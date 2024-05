Quoi de mieux pour le climat ? : RADIO NATIONALE PUBLIQUE

basculer la légende JGI/Daniel Grill/Getty Images

La saison estivale de lecture est arrivée.

Certaines personnes opteront pour les livres de poche car ils sont faciles à emprunter et à partager. D’autres opteront pour des liseuses électroniques ou des livres audio diffusés sur un téléphone.

Mais quelle est l’option la plus écologiquement durable ? L’empreinte carbone de la lecture n’est pas un élément que la plupart des gens prennent en compte lorsqu’ils choisissent la manière de lire un livre. Mais il est important d’y réfléchir dans un monde confronté aux impacts dévastateurs du changement climatique d’origine humaine.

Une question compliquée à répondre

Qu’il soit préférable de lire des livres imprimés ou sur un appareil est compliqué, en raison de l’interaction complexe des ressources impliquées tout au long du cycle de vie d’une œuvre publiée : comment les livres et les appareils sont expédiés, quelle énergie ils utilisent pour fonctionner, s’ils le peuvent. être recyclé.

La lecture numérique est en hausse, notamment les livres audio. Selon le Association des éditeurs américains, ils capturent désormais à peu près la même part du marché total du livre aux États-Unis que les livres électroniques, soit environ 15 %. Mais l’imprimé reste de loin le format le plus populaire.

« Les éditeurs souhaitent préserver l’activité qu’ils ont créée au fil des centaines d’années », a déclaré Andrew Albanese, rédacteur en chef de Publishers Weekly, expliquant pourquoi l’industrie concentre la plupart de ses efforts sur l’amélioration de la durabilité des livres de poche et à couverture rigide, plutôt que sur les livres numériques. formats. « Ils cherchent à gérer leurs entreprises de livres imprimés de la manière la plus efficace possible, la plus propre et la plus écologique possible. »

D’un côté : l’édition traditionnelle du livre

L’édition imprimée traditionnelle a une empreinte carbone élevée.

Selon les données 2023 du groupe de recherche sur l’industrie littéraire MotsÉvalués, l’édition de livres imprimés est le troisième émetteur industriel de gaz à effet de serre au monde, et 32 ​​millions d’arbres sont abattus chaque année aux États-Unis pour fabriquer du papier pour les livres. Il y a ensuite les processus énergivores de réduction en pâte, d’impression et d’expédition, sans parler des nombreux livres qui sont détruits parce qu’ils restent invendus.

Bien que ce soit une pratique courante dans le secteur, les éditeurs ne veulent pas détruire les livres. Au lieu de cela, beaucoup font don d’exemplaires invendus, passent à l’impression à la demande ou, comme Chronicle Books, réduisent leurs tirages initiaux pour voir si les titres se vendent bien avant d’en imprimer davantage.

« Nous avons pensé qu’il valait mieux avoir un coût plus élevé et avoir moins de déchets », a déclaré Tyrrell Mahoney, président de Chronicle Books.

Chronicle Books, comme de nombreux autres éditeurs, essaie également d’utiliser du papier plus durable.

« Nous avons un formidable partenaire en Inde qui a désormais compris comment utiliser des matériaux recyclés à base de coton pour imprimer sous forme de papier », a déclaré Mahoney.

Les éditeurs repensent également la conception des livres. Cela pourrait être une surprise, mais certaines polices peuvent être plus respectueuses du climat en utilisant moins d’encre et moins de papier.

« Jusqu’à présent, ces ajustements subtils et imperceptibles ont permis de sauvegarder plus de 200 millions de pages sur 227 titres depuis septembre », a déclaré Lucy Albanese, directrice principale du design de Harper Collins.

De l’autre : l’édition numérique

Tout va bien. Mais la lecture numérique semble présenter un avantage écologique considérable par rapport à l’imprimé, car elle est sans papier, cela permet donc d’économiser des arbres, de réduire en pâte et d’expédier. De plus, les entreprises technologiques qui fabriquent des liseuses électroniques, comme Amazon, qui vend la liseuse Kindle leader du marché, proposent programmes de recyclage pour les anciens appareils.

« En choisissant les livres électroniques comme alternative à l’imprimé, les lecteurs Kindle ont contribué à économiser environ 2,3 millions de tonnes d’émissions de carbone sur une période de deux ans », a déclaré Corey Badcock, responsable des produits et du marketing Kindle.

Mais les appareils numériques ont également une empreinte carbone importante, principalement au stade de la fabrication. Leurs boîtiers sont fabriqués à partir de plastiques dérivés de combustibles fossiles et les minéraux contenus dans leurs batteries nécessitent une exploitation minière gourmande en ressources.

La réponse courte à laquelle est la meilleure : cela dépend

« Ce n’est pas coupé et séché », a déclaré Mike Berners-Lee, professeur de développement durable au Lancaster Environment Center au Royaume-Uni., du respect comparatif du climat entre la lecture numérique et la lecture imprimée.

Berners-Lee, l’auteur de L’empreinte carbone de tout, a déclaré que la liseuse électronique moyenne a une empreinte carbone d’environ 80 livres.

« Cela signifie que je dois lire environ 36 petits livres de poche avant d’atteindre le seuil de rentabilité », a-t-il déclaré.

Déterminer s’il faut emporter un appareil numérique ou un livre de poche à la plage dépend en fin de compte de la voracité avec laquelle vous lisez.

« Si vous achetez une liseuse et que vous lisez des tas et des tas de livres dessus, alors c’est la chose la plus faible en carbone à faire », a déclaré Berners-Lee. « Mais si je l’achète, lis quelques livres et décide que je préfère les livres de poche, alors c’est le pire des mondes. »

Pourtant, Berners-Lee a déclaré que la lecture reste, relativement parlant, une activité assez durable, que vous lisiez avec une liseuse électronique, un téléphone ou un livre de poche à l’ancienne.

