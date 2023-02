Quoi de neuf dans le centre de l’Okanagan

Dînez vers 2023

Présenté par : Événements d’impact

Sirotez, savourez et restez !

Avec une variété de restaurants et d’hébergements à Kelowna et dans le centre de l’Okanagan participant au programme pour les forfaits dîner sur place et dîner et séjour, vous pouvez profiter d’un repas de trois plats allant de 25 $, 35 $, 45 $, 55 $ et 65 $ par personne. , hors taxes et accords vins, bières ou spiritueux BC. www.dînerautour.ca

Dates : 18 janvier – 9 février

Dimanches en famille – Kelowna Art Gallery

Joignez-vous à la galerie d’art de Kelowna pour les dimanches en famille, où vous et votre famille pouvez vous joindre au personnel de la galerie pour participer à une activité artistique agréable et passionnante basée sur l’une de leurs expositions en cours. Créez une œuvre d’art unique à emporter chez vous tout en vous amusant à explorer les matériaux et les techniques.

Lieu : Kelowna Art Gallery Prix : 5 $ par personne Préinscription : kelownaartgallery.com/family-sundays/

Expérience de vin de glace à Grizzli Winery

Vivez l’hiver dans une région viticole avec une visite guidée et une dégustation de vin de glace ! Si vous vous êtes déjà demandé comment le vin de glace est fabriqué, à quoi ressemblent les vignes givrées en hiver ou avec quoi associer le vin de glace, alors cette expérience est pour vous !

Présenté par : Grizzli Winery

Récurrence : récurrente quotidiennement

Emplacement : Grizzli Winery 2550 Boucherie Rd.

Kelowna Ouest, C.-B. V1Z 2E6

(250) 769-6789

Heure : 11h30 à 17h30

Prix ​​: 25 $ par personne

Dates : 7 janvier 2023 – 31 mars 2023

Dimanche 5 février – Journée des jeux en famille

GRATUIT pour y assister. Toute la famille est invitée à se joindre à nous pour la deuxième de notre série en trois parties SUNDAY FUNDAY où nous organiserons une Extravaganza Family Games Day. Des jeux de société seront joués dans le foyer GESS et des jeux vidéo seront joués au Creekside Theatre (y compris Mario Kart). Du pop-corn, des collations et des boissons seront servis (en espèces uniquement). Les portes ouvrent à 12h45. Aucune inscription n’est requise. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

Acquérir de l’expérience canadienne et créer des réseaux

Quand : mardi 7 février, 13h30 – 15h30

Où : KCR Community Resources, 620 Leon Ave, Kelowna, BC V1Y 9T2, Canada Inscrivez-vous ici : https://www.surveymonkey.com/r/2023-02

Avez-vous déjà entendu dire que les nouveaux arrivants au Canada font face à des obstacles pour être embauchés parce qu’ils n’ont pas d’expérience canadienne? Rejoignez-nous dans cet atelier pour découvrir comment vous pouvez commencer à construire votre réseau social et professionnel.

Plus d’informations : Services aux immigrants 250.763.8008 immigrantservices@kcr.ca www.kcr.ca/immigrant-services/workshops-training

Dimanche 12 février – Ryan Michael Magic

https://fb.me/e/5lykbpAZ5

GRATUIT pour y assister. Toute la famille est invitée à se joindre à nous pour la dernière de notre série en trois parties SUNDAY FUNDAY où nous accueillerons l’illusionniste et mentaliste primé à l’échelle internationale, M. Ryan Michael. Du pop-corn, des collations et des boissons seront servis (en espèces uniquement). Les portes ouvrent à 12h45 et le spectacle sur scène commencera peu de temps après au Creekside Theatre. Après le spectacle sur scène, Ryan exécutera de la magie rapprochée dans le foyer GESS pour nous époustoufler encore plus. Aucune inscription n’est requise. Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.

BC Family Day – Jouons… Habillez-vous!

Rejoignez-nous pour vous déguiser le jour de la famille. Le Musée organisera une variété d’opportunités de photos pour capturer vos souvenirs de famille. Notre table de bricolage et nos stations d’apprentissage offriront également du plaisir à tous.

20 février 2023

13h00 – 16h00

Frais d’admission

Musée et archives du pays du lac

Film et divertissement pour la journée en famille – Peachland

Rejoignez Peachland Recreation pour une journée familiale Film & Fun le lundi 20 février 2023 de 13h00 à 15h00. Il y aura un film sur grand écran, des jeux, des cadeaux, du maquillage et bien plus encore ! Pour plus d’informations, appelez le 250-767-2133.

Lieu : Centre communautaire Peachland Date : lundi 20 février 2023 Heure : 13 h à 15 h Site Web : www.peachland.ca/family-day

Semaine du patrimoine

Promenez-vous dans l’histoire de Lake Country. Des guides de promenade historiques gratuits sont disponibles au Musée.

20-26 février 2023

Frais d’admission

Lieu : Musée et archives de Lake Country

Salon de l’habitation du printemps de Kelowna

Consultez notre page visiteurs pour voir les tirages et tombolas, le calendrier des événements et une liste des exposants au salon.

Lieu : Place Prospéra

Dates : 25 et 26 février

Entrée : GRATUITE pour le 25e anniversaire !

Luca Fogale

Avec son album nominé aux Juno 2020, Nothing Is Lost, Luca est passé du café proverbial à la salle de concert, refondant ses conversations privées en décors cinématographiques.

Nominé Juno!

Lieu : Théâtre Creekside

Date : 9 février 2023

Heure : 19h00

Entrée : 35 $

https://www.ticketseller.ca/tickets/event/luca-fogale

Prix ​​​​d’excellence en affaires de la chambre de commerce de Lake Country

6 paniers de tombola à thème Tirage 50/50 Wagon of Wine Toast au champagne gratuit Boîtes d’entrée et de dessert individuelles fournies Boissons à vendre Divertissement

Découpons un tapis pour tous les chats cool et célébrons le style des années 50. (Costumes non obligatoires)

Lieu : Théâtre Creekside

Date : 10 février 2023

Heure : 18h00 – 21h00

Admission : 55 $ Achetez vos billets sur https://www.ticketseller.ca/tickets/event/chamber-of-commerce-business-excellence-awards

Michel Bernard Fitzgerald

L’auteur-compositeur-interprète «MBF», basé à Calgary, a joué à guichets fermés à travers le Canada l’été dernier et a fait le tour du monde, partageant la scène avec des artistes comme Bryan Adams, Ben Harper, Dan Mangan, Sam Roberts, Joel Plaskett et Kings of Leon a ramené Michael dans sa ville natale, Calgary Alberta, pour créer son dernier album Love Valley.

Lieu : Théâtre Creekside

Date : 18 février 2023

Heure : 19h00

Entrée : 35 $ https://www.ticketseller.ca/tickets/event/michael-bernard-fitzgerald

Salon des sportifs de l’intérieur de la Colombie-Britannique

Découvrez les dernières nouveautés en matière de chasse, de pêche et de plein air

14, 15 & 16 avril 2023

Centre de nouvelles de la capitale

Cartographier le pays des lacs

Duane Thomson présente Mapping Lake Country. Découvrez comment la propriété foncière de Lake Country s’est déroulée. Rejoignez-nous le 15 avril 2023 au Lake Country Museum & Archives à partir de 14h. Inscription via le District of Lake Country Activity Guide

15 avril 2023

14h00 – 15h00

Entrée : 5,00 $/personne

Lieu : Musée et archives de Lake Country

Ville de Kelowna