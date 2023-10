Quoi de neuf avec Tee Higgins ? Puis-je obtenir un remboursement sur Emari Demercado ? 6 questions importantes sur le football Fantasy après la semaine 6

Cette série répond à de nombreux problèmes centrés sur la fantasy après les jeux de la semaine 6 (généralement tournés vers l’avenir et « qu’est-ce que cela signifie ? »). Comme Qu’est-ce que je fais avec Kirk Cousins ​​​​? Quelle bonté voyez-vous chez Craig Reynolds ? et plus. Il utilise des mesures avancées, des analyses, des analyses de bandes de jeux, des tendances statistiques et une myriade d’autres éléments. Il comporte une variété de systèmes, dont beaucoup sont couverts dans ce document. article d’introduction et examiné plus en détail à TheFootballScientist.com.

Les mesures de l’EPA détaillées ci-dessous sont celles de TruMedia. D’autres métriques avancées en dehors de mes métriques uniques sont celles de TruMedia/PFF ou Stathead, sauf indication contraire. Les totaux de points Fantasy sont dans des environnements PPR complets. Les pourcentages de liste sont par ligues ESPN. Sauf indication contraire, les classements statistiques s’étendent jusqu’à la fin des matchs du dimanche soir.

Quarts-arrières

1. Kirk Cousins ​​est-il un candidat assis jusqu’au retour de Justin Jefferson ?

En dehors d’un match médiocre de la semaine 4 contre la Caroline, Cousins ​​​​avait été un solide partant fantastique au cours des semaines 1 à 5, marquant plus de 19 points dans tous les matchs sauf un et affichant 16,46 points dans l’autre.

Ce niveau de performance constant et l’offensive de passe agressive des Vikings ont incité les managers de Fantasy à croire en la possibilité de placer Cousins ​​dans les alignements de départ lors de la semaine 6, même si Justin Jefferson avait été placé sur la réserve des blessés en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Cette foi n’a pas été récompensée, puisque Cousins ​​a affiché un creux de la saison de 8,74 points contre un secondaire médiocre de Chicago.

Étant donné que Jefferson sera absent de l’alignement des Vikings pendant encore 3 à 5 semaines, les managers fantastiques de Cousins ​​veulent savoir si les problèmes survenus cette semaine sans Jefferson sont susceptibles d’être résolus, ou si le fait d’avoir Jefferson hors de l’alignement signifie que Les cousins ​​devraient être sur le banc.

Commençons par déterminer quel pourrait être le problème. Voici les niveaux de production de passes pour Cousins ​​par niveau de profondeur de route et de course pour les semaines 1 à 5 (les semaines avec Jefferson), puis la semaine 6 (la semaine sans Jefferson).

Semaines 1 à 5

Passe verticale : 9,68 PPG, classé premier

Passes courtes : 11h10 PPG, classé troisième

Précipitation : 0,04 PPG, classé 36e

Semaine 6

Vertical : 2,28 points, classé 18ème

Court : 8,96, classé 10e

Précipitation : -0,50, 36e (dernier)

La production de passes courtes de Cousins ​​n’a diminué que de deux points, ce qui ne constitue donc pas un énorme obstacle, et les chiffres précipités sont également inexistants, le problème est donc très clairement une passe verticale.

Voyons maintenant comment la production de passes verticales a été répartie entre les receveurs du Minnesota. Voici le total des points PPR de fantaisie verticale des Vikings et le pourcentage du total PPR de l’équipe des semaines 1 à 5 (le total de l’équipe était de 135 points PPR).

La répartition en pourcentage était similaire dans les scores standard et demi-PPR, donc Jefferson représentait essentiellement un peu plus de la moitié du jeu de passes verticales de ce club, quelle que soit la façon dont on le mesure.

Voici la partie la plus intéressante. La perte de Jefferson suggérerait que de nombreuses cibles verticales pourraient être distribuées au reste de l’équipe, mais ce n’est pas ce qui s’est produit. Découvrez l’itinéraire vertical, la cible et les volumes de réceptions des Vikings par match avec et sans Jefferson.

Avec Jefferson

52,4 voies verticales, 11,4 cibles, 6,2 réceptions

Sans Jefferson

30 parcours, sept cibles, trois réceptions

Cela signifie que les Vikings ont décidé qu’une fois Jefferson hors de l’alignement, ils n’essaieraient même pas d’opérer la même attaque agressive de passes en aval, mais allaient plutôt utiliser un système beaucoup plus conservateur.

Cela concorde bien avec l’idée que le Minnesota a fait de son mieux pour rester à l’écart des matchs de tirs de barrage qu’il a remportés tant l’année dernière, mais qu’il a perdu ces derniers temps, et cela ne fait que lui donner une raison supplémentaire de le faire.

Ajoutez à cela un calendrier qui, au cours des quatre prochaines semaines, comprend des affrontements contre San Francisco, Green Bay et la Nouvelle-Orléans – des équipes qui se classent chacune parmi les neuf premiers en termes de points de fantaisie verticale autorisés par match depuis la semaine 3 – et cela suggère que Cousins ​​n’est pas je vais revenir aux voies centrées sur le terrain jusqu’au retour de Jefferson.

En d’autres termes, si vous avez Cousins ​​comme starter, vous devez rechercher des alternatives.

Demis offensifs

2. Comment la situation du porteur de ballon de l’Arizona s’est-elle déroulée au cours de la première semaine sans James Conner ?

Emari Demercado a vu son taux d’effectif dans les ligues ESPN monter en flèche de 54,8 pour cent la semaine dernière, à la suite de la blessure au genou de James Conner, mais les managers qui ont placé Demercado dans les alignements ont été très déçus lorsqu’il n’a eu que deux courses pour 11 verges et n’a capté qu’une seule passe pour six verges. contre les Béliers.

Cela montre que la situation du porteur de ballon de l’Arizona ne s’est pas déroulée comme prévu… alors que s’est-il passé ? Regardons les numéros instantanés des Cardinals pour le découvrir.

Snaps RB des Cardinals de l’Arizona, semaine 6 Joueur Hors clichés Passer les clichés Des clichés précipités Itinéraires Réussir les clichés de bloc 33 30 3 26 4 26 12 14 11 1 12 4 8 3 1

Il s’avère que Demercado a été utilisé comme passe de rattrapage, tandis que Damien Williams et Keaontay Ingram (qui figurait en premier sur le tableau de profondeur des porteurs de ballon de l’Arizona à la fin de la semaine) ont obtenu les clichés précipités. Ce facteur a conduit Williams et Ingram à générer respectivement 8 et 10 courses contre Los Angeles.

Ce qu’il faut retenir pour les managers Fantasy, c’est que les Cardinals semblent considérer Demercado comme un troisième défenseur qui ne verra pas beaucoup de courses ou de réceptions. Cela devrait faire de Williams et d’Ingram des cibles prioritaires cette semaine, étant donné qu’ils sont tous deux disponibles dans plus de 90 pour cent des ligues ESPN.

3. Que faire de James Cook ?

Cook a été un producteur de points stable au cours des semaines 1 à 4, puisque son rythme PPG de 14,53 PPR se classait au 15e rang parmi les porteurs de ballon, et il a marqué plus de 10 points PPR dans chacune de ces compétitions. Cela n’a pas été le cas au cours des semaines 5 et 6, puisque Cook est tombé à seulement 6,1 PPR PPG au cours de cette période, un rythme qui se situe au 46e rang parmi les porteurs de ballon.

Ce déclin amènera de nombreux managers Fantasy à envisager de garder Cook sur le banc cette semaine, mais avant de le faire, considérez que Cook a réalisé 14 courses pour 71 verges contre les Giants. Il est également toujours le meilleur receveur des Bills, car au cours des semaines 5 et 6, Cook a parcouru 40 parcours et a ciblé quatre des cinq cibles de Buffalo contre les porteurs de ballon.

Combinez cela avec les Bills ayant des affrontements de défense précipités classés verts au cours de trois des quatre prochaines semaines et cela montre qu’il y a encore beaucoup d’avantages à récolter ici, alors gardez Cook en tant que candidat flexible à tout le moins.

4. Quelle est la valeur potentielle pour Craig Reynolds ?

Reynolds figurera en bonne place sur la liste des dérogations pour de nombreux managers Fantasy cette semaine, puisque David Montgomery s’est blessé aux côtes contre les Buccaneers et que Jahmyr Gibbs a raté son deuxième match consécutif en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Si Montgomery est absent et que Gibbs est en bonne santé, ce n’est pas comme si les Lions voulaient que Gibbs soit le leader – car ils l’ont utilisé comme gadget tout au long de la saison, en partie à cause de problèmes de durabilité – donc le rôle pourrait revenir à Reynolds, qui est troisième sur le tableau de profondeur des porteurs de ballon des Lions.

Reynolds n’a pas beaucoup de courses à son actif au cours de sa carrière professionnelle de cinq ans, mais il a fait preuve de compétences en échappée en 2022, en affichant une marque de 8,8 verges dans ma métrique de bons verges de blocage par tentative (GBYPA) qui mesure comment les arrières productifs sont lorsqu’ils reçoivent un blocage de qualité.

C’est un cran au-dessus de la moyenne de 8,5 verges de la ligue en GBYPA et montre que Reynolds peut déplacer les chaînes lorsqu’on lui en donne l’occasion. Il y a un inconvénient ici si les Lions décident de choisir Gibbs comme leader ou d’ajouter quelqu’un d’autre à la liste, mais en général, il y a de solides raisons de faire de Reynolds un choix de renonciation hautement prioritaire.

Récepteurs larges/extrémités serrées

5. Est-il temps d’abandonner Tee Higgins ?

Cela semble bien être le cas, puisque Higgins a marqué zéro, 28,9, 4,1, 3,9 et 4,0 points PPR au cours des cinq matchs qu’il a disputés cette saison. Il souffre également d’une blessure aux côtes qui semble jouer un rôle dans le déclin de sa production.

Cincinnati obtient un laissez-passer cette semaine, donc Higgins ne causera aucune énigme au début de la semaine 7, mais pour les managers fantastiques qui réfléchissent à quoi faire de lui après cela (ou même qui envisagent de le laisser tomber dans des ligues peu profondes), cela vaut la peine d’envisager les matchs à venir.

Les Bengals affrontent les 49ers lors de la semaine 8 et Buffalo lors de la semaine 9, qui sont tous deux des défenses difficiles, mais les deux affrontements de cornerback de Higgins dans ces matchs sont classés jaunes et ne méritent donc pas d’être évités. Il a également quatre matchs classés verts des semaines 13 à 16, ce qui signifie qu’il aura beaucoup de potentiel de hausse pendant les séries éliminatoires de football Fantasy.

L’essentiel ici est que Higgins peut avoir suffisamment de valeur à long terme pour compenser les pertes à court terme d’un gestionnaire fantastique, alors n’envisagez de le laisser tomber que si vous êtes dans une situation à court terme qui nécessite une mise à niveau immédiate.

6. DeVonta Smith va-t-elle bientôt sortir de cette crise ?

Smith n’était pas tout à fait à la hauteur de son niveau de production de 2022 au cours des semaines 1 à 4, mais son rythme de 15,6 PPR PPG se classait au 15e rang parmi les receveurs larges et suggérait que Smith pourrait avoir une valeur WR1 d’ici la fin de la saison. Cette proposition de valeur a considérablement diminué au cours des deux dernières semaines, le PPG de 5,5 PPR de Smith au cours de cette période se classant au 75e rang parmi les récepteurs larges.

Cela pourrait amener les managers fantastiques de Smith à envisager de le mettre sur le banc pour l’énorme match de cette semaine contre Miami, mais ne perdez pas de vue le fait que Smith ne perd pas de cibles, car son rythme de passes courtes était fondamentalement le même au cours des semaines 1 à 4. (cinq par match) comme c’était le cas lors des semaines 5-6 (4,5) et son rythme cible vertical a été plus élevé (1,8 lors des semaines 1-4, 3,5 lors des semaines 5-6).

Ce taux cible vertical devrait être très utile contre les Dolphins, puisque Miami se classe 30e pour les points de fantaisie verticale autorisés par match depuis la semaine 3.

Cela signifie que les managers Fantasy devraient valoriser le plafond à la hausse de Smith pour ce match par rapport au sol potentiel, car il pourrait s’agir du match le plus marquant de la semaine 7, et ils voudront que tous les joueurs qu’ils peuvent obtenir de ce match dans des formations Fantasy.

