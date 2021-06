Quoi de neuf dans Android 12 bêta 2 ?

Maintenant que vous avez Android 12 Beta 2 opérationnel sur votre téléphone (ou que vous l’envisagez), parlons de tout ce qui est nouveau dans cette dernière version. Dès le départ, Google veut que vous sachiez que le tableau de bord de confidentialité, les indicateurs de micro et de caméra, et le WiFi UX sont tous nouveaux et ici, mais nous avons le sentiment qu’il y a plus.

Nous continuerons à mettre à jour cet article car nous trouvons toutes les nouveautés dans Android 12 Beta 2 !

Tableau de bord de confidentialité

Nous pensions que le tableau de bord de confidentialité pourrait apparaître dans la bêta 1, mais le voici maintenant dans la bêta 2. Google veut que ce soit un endroit centralisé pour une meilleure visibilité sur les données auxquelles les applications accèdent. Il devrait offrir une vue claire ou une chronologie des applications essayant d’utiliser votre position, votre caméra et votre microphone au cours des dernières 24 heures.

Vous pouvez afficher d’autres autorisations dans ce tableau de bord, mais ces 3 sont les plus importantes sur lesquelles Google se concentre ici.

Indicateurs et bascules du microphone et de la caméra

Nous savions que ceux-ci provenaient de fuites précédentes, mais dans la version bêta 2, Google ajoute les indicateurs de microphone et de caméra que vous voyez dans la capture d’écran ci-dessus dans le coin supérieur droit. Ceux-ci sont là pour vous dire que les applications y ont accédé. Vous devriez pouvoir appuyer dessus pour voir l’historique d’utilisation récent et les applications impliquées.

Google vous offre également des bascules de paramètres rapides au niveau du système pour désactiver le microphone et la caméra de la manière la plus simple.

METTRE À JOUR : Voici les raccourcis des paramètres rapides.

Nouvelle expérience WiFi UX

Google dit qu’ils ont ajouté une nouvelle zone de connexions réseau « Internet » qui apparaît lorsque vous appuyez longuement sur la vignette Paramètres rapides associée. Le but est d’avoir « une expérience de connectivité plus simple et plus intuitive à travers la barre d’état, les paramètres rapides et les paramètres ». Cette nouvelle zone de paramètres devrait faciliter le basculement entre les fournisseurs de services ou la résolution des problèmes de connexion.

De nouvelles vignettes et raccourcis de paramètres rapides sont là ?

Nous mettrons à jour cette section une fois que nous pourrons flasher la version bêta 2, mais les captures d’écran publiées par Google aujourd’hui montrent une zone de paramètres rapides modifiée qui ajoute non seulement la vignette Google Pay (manquante dans la version bêta 1), mais nous obtenons de nouveaux boutons en dessous. Vous pouvez voir le bouton d’édition pour les paramètres rapides, mais à côté de cela, nous avons un sélecteur de profil, un bouton de paramètres et un bouton de menu d’alimentation.

Ce nouveau bouton d’alimentation est probablement une réponse à Android 12 qui prend en charge l’accès à Google Assistant via le bouton d’alimentation situé sur le côté de votre téléphone. Dans la version bêta 1, l’activation de cette fonctionnalité rendait difficile l’extinction ou le redémarrage de votre téléphone. Cela devrait corriger cela.

METTRE À JOUR : Voici ce nouveau menu d’alimentation.

Notifications améliorées

Lorsque vous démarrez Android 12 Beta 2 pour la première fois, il vous indique qu’Android a abandonné les notifications adaptatives Android et est passé aux notifications améliorées. Cliquer sur « En savoir plus » nous indique que ceux-ci affichent « les actions et réponses suggérées, et organisent vos notifications ». Ceux-ci peuvent accéder au contenu des notifications, y compris les informations personnelles (!), Et qu’il peut « rejeter ou répondre aux notifications, telles que répondre aux appels téléphoniques et contrôler Ne pas déranger ». Alors ok.

Nous verrons ce que nous pouvons apprendre d’autre à ce sujet.

Mise à jour de cet article avec plus!