaux ou le lobby immobilier à la suite de ce projet ?

J&KM : Nous considérons ces modestes magasins de quartier comme des bouées de sauvetage pour leurs communautés et des éléments vitaux pour les résidents qui en dépendent pour une multitude de besoins. Les magasins ne sont pas seulement des lieux d’affaires, mais font souvent office de centres communautaires ad hoc. Beaucoup d’entre eux ont toujours un groupe de personnages à l’intérieur, racontant des blagues, bavardant et utilisant le magasin comme lieu de rassemblement. Nous avons contacté des politiciens de la ville et avons été des conférenciers invités pour discuter du sort des vitrines indépendantes et de la gentrification pour de nombreux groupes de préservation de la ville. Nous espérons que notre projet agira comme une intervention artistique pour contribuer à sensibiliser à l’importance des magasins familiaux. Nous voulons inciter les personnes qui voient nos photos à faire des achats localement et à se faire un ami en entrant dans un magasin et en discutant avec le propriétaire, ce qui, à terme, aidera ces petits magasins à perdurer pendant de nombreuses générations à venir.

Vendez-vous également le livre dans les magasins que vous présentez ?

J&KM : Nous vendons notre livre dans les magasins représentés, y compris chez Three Lives & Company, une merveilleuse librairie indépendante de Greenwich Village, qui apparaît à la page 69. Nous prévoyons également d’organiser quelques événements de signature de livres dans d’autres magasins représentés dans notre livre. , dont Vesuvio Bakery à SoHo et Amy’s Bread à Hell’s Kitchen.

Quel type d’appareil photo avez-vous utilisé pour ce projet et vos livres précédents ?

J&KM : Nous avons toujours utilisé des appareils photo argentiques et des objectifs à focale fixe Canon, y compris notre fidèle Canon EOS-1V. Nous avons ensuite ajouté des appareils photo Canon DLSR, notamment le 5D Mark IV, mais nous utilisons toujours notre EOS-1V lorsqu’une vitrine est « digne d’un film ».

Quelle est la suite de ce beau et important projet ? Allez-vous présenter les images du ou des livres dans des expositions ?

J&KM : Nous prévoyons déjà un autre livre sur le sujet tout en continuant à documenter les petites entreprises ouvertes ces dernières années. Nous avons actuellement une sélection de nos photographies « Store Front NYC » exposées à la Village Works Gallery & Bookstore, une entreprise indépendante située dans l’East Village de Manhattan, et nous prévoyons de continuer à organiser des conférences/dédicaces de livres et des allocutions supplémentaires en 2024. Nous nous avons également une chaîne Instagram et YouTube (@jamesandkarla) où nous mettons en valeur, grâce à nos photographies et vidéographies, de petites entreprises et des lieux uniques à New York et au-delà.

Quel conseil donneriez-vous aux photographes documentaires émergents ?

J&KM : Notre meilleur conseil aux photographes documentaires émergents est de suivre votre passion et de prendre des photos de ce que vous aimez et de ce qui vous intéresse. Développer un style est important, mais cela peut prendre un certain temps pour déterminer ce qui fonctionne le mieux.

À propos du livre:

Store Front NYC : photographies des magasins indépendants de la ville, passés et présents. Un guide et une lettre d’amour aux légendaires petites entreprises de New York qui desservent le vaste réseau de quartiers de la ville.

Par James Murray et Karla Murray, préface de Chris Stein

Publié par Prestel19 septembre 2023

Relié, 240 pages, 30 x 25,5 cm, 200 illustrations couleurs

Prix ​​conseillé 35,00 £ / 39,99 $ ; ISBN : 9783791389646

Découvrez les artistes sur :

Site web: https://www.jamesandkarlamurray.com/

Instagram : @jamesandkarla

Facebook: James et Karla Murray Photographie

Youtube: @JamesandKarla