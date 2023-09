QUIZ : Que savez-vous du Marathon de l’espoir de Terry Fox ?

Deux vues de la chemise #DearTerry conçue par l’acteur Ryan Reynolds en collaboration avec les membres de la famille Fox. (Photo : shop.terryfox.org/collections/2023-terry-fox-run-shirt) Le mémorial Terry Fox à St. John’s, Terre-Neuve, marquant le kilomètre « 0 » du Marathon de l’espoir, photographié ici en août 2019. (Photo de Paul Henderson) Terry Fox lors de son Marathon de l’espoir en 1980. La course Terry Fox de cette année aura lieu le 17 septembre. (Crédit photo : George Blumson/London Free Press) Terry Fox lors de sa course au Marathon de l’espoir en 1980. (Photo de la Presse Canadienne)

Le dimanche 17 septembre, la Course Terry Fox aura lieu dans les communautés partout au Canada.

La course, un événement annuel, est une collecte de fonds contre le cancer, honorant l’héritage de Terry Fox.

En 1980, Fox, qui avait perdu une jambe à cause d’un cancer, a lancé le Marathon de l’espoir dans le but de traverser le Canada en courant un marathon chaque jour.

Même si le Marathon de l’espoir a été interrompu lorsque le cancer de Fox est réapparu, l’esprit de ce voyage se poursuit aujourd’hui.

Que savez-vous de Terry Fox et du Marathon de l’espoir ? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec ces 10 questions.

Bonne chance.

