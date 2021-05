Quoi de neuf dans Android 12 bêta 1!

D’accord, nous avons donc passé les deux dernières heures avec Android 12 Beta 1 et sommes prêts à commencer à partager nos découvertes. Il y a quelques grands changements à prendre en compte, y compris un bref aperçu du matériel que vous expérimentez qui prendra le contrôle des téléphones Pixel, mais beaucoup de choses ne sont tout simplement pas encore là. Google travaille clairement encore sur beaucoup et continuera probablement à ajouter des fonctionnalités à chaque version bêta.

Grandes horloges et gros boutons.

Ces quelques captures d’écran montrent évidemment une partie du matériel que vous concevez qui arrive. Nous avons la grande horloge de l’écran de verrouillage qui indique lorsque vous n’avez aucune notification, la zone de notification et de paramètres rapides repensée, et les plus gros curseurs qui seront partout. Cependant, nous n’avons pas encore l’expérience de fond d’écran de correspondance des couleurs, ces curseurs ne sont pas partout et il n’y a pas de nouveaux widgets à montrer.

L’expérience commence à prendre forme, il suffit de laisser un peu plus de temps à Google. Il y a d’autres versions d’Android 12 Beta en cours de route, nous essaierons donc d’être patients.

Ondulations!

Regardez ces ondulations étranges lorsque vous touchez des choses!

Power peut lancer Google Assistant!

Vous pouvez maintenant modifier le bouton d’alimentation pour qu’il déclenche l’Assistant Google lorsque vous le maintenez enfoncé. Bizarrement, les options «Cartes et passes» et «Contrôles de l’appareil» étaient censées se déplacer d’ici dans la zone des paramètres rapides. Ils n’en ont pas encore. Oh, le geste Back Tap a maintenant une animation officielle, mais cela ne fonctionne toujours pas.

Ok, c’est à peu près tout. Voici les choses que Google a dit devraient être ici et qui ne le sont pas:

Les captures d’écran défilantes sont officielles, mais elles ne fonctionnent pas.

Il existe un nouveau tableau de bord de confidentialité avec tous les contrôles de confidentialité, mais je ne le trouve pas encore.

Les autorisations de localisation vous donnent désormais des options pour être précis ou approximatif, mais elles ne sont pas encore là.

Un nouvel indicateur vous dira si une application utilise votre caméra ou votre micro, mais ce n’est pas encore en ligne.

Encore une fois, aucun nouveau widget n’est encore là, à l’exception du widget Conversations qui a affiché quelques aperçus.

Voici à quoi ressembleront certaines des nouveautés:

Vous trouvez autre chose? Si nous le faisons, nous mettrons à jour ce message.