Quoi de neuf en Premier League pour 2022-23 : Hors-jeu, cinq sous-marins, multiball

D’un ajustement du hors-jeu à cinq remplaçants et un nouveau système multiballes, la Premier League aura un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pour la saison 2022-23. Voici ce qu’il faut surveiller lorsque la nouvelle campagne débutera vendredi alors qu’Arsenal fera le court voyage à Crystal Palace.

Une saison interrompue par la Coupe du monde

WEEK-END D’OUVERTURE DE LA PREMIER LEAGUE 5 août Palais contre Arsenal 6 août Bournemouth contre Villa 6 août Everton contre Chelsea 6 août Fulham contre Liverpool 6 août Leeds contre les loups 6 août Newcastle contre Forest 6 août Spurs contre Southampton 7 août Leicester contre Brentford 7 août Manchester United contre Brighton 7 août West Ham contre Man City

Il y a 16 tours de matchs entassés avant que les joueurs ne s’envolent pour la Coupe du monde au Qatar après le dimanche 14 novembre. Les équipes sont de retour en Premier League le lundi 26 décembre – huit jours seulement après la finale de la Coupe du monde dimanche, 18 décembre.

Mais cela ne raconte pas toute l’histoire. Les quarts de finale de la Coupe Carabao doivent avoir lieu les mardi 20 et mercredi 21 décembre. Le football ne s’arrêtera vraiment pas cette saison. Oh, et devinez quoi ? Les clubs ont la permission de jouer des matchs amicaux pendant la Coupe du monde – tant que le calendrier n’entre pas en conflit avec le tournoi.

Au moins, il n’y a qu’une seule pause internationale habituelle, fin septembre, lorsque la phase de groupes de l’UEFA Nations League se termine, et seul le football de club se jouera en octobre.

Plus de repos pour les équipes dans un emploi du temps chargé

Les managers de Premier League se sont toujours plaints du temps que leurs stars quittent, et maintenant des changements ont été apportés pour aider au bien-être des joueurs. Les clubs absents de la Ligue des champions un mercredi soir ne seront pas sélectionnés pour la couverture télévisée dans le créneau britannique de 12h30 un samedi. S’ils l’ont déjà été et qu’il y a un affrontement lors de la sortie des matchs de l’UCL, leur match de Premier League passera au samedi soir.

De plus, aucun club ne sera désormais censé jouer deux fois en 48 heures pendant le calendrier chargé de Noël. Cela a souvent causé de la gêne, certains clubs se reposant beaucoup plus pendant la période des fêtes que d’autres. Ainsi, alors que les rencontres de Noël sont fixées aux 26, 31 décembre et 2 janvier, en réalité, les matchs seront répartis sur toute cette période et jusqu’à la première semaine de janvier pour optimiser le repos.

Système multibilles pour réduire les pertes de temps

La perte de temps sur les coups de pied de but, les coups francs et les remises en jeu semble être un problème croissant, et la saison dernière, le ballon était en jeu pendant 55,07 minutes en moyenne lors des matchs de Premier League.

Pour tenter d’améliorer cela, le système multiball (tel qu’utilisé après le redémarrage du COVID lorsque les matchs se déroulaient à huis clos) sera réintroduit dans tous les matchs. Dix ballons de match seront utilisés – un sur le terrain, un avec le quatrième officiel et huit placés sur des cônes autour du périmètre du terrain aux côtés d’un assistant ballon.

Cela devrait signifier que le ballon est remis en jeu plus rapidement, tandis que les arbitres ont été chargés de s’assurer qu’il y a un délai limité avant un redémarrage et de délivrer des cartons jaunes si nécessaire. Si les assistants du ballon en abusent en faveur de l’équipe à domicile, l’arbitre a le pouvoir de le supprimer et de revenir au système à un ballon.

Le système multiballe était également utilisé lorsque les matchs se jouaient à huis clos. Chloé Knott – Danehouse/Getty Images

Les équipes peuvent désormais utiliser cinq remplaçants

Vient ensuite un autre retour au redémarrage du COVID, pour la Premier League au moins, avec des clubs désormais capables d’utiliser un maximum de cinq remplacements dans un match – s’alignant sur le reste des ligues Big Five et des compétitions de l’UEFA.

Le football anglais a adopté cinq remplaçants à la fin de la saison 2019-2020, jouée en juin et juillet, lorsque l’IFAB, le législateur du football, l’a introduit comme mesure temporaire. Cela est resté en place pendant les deux saisons suivantes, mais les clubs de Premier League ont voté à plusieurs reprises contre son maintien. Mais plus tôt cette année, après que l’IFAB en ait fait un changement de loi permanent, le football anglais a finalement cédé et voté en cinq sous-marins.

Les sous-marins pour les commotions cérébrales restent en place pour cette saison dans le cadre d’une période d’essai.

🗣️ : “La Premier League doit également sauver ses meilleurs joueurs.” Jurgen Klopp a réitéré son appel aux clubs de Premier League pour qu’ils puissent utiliser cinq remplaçants, au milieu du calendrier chargé de Liverpool. pic.twitter.com/MeCYXtvaaX – Sky Sports News (@SkySportsNews) 7 mars 2022

Le subtil passage au hors-jeu

C’est le changement de loi qui, selon l’IFAB, n’est pas un changement de loi. Vous souvenez-vous du but controversé de Kylian Mbappe lors de la finale de la Ligue des Nations de l’UEFA l’an dernier ? L’attaquant français était en position de hors-jeu lorsque l’Espagnol Eric Garcia a tenté d’intercepter une passe, mais il n’a touché que légèrement le ballon et Mbappe a couru pour marquer. Le but comptait car Garcia était réputé avoir “délibérément joué” le ballon. Après le match, le chef de l’arbitrage de l’UEFA a appelé à une refonte de la loi pour que ces buts ne comptent plus.

Ensuite, il y a le penalty que Harry Kane a remporté et marqué pour l’Angleterre en Allemagne en juin. Il était hors-jeu lorsque Jack Grealish a tenté de faire passer un ballon à Raheem Sterling, mais le défenseur Lukas Klostermann l’a dévié vers Kane, qui a été renversé.

Une touche d’un étirement Lukas Klostermann a joué Harry Kane à côté. Canal4

L’IFAB dit que les deux devraient être déclarés hors-jeu. Ainsi, le mois dernier, l’IFAB a “clarifié les directives” pour de telles situations de hors-jeu, tout en affirmant que rien n’avait changé, même si la loi était clairement appliquée de manière différente dans toutes les ligues et compétitions majeures.

Le résultat est que nous ne devrions plus voir des exemples tels que Mbappe et Kane lorsqu’un défenseur s’étire, hors de contrôle de ses actions, pour faire une interception. Ne vous attendez pas à ce que la controverse se termine complètement, car les nouvelles directives laissent encore beaucoup de place à l’interprétation.

Pour une fois, il n’y a pas d’autres changements de loi notables pour la nouvelle saison.

Quelque chose a-t-il changé avec VAR ?

Il n’y a rien de réel. Contrairement aux rapports initiaux, il n’y a pas de plans immédiats pour que les fans puissent entendre l’audio VAR, mais c’est quelque chose que nous pourrions voir plus tard dans la saison.

Le même seuil élevé sera appliqué, ce qui rend peu probable que nous voyions un arbitre changer d’avis lors de sa visite au moniteur. Si la barre pour une intervention est si haute, la logique est qu’il devrait s’agir d’un certain renversement bien qu’il y ait des défauts évidents à cela, car cela repose sur un VAR qui ne commet pas d’erreur.

Les assistants ont également été invités à ne retarder le drapeau de hors-jeu que s’il s’agit d’une situation d’attaque très évidente (le ballon ne doit donc pas sortir vers l’aile) et d’un appel serré. C’est difficile à juger, cependant, car les assistants ne veulent pas qu’on leur montre qu’ils ont arrêté un mouvement d’attaque de manière incorrecte.

Le protocole de révision des pénalités est inchangé et vise à limiter les pénalités dites douces avec un minimum de contact ou de chutes exagérées :

Quel est le degré de contact ?

Y a-t-il une conséquence à ce contact ?

Quelles ont été les actions du défenseur ?

Quels étaient les mobiles de l’agresseur ?

L’accent est également mis sur la tenue dans la surface de réparation, bien qu’il ne soit pas facile d’obtenir une cohérence sur ce qui est considéré comme un “contact de football normal”. S’il y a une tenue soutenue qui empêche un adversaire de contester le ballon, ou si la seule motivation du défenseur est de retenir l’adversaire sans aucun intérêt à atteindre le ballon lui-même, une pénalité peut être accordée.

Tout change pour les arbitres

Certains des arbitres les plus expérimentés de la Premier League, tous dans la cinquantaine avec une expérience combinée de 63 ans dans l’élite, ont raccroché leurs sifflets cet été. Mike Dean est désormais un VAR à plein temps, tandis que Martin Atkinson, Jon Moss et Kevin Friend ont occupé des postes de direction au sein de PGMOL, le corps des arbitres.

Mike Dean agira désormais en tant qu’officiel VAR à plein temps. Tony Marshall/Getty Images

Entre eux, les quatre ont pris en charge 95 matchs de Premier League la saison dernière, soit un quart de tous les matchs. C’est tout un trou à combler, et PGMOL se tourne maintenant vers les jeunes pour rafraîchir sa liste.

Tom Bramall, 32 ans, est le seul nouvel arbitre après avoir été promu du championnat, et c’est parce que l’été dernier, quatre autres officiels dans la trentaine – John Brooks, Jarred Gillett, Tony Harrington et Michael Salisbury – avaient été amenés dans le giron.

Cela dit, Gillett, un ancien arbitre de la FIFA originaire d’Australie, n’a pris en charge que neuf matchs en 2021-22, les trois autres n’offrant que 10 matchs entre eux, principalement vers la fin de la campagne. La saison dernière a été utilisée comme processus éducatif, en particulier pour les trois arbitres qui n’avaient pas travaillé auparavant avec VAR, avant de jouer un rôle plus central.

Les matchs ne s’arrêteront plus pour des problèmes médicaux dans la foule

Chaque terrain a toujours eu un médecin sur place pour assister à tout incident en dehors du terrain, comme un supporter tombé malade, et jusqu’à récemment, ils remplissaient ce devoir sans que la plupart des gens sachent que quelque chose s’était passé.

Cependant, au cours des deux dernières années, les matchs ont été arrêtés, les joueurs faisant signe aux kinés et au personnel médical du club d’aider à s’occuper d’un fan. Cela a causé de longs retards à certains matchs, car le personnel de l’arrière-salle est retiré du match, ce qui ne devrait pas être nécessaire avec la présence d’un médecin du stade. Tous les joueurs ont maintenant été informés qu’ils ne devaient pas interrompre un match et que les urgences médicales ne relèvent pas de la responsabilité du personnel de l’équipe.