Quitter tranquillement : quelle est la dernière tendance en milieu de travail ?

Des années de longues heures de travail, des entreprises en sous-effectif et des employés épuisés ont tous conduit à la dernière tendance TikTok : l’arrêt silencieux.

Cependant, le slogan qui dit cesser de fumer est trompeur, ce qui fait croire à certaines personnes que cela signifie que les travailleurs font le strict minimum dans leur travail.

C’est sans équivoque faux, a déclaré Kathy Caprino, coach de carrière et de leadership pour femmes basée dans le Connecticut et auteur de “The Most Powerful You: 7 Bravery-Boosting Paths to Career Bliss”.

“Il s’agit d’arrêter de faire un travail que les gens pensent être au-delà de ce pour quoi ils ont été embauchés et de ne pas être rémunéré”, a-t-elle déclaré.

Les employés excellent toujours dans leur travail, mais ils ne font pas d’heures supplémentaires pour le faire, a déclaré l’ancienne consultante en ingénierie Paige West à CNN.

“Pendant que j’occupais mon emploi de 9 à 5, je travaillais encore mes 40 heures par semaine. Je remplissais toujours mes fonctions professionnelles. J’enlevais simplement ce sentiment de stress que j’avais”, a-t-elle déclaré.

Le changement drastique de la main-d’œuvre pendant la pandémie a largement entraîné la montée de ce comportement, a déclaré S. Chris Edmonds, fondateur et PDG de The Purposeful Culture Group, un cabinet de conseil basé au Colorado qui aide les hauts dirigeants à créer une culture de travail positive.

Les entreprises ont imposé des responsabilités supplémentaires aux employés parce que certaines organisations n’étaient pas préparées à la pandémie et à la grande démission, a-t-il déclaré.

De nombreuses personnes ont également été frustrées lorsque les responsables ont insisté sur certaines règles comme le retour au travail en personne, ce qui a créé plus d’épuisement professionnel et de frustration, a déclaré Edmonds.

Selon un sondage Gallup publié en mars 2022, seuls 24 % des Américains pensaient que leurs managers avaient leur meilleur intérêt à cœur.

Abandonner tranquillement certaines de vos tâches professionnelles qui, selon vous, dépassent votre description n’est pas une solution durable, mais il existe d’autres moyens d’obtenir ce que vous voulez, a déclaré Edmonds.

ÉVALUEZ VOS PRIORITÉS

Afin de fixer des limites dans votre carrière, vous devez apprendre quelles sont vos limites, a déclaré Octavia Goredema, coach de carrière et auteur de “Prep, Push, Pivot : Essential Career Strategies for Underrepresented Women”.

“Le moyen le plus rapide de s’épuiser est de ne pas respecter ce qui compte le plus pour vous”, a-t-elle déclaré.

Pour certains, il peut s’agir de quitter le travail à l’heure au lieu de rester deux heures plus tard, a déclaré Goredema.

Les employés devraient se demander quelles tâches les font se sentir épanouis et lesquelles n’ont pas autant d’importance, a-t-elle déclaré.

À partir de là, vous pouvez vous concentrer sur vos priorités et sur ce dont vous avez besoin pour vous épanouir dans votre carrière, a déclaré Goredema.

PARTAGEZ VOS BESOINS

Après avoir déterminé ce dont vous avez besoin pour votre poste pour réussir et être heureux dans votre rôle, il est préférable de parler avec votre responsable pour mieux comprendre, a déclaré Edmonds. La communication est essentielle.

Vous pouvez avoir une idée de vos responsabilités professionnelles et votre patron peut en avoir une autre, a déclaré Caprino. Si vous arrêtez de faire certaines tâches parce que vous pensez qu’elles ne sont pas dans votre champ de compétence, cela pourrait donner l’impression que vous vous relâchez si votre responsable pense que cela fait partie de votre travail, a-t-elle déclaré.

“Même en dirigeant ma propre équipe, si j’arrêtais soudainement de faire un travail que tout le monde suppose que je ferais, il y aurait des problèmes et les choses tomberaient entre les mailles du filet”, a déclaré Caprino.

Si vous visez une rémunération équitable pour tout travail supplémentaire que vous avez effectué, présentez à votre responsable des faits sur votre performance au travail et sur ce que vous avez accompli jusqu’à présent, a-t-elle déclaré.

CONTACTEZ VOS EMPLOYÉS

Du point de vue du gestionnaire, il est important de comprendre vos employés et de vous assurer qu’ils se sentent soutenus dans leurs rôles respectifs, a déclaré Edmonds.

“La responsabilité des employeurs est de découvrir ce que les gens perçoivent comme juste, puis de ne rien faire de moins que cela”, a-t-il déclaré.

Les dirigeants devraient se concentrer sur l’engagement dans des conversations régulières et l’établissement de relations avec leurs employés, a déclaré Edmonds.

Les discussions pourraient s’étendre au-delà du travail pour inclure certains de leurs intérêts et priorités personnels, car cela peut souvent affecter leur vie professionnelle, a déclaré Caprino.

“Si vous ne comprenez pas l’état interne de vos employés, des choses vont se produire dont vous allez être pris au dépourvu”, a-t-elle déclaré.

Les managers devraient envisager d’organiser des réunions individuelles avec leurs employés au moins une fois par trimestre, a déclaré Goredema.

“Nous devons montrer que nous sommes engagés en tant que leaders, que nous sommes impliqués et que nous sommes investis”, a-t-elle déclaré.