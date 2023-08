QUIZ : Se préparer à un Ironman

Le triathlon Ironman Canada, qui se déroule à Penticton fin août, est une course épuisante comprenant une natation de 3,8 kilomètres, une balade à vélo de 180 kilomètres et une course à pied de 42,2 kilomètres.

Chacun de ces événements est une entreprise importante. Ensemble, ils forment une compétition intense.

Cette année, en raison des incendies de forêt et de la fumée qui affectent la région de l’Okanagan, l’événement a été annulé. Cependant, participer à un futur événement reste un objectif pour beaucoup.

Que vous souhaitiez participer à cet événement prestigieux à Penticton, regarder de côté les finalistes franchir la ligne d’arrivée ou sauter complètement ce test de condition physique, les éléments d’un triathlon Ironman sont impressionnants.

Que savez-vous de la natation, du cyclisme, de la course à pied ou des triathlons ? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec ces 10 questions.

Bonne chance.

Pour signaler une faute de frappe, envoyez un e-mail :

[email protected].

salle de [email protected]

Aimez-nous sur Facebook et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

ConcoursSports