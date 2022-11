QUIZ : Connaissez-vous les sports d’hiver ?

Maintenant que le temps froid est arrivé et que la neige a recouvert de nombreuses régions du pays, il est temps de pratiquer les sports d’hiver.

Les athlètes canadiens ont excellé dans une variété de sports par temps froid, du hockey et du ski au bobsleigh, au patinage de vitesse, au curling et plus encore.

Que savez-vous des activités de sports d’hiver ? Testez vos connaissances avec ces 12 questions.

Bonne chance.

Le gardien de but des Maple Leafs de Toronto Jack Campbell (36 ans) et le centre Auston Matthews (34 ans) célèbrent après que l’équipe a vaincu le Lightning de Tampa Bay lors du troisième match d’une série éliminatoire de premier tour de hockey de la LNH le vendredi 6 mai 2022 à Tampa, en Floride ( AP Photo/Chris O’Meara)