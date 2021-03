Plus de 25 ans après le massacre, que certains nationalistes serbes nient toujours être un génocide, Zbanic, 46 ans, ramène l’attention du monde sur l’histoire de Srebrenica avec le film «Quo Vadis, Aida?» Le film suit Aida (Jasna Djuricic), une traductrice des Nations Unies, alors qu’elle tente de plus en plus désespérément d’obtenir des soldats de l’ONU pour sauver son mari et ses fils du meurtre.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy