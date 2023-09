QUIZ : En célébration des travailleurs

Un programme du Collège Camosun donne aux techniciens automobiles les compétences nécessaires pour travailler sur des véhicules électriques. (Photo gracieuseté du Collège Camosun) Un panneau indiquant une demande d’aide est représenté dans une vitrine d’entreprise à Ottawa. Des panneaux de recherche d’aide peuvent être trouvés dans de nombreuses fenêtres commerciales. LA PRESSE CANADIENNE/Sean Kilpatrick Des équipes ouvrent une rue à Summerland. Les équipes de construction peuvent être vues dans de nombreuses communautés à travers le Canada. (Photo d’archives de presse noire)

Le lundi 4 septembre, les Canadiens célébreront la fête du Travail, une fête annuelle pour célébrer les réalisations des travailleurs.

Cette journée est également une célébration du mouvement syndical.

Pour beaucoup, le week-end de la fête du Travail est le dernier long week-end de l’été et le mardi qui suit la fête du Travail est la rentrée scolaire dans de nombreuses régions du pays.

En l’honneur des travailleurs et de la fête du Travail, voici quelques questions sur le thème du travail. À combien de questions pouvez-vous répondre correctement ?

Bonne chance.

