« Quitter tranquillement » est le dernier mot à la mode pour décrire le désengagement au travail

Sortir à 17 heures précises, ne faire que les tâches quotidiennes qui vous sont assignées, limiter les discussions avec les collègues et ne pas faire d’heures supplémentaires.

Telles sont les caractéristiques distinctives du « sevrage silencieux », un terme inventé pour décrire comment les gens abordent différemment leur travail et leur vie professionnelle pour gérer l’épuisement professionnel.

La phrase – qui n’est pas réellement destinée à conduire à une démission – a explosé dans le lexique populaire la semaine dernière lorsqu’une vidéo TikTok devenu viral .

“J’ai récemment entendu parler de ce terme” arrêt silencieux “, où vous ne quittez pas purement et simplement votre emploi, mais vous abandonnez l’idée d’aller au-delà”, a déclaré le créateur Zaid Khan dans la vidéo, qui a depuis amassé 3,4 millions. vues.

La phrase résonne aussi. Alors que les mots “arrêter de fumer tranquillement” sont chargés, évoquant pour certains des images de fainéant ou de bon à rien, d’autres disent que l’approche libère du temps à passer avec la famille et les amis, ou à prendre soin de soi.

En bref, c’est un engagement renouvelé envers la vie au-delà du lieu de travail. Mais derrière la tendance se cache une réalité plus crue.

Les employés veulent être équitablement rémunérés pour le temps et le travail supplémentaires, d’autant plus que la pandémie de COVID-19 exacerbe l’épuisement professionnel et les problèmes de santé mentale. La balle est carrément dans le camp des employeurs, des managers et des cadres, disent les experts.

Nouveau mot à la mode, même esprit

Bien que l’expression « arrêter de fumer tranquillement » puisse être une nouvelle invention, la mentalité qui la sous-tend ne l’est pas. L’expression «travailler pour régner», par exemple, décrit une action syndicale dans laquelle les employés exécutent strictement le travail prévu dans leur contrat, sans entreprendre de travail supplémentaire.

Pendant ce temps, le péjoratif “retraité sur place” – ou RIP – suggère qu’un travailleur l’envoie par la poste, faisant juste le strict minimum pour éviter d’être licencié en attendant les prestations de retraite.

“J’en ris un peu parce que, pour moi, c’est du bon sens”, a déclaré Sarahrose Werner, une préparatrice d’impôts à la retraite à Saint John, qui s’est “discrètement démissionnée” il y a environ 30 ans.

Sarahrose Werner, une préparatrice d’impôts à la retraite de Saint John, a choisi de réduire son travail dans la trentaine, après qu’une semaine de travail de 50 à 60 heures l’ait épuisée mentalement. (Sarahrose Werner)

“J’ai appris de ma propre expérience que… aller constamment au-delà peut vous rapporter quelques dollars supplémentaires si vous êtes payé à l’heure, mais cela ne vous gagne pas nécessairement la loyauté de votre employeur”, a déclaré Werner.

En 2020, la pandémie de COVID-19 a déclenché un mouvement économique majeur, La Grande Démission, qui a vu des personnes quitter leur emploi ou changer de profession en masse, alors qu’elles réévaluaient leur rapport au travail pendant une crise sanitaire bouleversante.

UN Sondage de mai 2022 par RBC Assurances a suggéré que plus du tiers des Canadiens récemment retraités âgés de 55 à 75 ans avaient pris leur retraite plus tôt que prévu. Un autre tiers a décidé de prendre sa retraite plus tôt à cause de la pandémie.

Alors que Statistique Canada rapporté en mars qu’une grande démission n’avait pas vraiment décollé dans ce pays, l’agence a déclaré que le troisième trimestre de 2021 avait vu une augmentation de 60% des postes vacants par rapport aux niveaux d’avant la pandémie.

L’abandon silencieux et la grande démission indiquent un changement culturel marqué par rapport au début et au milieu des années 2010, lorsque la “culture de l’agitation” a ouvert la voie au “broyage” et au “patronnage des filles” – des idées qui donnaient la priorité au travail sur tout le reste, avec le la conviction qu’un tel effort rendait les employés plus désirables pour les managers, les aidant ainsi à gravir les échelons de l’entreprise plus rapidement et à générer plus de revenus.

REGARDER | Les Canadiens changent de profession à cause de la pandémie :

L’épuisement professionnel incite les travailleurs à reconsidérer leur carrière Qu’il s’agisse de travailler de longues heures ou de lutter contre la fatigue de Zoom, de nombreuses personnes ont été victimes d’épuisement professionnel au cours de la pandémie. Beaucoup d’entre eux reconsidèrent leur carrière en conséquence – donnant la priorité à leur santé mentale avant tout le reste.

Alors que la pandémie entre dans sa troisième année, les experts affirment que les modèles distants et hybrides sont là pour rester, et les employés réévaluent le temps qu’ils passent à faire la navette, à faire des heures supplémentaires et à investir généralement dans des emplois mal rémunérés et peu rémunérateurs.

“Je pense que ce qui se passe souvent, c’est que les gens – beaucoup de jeunes en particulier – acceptent des emplois plus transactionnels”, a déclaré Tim Magwood, PDG de 1-DEGREE/Shift, une société de conseil en ressources humaines à Toronto.

“Il s’agit donc simplement d’un travail et d’un salaire, et il n’y a pas de véritable apprentissage”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas vraiment de sens du but.”

La plupart des employés ont constaté qu’ils « travaillent dans des systèmes » qui ne récompensent pas le dépassement constant, a déclaré Karen K. Ho, journaliste indépendante spécialisée dans les affaires et la culture à Richmond Hill, en Ontario.

“Il a été démontré à plusieurs reprises que la culture Hustle n’est bénéfique que pour les entreprises et leurs dirigeants, par le biais de primes, d’une productivité accrue, d’une augmentation des revenus et des bénéfices, etc.”, a déclaré Ho.

Les employés qui génèrent une productivité accrue au niveau inférieur gagnent le même montant d’argent, a-t-elle déclaré, tout en se faisant dire que “la base pour répondre aux attentes dépasse les attentes”.

La responsabilité incombe aux employeurs

Certaines entreprises exigent que les employés reprennent le travail au bureau, ce qui en soi a devenir un point de discorde. Le PDG de Tesla, Elon Musk, par exemple, a fait la une des journaux en juin lorsqu’il a dit aux employés de l’entreprise qu’ils devaient retourner au bureau ou perdre leur emploi.

“Nous avons vu que les gens peuvent être productifs à la maison”, a déclaré Ho. “Nous avons vu que cela est bénéfique pour de nombreuses personnes neurodivergentes, ou handicapées, ou même ayant des responsabilités de soins, qu’il s’agisse d’adultes âgés, comme des parents, ou de jeunes enfants.”

Werner, qui a choisi de réduire la trentaine après qu’une semaine de travail de 50 à 60 heures l’ait laissée mentalement taxée, a déclaré qu’un employeur lui avait suggéré une fois de faire du vélo et de ne pas marcher pour se rendre au travail afin qu’elle puisse travailler plus d’heures.

“C’était bien avant que quelqu’un ne parle de travail [and] utilisé le terme équilibre travail-vie personnelle », a-t-elle déclaré.

Le terme démission silencieuse a également suscité des critiques, même de la part de ceux qui favorisent généralement l’idée sous-jacente, car il suggère que l’employé est en deçà, plutôt que l’employeur.

Selon Ho, cesser de fumer tranquillement est un abus de langage : cela ne tient pas compte du fait que les gens voient leurs factures d’épicerie, les coûts de carburant et les prix du logement augmenter, souvent sans même une augmentation de salaire, a-t-elle déclaré.

“Vous stagnez littéralement parce que vous ne gagnez pas plus, que vous n’êtes pas promu – et c’est pourquoi beaucoup de gens quittent leur emploi”, a-t-elle déclaré.

Le terme « démission silencieuse » a suscité des critiques, même de la part de ceux qui sont généralement favorables à l’idée sous-jacente, car il suggère que l’employé est en deçà, plutôt que l’employeur. (Soumis par le Lawson Health Research Institute)

Certains employés préconisent des politiques, des avantages sociaux et des conditions de travail qui renforcent l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Pendant la pandémie, des défenseurs ontariens ont fait pression pour un projet de loi sur le « droit à la déconnexion ». Maintenant en vigueur, la législation oblige la plupart des employeurs à avoir une politique écrite, décrivant comment les travailleurs peuvent se désengager après les heures.

Mais les critiques disent que cela ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait, avec une échappatoire flagrante qui permet aux employeurs d’en profiter en formulant vaguement leurs politiques.

Selon Magwood, les dirigeants qui s’attendent à ce que les employés respectent des normes rigides d’éthique de travail après le changement de lieu de travail provoqué par la pandémie s’attendent à un réveil brutal.

“Nous devons vraiment nous adapter, et la taille unique ne fonctionne plus”, a-t-il déclaré.

Werner convient que la pandémie a donné aux gens l’espace pour repenser leur vie.

“Avec la génération des baby-boomers qui prend sa retraite, il y a tout simplement moins de travailleurs pour prendre leur place”, a-t-elle déclaré. “Je pense que les jeunes sont assez intelligents pour se rendre compte que cela met leur travail en valeur et que cela leur donne un peu plus de latitude pour faire des choix.”