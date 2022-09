Lorsque l’ingénieur logiciel Gautier Coiffard, 34 ans, a dit à sa mère qu’il quittait son emploi pour ouvrir une boulangerie à Brooklyn, New York, elle a dit : “C’est la dernière chose dont nous avons besoin… un autre boulanger de France.” C’était avant que L’Appartement 4F, la boulangerie qu’il possède avec sa femme Ashley Coiffard, ne devienne un succès instantané. La boulangerie a ouvert sa vitrine en mai, a immédiatement réalisé un bénéfice mensuel et rapporte désormais jusqu’à 128 000 dollars par mois de revenus, selon des documents examinés par CNBC Make It. “Nous avons eu une file d’attente à partir du moment où nous avons ouvert, pendant des heures et des heures, jusqu’à ce que le tout dernier croissant soit vendu”, a déclaré Ashley, 33 ans, à CNBC Make It.

Gautier et Ashley Coiffard ont ouvert la vitrine de L’Appartement 4F en mai. En juin, la boulangerie a rapporté 128 000 $. Gautier et Ashley Coiffard

L’entreprise porte le nom de ses humbles racines. Début 2020, Gautier – originaire de Grenoble, dans le sud-est de la France – avait envie d’authentiques croissants français, alors il a commencé à faire les pâtisseries pour lui et les amis du couple. À l’époque, Gautier et Ashley occupaient des emplois traditionnels de 9 à 5 : il rapportait 105 000 $ par an en tant qu’ingénieur logiciel, et elle travaillait dans une société de prêts hypothécaires tout en étudiant pour son diplôme d’infirmière. Quitter ces emplois plus tôt cette année pour lancer l’entreprise n’a pas été facile. Aujourd’hui, Ashley travaille toujours comme infirmière scolaire tout en gérant le marketing, les médias sociaux et les collaborations de la boulangerie. Voici comment elle et Gautier font fonctionner leur boulangerie rentable :

Un lieu digne de la pâtisserie française

Les premiers croissants de Gautier n’avaient pas exactement le goût d’une friandise française. “Le premier croissant qu’il m’a tendu avait le goût d’un croissant Pillsbury Doughboy, rien de spécial”, dit Ashley. “C’était dense et épais … certainement pas aussi léger et aéré qu’il l’est maintenant.” Après des essais et des erreurs, les croissants ont progressivement commencé à avoir une meilleure apparence et un meilleur goût. Gautier dit avoir perfectionné sa recette en février 2020, mais lorsque la pandémie de Covid-19 a frappé des semaines plus tard, le couple a décidé d’attendre avant de vendre les croissants. En juin 2020, ils publient leur premier menu sur Facebook et Instagram. Les amis et les abonnés ont été immédiatement intéressés, mais les revenus étaient modestes : 150 $ par semaine, dit Ashley. Pourtant, dans les mois qui ont suivi, la nouvelle des pâtisseries s’est répandue. L’entreprise a commencé à reprendre leur maison. “Lentement, l’appartement a commencé à devenir une boulangerie”, explique Ashley. “Nous avions de la farine pour tout ce que nous avions. Nous devions obtenir une unité de stockage afin de pouvoir mettre nos propres affaires dans une unité de stockage … car nous avions besoin de stocker des produits de boulangerie, de la farine et du sucre.”

Gautier, au milieu, et Ashley, à droite, à l’ouverture de la boulangerie en mai. Les investisseurs ont tendu la main, mais le couple détient toujours 100% de l’entreprise, dit Ashley. Ils veulent se concentrer sur la construction de la vision de la boulangerie et de sa communauté. Créatif Mudari

En avril 2021, le couple a gagné 10 000 $. Voulant s’agrandir, ils ont signé un bail de 10 ans en juin 2021 pour une vitrine dans le quartier Brooklyn Heights de la ville. Une campagne Kickstarter leur a rapporté 62 000 $ de financement pour meubler le magasin. Ils ont également contracté des prêts bancaires de 49 000 $, emprunté 72 000 $ à des voisins et mis des dépenses supplémentaires sur leurs cartes de crédit. Aujourd’hui, la devanture présente des baies vitrées, un lustre et des meubles vintage – comme toute pâtisserie française devrait le faire.

Beurre français et autres dépenses

Gautier atteste que la différence entre ses premiers croissants et ses actuels est la pratique. Les ingrédients français aident aussi. En fait, ils font partie des dépenses les plus importantes de l’entreprise : le couple dépense environ 37 000 $ par mois en ingrédients et autres coûts liés à l’alimentation. Le beurre français coûte 20 $ plus les frais d’expédition pour une feuille de deux livres, contre 15 $ pour le beurre américain. “Le beurre et le chocolat viennent de France et sont certainement plus chers que si nous achetions d’ici… mais je pense vraiment que cela ajoute au goût et qu’il ne faut pas le changer”, déclare Gautier.

Gautier roulant des croissants pour les céréales mini-croissants de la boulangerie, qui se vendent 50 $ la boîte. L’Appartement 4F vend aussi des croissants grand format de 4 $ à 8 $ et du pain de 5,50 $ à 12 $. Gautier et Ashley Coiffard