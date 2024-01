Quoi de neuf avec Babel et les Hugo ?

Publié le 21 janvier 2024 Publié par John Scalzi



Il y a une nouvelle controverse avec les Hugo Awards de l’année dernière, impliquant, entre autres, un certain nombre de candidats potentiels déclarés inéligibles pour des raisons peu claires, notamment le roman de RF Kuang Babel, qui était présumé être un favori avant la publication des listes finalistes. Plutôt que d’essayer d’expliquer moi-même la polémique (j’ai été absent ce week-end et je suis toujours en train de rattraper mon retard), Je vais vous montrer cette pièce de Cora Buhlert, qui contient des liens vers d’autres articles explorant ce récent tumulte. Je noterai qu’à ce stade, tout est du type “c’est quoi ce bordel ?!?” scène, et les rumeurs et les spéculations ne sont que cela, des rumeurs et des spéculations. Cela dit, quelque chose semble vraiment bizarre ici, et personne n’en est très content.

Ce que je sais se limite aux articles que je viens de vous signaler, et rien de ce que je vais dire ne doit être considéré comme une déclaration définitive, non pas parce que j’essaie de me couvrir le cul, mais parce que je reconnais qu’il y a beaucoup de choses ici, je ne sais pas, et je me réserve le droit de changer d’avis à mesure que de plus amples informations seront révélées. Ces mises en garde sont en place :

1. Honnêtement, je ne peux pas penser à n’importe lequel raison légitime pour laquelle Babel, qui a remporté les Locus et Nebula Awards l’année dernière, a été finaliste aux World Fantasy Awards et aux Dragon Awards et figurait sur plusieurs listes de fin d’année des « meilleurs romans », n’aurait pas été éligible aux Hugo Awards 2023. Il a été publié en 2022 et n’a posé aucun problème d’éligibilité avec aucun autre prix. En effet, son élan était tel que je m’attendais à ce qu’il figure sur la liste des finalistes. Son absence était notable.

2. En l’absence de toute autre raison impérieuse pour sa disqualification, certains spéculent que son inéligibilité (et celle de certains autres finalistes potentiels) est une question de censure gouvernementale de la part de la Chine. Il ne s’agit pour l’instant que de spéculations et doivent être considérées comme telles. Mais si c’était vrai, encore une fois, c’est grand si — Je ne sais pas ce que le comité local de la Worldcon aurait pu faire pour argumenter. Aux États-Unis en particulier, les gens tiennent la liberté d’expression pour acquise et ont du mal à comprendre qu’il ne s’agit pas d’un idéal universel.

3. S’il s’avère que des finalistes potentiels ont été disqualifiés en raison de la censure de l’État, un remède pourrait être envisagé par le comité du prix Hugo de cette année (pour la Worldcon qui aura lieu à Glasgow, en Écosse) : voir si les règles autorisent les œuvres/nominés concernés voir leur éligibilité prolongée cette année. Cela ne répond pas à ce qui serait le problème principal – qui serait la censure de l’État – mais à tout le moins, cela offrirait aux œuvres et aux personnes concernées une seconde chance pour quelque chose qui leur a été refusé.

4. De même, en fonction de ce que nous apprendrons sur ces disqualifications, la réunion Worldcon Business de l’année prochaine serait le moment idéal pour proposer des propositions en faveur de la transparence des disqualifications (c’est-à-dire qu’il doit y avoir des raisons détaillées autres que « parce que ») et pour traiter de la censure de l’État concernant les finalistes. et le processus d’attribution.

5. Même les spéculations sur la censure de l’État devraient faire réfléchir les électeurs qui choisissent le site en ce qui concerne les futures Worldcons. Par exemple, il existe une proposition pour la Worldcon 2028 à Kampala, en Ouganda, et même si le Worldcon proposé lui-même propose une page de code de conduite louable et complètel’Ouganda est un pays avec certaines des lois les plus sévères au monde concernant les personnes LGBTQ+, y compris les lois impliquant la censure. Si l’État s’appuyait fortement sur la Worldcon locale concernant ce qui était acceptable sur le bulletin de vote Hugo, serait-il prudent pour les organisateurs d’ignorer cette pression ? C’est désormais une question que nous devrons considérer, parmi tant d’autres, celle de savoir où se déroule la Worldcon chaque année.

Ce sont cinq points qui nous viennent à l’esprit en ce moment ; Je suis sûr que d’autres ont d’autres points à soulever. J’espère que nous aurons bientôt plus de clarté sur tout cela. Et si nous n’obtenons pas davantage de clarté, j’espère que les règles qui nécessiteront de la clarté seront modifiées à l’avenir.

En attendant: Vérifier Babel, si vous ne l’avez pas encore fait. C’est un très très bon livre.

-JS