Quoi de mieux pour votre cerveau, les mots croisés ou les jeux informatiques ?

“Ce n’est pas définitif”, a déclaré le chercheur principal, le Dr Davangere Devanand, professeur de psychiatrie et de neurologie à l’Université Columbia de New York.

C’est la suggestion d’une petite étude qui a suivi des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs légers – des problèmes de mémoire et de réflexion pouvant évoluer vers la démence avec le temps. Les chercheurs ont découvert que les personnes assignées au hasard pour faire des mots croisés pendant 18 mois ont montré une légère amélioration des tests de mémoire et d’autres compétences mentales.

Il a dit que des études plus importantes, y compris un groupe témoin, sont encore nécessaires.

Dans l’état actuel des choses, les résultats actuels étaient inattendus, selon Devanand. Entrant dans le procès, les chercheurs soupçonnaient que les jeux informatiques régneraient en supériorité. Des études antérieures ont montré que de tels jeux peuvent aider les personnes âgées sans troubles cognitifs à aiguiser leur acuité mentale.

On ne sait pas pourquoi les mots croisés ont remporté ce procès. Mais, a déclaré Devanand, il y avait des preuves que les énigmes étaient spécifiquement plus efficaces pour les personnes au stade “tardif” de la déficience cognitive légère – ce qui peut suggérer que les mots croisés étaient plus faciles à gérer pour eux.

Les résultats ont été publiés en ligne récemment dans la revue Témoignage NEJM.

Une déficience cognitive légère est fréquente avec l’âge et n’évolue pas toujours vers la démence. Mais dans de nombreux cas, c’est le cas. On estime que parmi les adultes de 65 ans et plus qui ont de telles déficiences, 10 à 20 % développent une démence sur une période d’un an, selon le National Institute on Aging des États-Unis.