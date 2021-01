(Opinion Bloomberg) – Certes, il y a de plus gros problèmes à résoudre en ce moment qu’un semestre perdu à l’étranger. De nombreux enfants britanniques ne retournent même pas à l’école cette semaine et il y aura peut-être d’autres fermetures de classe à venir alors que le gouvernement de Boris Johnson tente de contenir la nouvelle variante du virus.

Face à l’impact dévastateur de Covid-19 sur les perspectives et la santé mentale des enfants d’âge scolaire, le Brexit mérite à peine d’être mentionné. Sauf qu’au moment où les jeunes ont perdu tant d’occasions d’apprentissage à cause de la pandémie, leur gouvernement a fermé une porte qu’il aurait pu laisser ouverte.

Alors que quitter l’Union européenne signifiait quitter ses institutions et son marché unique, Johnson a eu la chance de poursuivre la participation de la Grande-Bretagne au programme Erasmus de l’UE – un programme d’échange d’étudiants universitaires européens populaire – et s’est en effet engagé à le faire l’année dernière. À la dernière minute, cependant, il s’est retiré. C’est vraiment dommage. Un programme de remplacement, nommé d’après le mathématicien de la Seconde Guerre mondiale, Alan Turing, peut offrir une certaine consolation, mais il ne compense pas la valeur perdue et il semble sous-financé.

Il est facile d’être blasé sur la mobilité étudiante. Certains considèrent les programmes d’échange comme une excuse pour un semestre de plaisir, et je ne conteste pas entièrement cela. Ils sont largement repris par des étudiants plus privilégiés, avec seulement 11% des participants Erasmus venant de milieux défavorisés (une proportion que l’UE entend augmenter). Certains affirment également que de tels programmes sont inutiles à une époque, sans la pandémie, des voyages bon marché.

Et pourtant, les avantages de faciliter les expériences internationales pour les étudiants sont incontestables. Ils élargissent les horizons, suscitent la curiosité, développent des intérêts et créent de l’empathie. Une étude étrangère est liée à l’amélioration des perspectives d’emploi. Cela permet sans doute de créer des citoyens mieux informés et plus engagés.

Le gouvernement britannique n’a rien contesté de tout cela, c’est pourquoi il a immédiatement annoncé le remplaçant de Turing. Mais ses arguments selon lesquels le programme de l’UE était trop coûteux ou bénéficiait de manière disproportionnée à d’autres pays ne se confondent pas.

Le programme d’action de la région européenne pour la mobilité des étudiants universitaires a été mis en place en 1987 et rebaptisé en 2014 Erasmus +. Il accueille également des étudiants diplômés, des échanges de personnel universitaire, des cours de formation professionnelle, du bénévolat et des programmes sportifs. Son budget pluriannuel de 16,45 milliards d’euros (20,13 milliards de dollars) (3,37 milliards d’euros en 2019) a permis à plus de 4 millions de jeunes d’étudier et de se former à l’étranger.

Avec un coût par apprenant de 15 euros par jour, il pourrait bien être le grand programme le plus rentable de l’UE. Le programme est gratuit et la Commission européenne verse même aux étudiants une allocation pour contribuer aux coûts supplémentaires. C’est certainement l’une des initiatives les plus populaires de l’UE et devrait encore être élargie.

La Grande-Bretagne a été un participant clé. Entre 2014 et 2018, quelque 167 000 citoyens britanniques ont bénéficié du programme. Erasmus a gagné en popularité chaque année, avec une augmentation de près de 25% du nombre d’étudiants britanniques étudiant à l’étranger depuis le vote sur le Brexit (le nombre d’étudiants et de stagiaires entrants a légèrement diminué). L’Université d’Édimbourg, l’Université de Warwick et l’Université de Glasgow ont envoyé le plus d’étudiants à l’étranger, l’Espagne, la France et l’Allemagne étant les destinations les plus populaires. Le Royaume-Uni était la quatrième destination la plus populaire pour les autres étudiants de l’UE.

Les opposants du parti conservateur de Johnson ont fait valoir que cela profitait davantage aux étudiants de l’UE et que le rapport qualité-prix était donc médiocre. Mais c’était un peu comme se plaindre que plus d’Européens visitent Londres que de Londoniens visitent l’Europe. Il ignore également le fait que les étudiants internationaux en échange ont apporté 440 millions de livres (602 millions de dollars) dans l’économie britannique en 2018, sans parler des contributions qualitatives qu’ils ont apportées aux campus.

Alors que les étudiants à faible revenu étaient sous-représentés dans les programmes Erasmus, ce ne sont pas seulement les fils et filles de familles de la classe moyenne qui en ont profité. Dans son rapport sur l’avenir de la participation du Royaume-Uni au programme, un comité de la Chambre des Lords a noté: «Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que la perte de l’accès au programme affecterait de manière disproportionnée les personnes issues de milieux défavorisés et celles ayant des besoins médicaux et des incapacités.»

Il y a des histoires contradictoires sur le moment où les pourparlers Erasmus se sont effondrés, mais le prix de l’UE pour que la Grande-Bretagne adhère au programme a été jugé trop élevé. Les Brexiters pensaient qu’une partie de ce qu’Erasmus faisait – comme le programme Jean Monnet pour financer les études européennes et le corps européen de solidarité pour encourager les projets civils et le volontariat – était trop axée sur la promotion de l’UE. Le gouvernement a recherché un programme Erasmus-lite pour le Royaume-Uni, axé sur les échanges d’enseignement supérieur avec moins d’engagement budgétaire sur une période plus courte.

C’était les pourparlers sur le Brexit en miniature, semble-t-il. Le Royaume-Uni voulait choisir parmi Erasmus + et avoir un prix d’entrée plus bas. L’UE a dit non. «Nous ferons mieux», fut la réponse de Johnson.

Le programme Turing offrira de nouvelles opportunités, mais il faudra du temps pour s’implanter. Un budget de 100 millions de livres pour 35 000 étudiants se réduit à un peu plus de 2 800 livres par étudiant, ce qui est pitoyablement petit – surtout si les universités asiatiques et américaines coûteuses sont ciblées. De nombreux aspects d’Erasmus, des échanges d’enseignement et de formation aux opportunités professionnelles, seront manqués, ainsi que l’infrastructure bien établie et bien huilée et les liens institutionnels qu’Erasmus a tissés au cours de plus de trois décennies.

Comme souvent avec le Brexit, ce sont les jeunes qui perdent le plus. La pandémie rend le timing particulièrement mauvais.

Therese Raphael est chroniqueuse pour Bloomberg Opinion.

