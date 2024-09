Quoi de neuf? Devriez-vous effectuer une mise à niveau ? Comparaison des prix et des spécifications

Samsung Galaxy S24 FE contre S23 FE : Samsung a présenté son dernier Galaxy S24 FE, doté de fonctionnalités impressionnantes à un prix compétitif. Mais comme le Galaxy S23 FE reste une option solide, qu’est-ce qui a changé avec la nouvelle version ? Et cela vaut-il la peine de mettre à niveau si vous possédez déjà le S23 FE ? Voici une comparaison directe des deux modèles Fan Edition pour vous aider à prendre une décision.

Samsung Galaxy S24 FE vs S23 FE : capacités de l’appareil photo

Côté caméra, peu de choses ont changé entre les deux modèles. Les Galaxy S24 FE et S23 FE sont tous deux équipés d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom 8x et d’un appareil photo ultra-large de 12 MP.

Pour les selfies, les deux disposent d’une caméra frontale de 10 mégapixels. Les passionnés de vidéo peuvent profiter d’un enregistrement 8K à 24 ips et 4K jusqu’à 60 ips sur les deux appareils.

Samsung Galaxy S24 FE vs S23 FE : performances et autonomie de la batterie

Sous le capot, le Galaxy S24 FE est alimenté par le nouveau chipset Exynos 2400e, offrant une amélioration potentielle des performances par rapport à l’Exynos 2200 du S23 FE. Les deux modèles sont livrés avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Bien que nous n’ayons pas encore vu de comparaisons de performances réelles, le nouveau chipset devrait offrir une vitesse et une efficacité globales meilleures.

Le S24 FE est également livré avec une batterie plus grande de 4 700 mAh, par rapport aux 4 500 mAh du S23 FE, bien que les deux prennent en charge la même charge rapide de 25 W.

Samsung Galaxy S24 FE vs S23 FE : conception et affichage

À première vue, le Galaxy S24 FE semble presque identique à son prédécesseur, le S23 FE. Les deux téléphones présentent un design élégant avec des cadres minimaux et un grand écran plat, ainsi qu’une configuration verticale à triple caméra à l’arrière. Cependant, Samsung a augmenté la mise avec un écran Dynamic AMOLED 2X légèrement plus grand de 6,7 pouces sur le S24 FE, par rapport à l’écran de 6,4 pouces sur le S23 FE. Le S24 FE dispose également d’un panneau plus lumineux avec une luminosité maximale de 1 900 nits, une amélioration par rapport aux 1 450 nits du S23 FE.

Une autre amélioration est la protection frontale, avec le S24 FE équipé du Gorilla Glass Victus+, une avancée par rapport au Gorilla Glass 5 utilisé sur le S23 FE. Les deux modèles prennent en charge un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution Full HD+ pour une expérience visuelle fluide.

Samsung Galaxy S24 FE vs S23 FE : logiciels et mises à jour

L’une des améliorations majeures du S24 FE est son logiciel. Il fonctionne directement sur le dernier Android 14 et se voit promettre sept ans de mises à jour logicielles, garantissant une longévité jusqu’en 2031. En revanche, le S23 FE, lancé avec Android 13, recevra des mises à jour jusqu’en 2027. Les deux appareils incluent le Galaxy de Samsung. Des fonctionnalités d’IA telles que Live Translate et Note Assist, ainsi que Knox Vault pour une sécurité renforcée.

Le Samsung Galaxy S24 FE apporte un écran plus grand, un écran plus lumineux, un nouveau processeur et une batterie plus grande.

Samsung Galaxy S24 FE contre S23 FE : prix

Vous pouvez précommander le Samsung Galaxy S24 FE à Rs 59 999 pour le modèle de base 8 Go + 128 Go.

Le Galaxy S23 FE, en revanche, est désormais au prix de Rs 30 999 pour la même configuration de stockage.

Le choix est vraiment une évidence. Si vous voulez un téléphone avec un écran plus grand mais que vous n’hésitez pas à avoir un excellent appareil photo, vous pouvez opter pour le Galaxy S24 FE.

Cependant, je vous conseille d’opter pour le S23 FE car il possède un appareil photo similaire et l’écran de 6,4 pouces n’est pas vraiment petit pour les besoins d’affichage personnels. Considérant qu’il coûte moins de Rs 31 000 lors des ventes en ligne en cours, le Samsung Galaxy S23 FE est une bonne affaire en ce moment.