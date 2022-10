Quoi de neuf en cuisine ? programme à venir à la bibliothèque de Granville – Shaw Local

Avez-vous pensé à acheter un spiralizer ou une friteuse à air? Que diriez-vous d’une cocotte-minute électrique ? Peut-être que vous en avez un et que vous ne savez pas comment vous en servir.

L’extension de l’Université de l’Illinois proposera notre programme Quoi de neuf dans la cuisine avec une démonstration de cuisine à 13 h le mardi 18 octobre à la bibliothèque publique du comté de Putnam, 214 S. McCoy St., Granville.

Rejoignez Susan Glassman, éducatrice en nutrition et bien-être, pour les dernières nouveautés en matière d’appareils de cuisine modernes pour la cuisine à domicile. Elle couvrira la recherche et discutera du but et de la fonctionnalité de chaque appareil.

Découvrez les avantages économiques et environnementaux et le fonctionnement en toute sécurité de ces appareils de cuisine. Glassman montrera aux participants comment préparer une recette à déguster avec la friteuse à air. Il y aura des documents et des recettes à emporter.