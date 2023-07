Quitter Chelsea a été la meilleure chose que la Marocaine Rosella Ayane ait faite pour sa carrière

Lorsque l’attaquante vedette marocaine Rosella Ayane a été libérée par Chelsea en 2016, après avoir grandi au club londonien, elle craignait qu’il ne lui reste plus rien dans le football.

Sept ans plus tard, l’attaquant polyvalent de 27 ans est devenu un joueur important pour Tottenham Hotspur dans la FA WSL, et est prêt à jouer un rôle crucial pour le Maroc lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA en Australie et en Nouvelle-Zélande ce mois-ci.

Après avoir été libérée par Chelsea, Ayane a été hors jeu pendant un an et a ensuite déménagé à Chypre avec Apollon Limassol. A cette époque, il aurait été difficile de croire qu’elle puisse atteindre à nouveau le plus haut niveau.

Ayane, qui est née à Reading, en Angleterre, a déclaré à ESPN : « Je ne pense pas que ce soit nécessairement des pressions extérieures [that caused problems at Chelsea]. J’étais jeune et avec le recul, j’avais beaucoup à apprendre et je devais vraiment m’asseoir et réfléchir sur moi-même et mon personnage – tout ce que je veux dans le football – et c’est quelque chose que j’ai fait.

« Je pense que le fait d’être libéré de Chelsea est l’une des meilleures choses qui se soient produites parce que vous avez dû vous examiner attentivement. »

Rosella Ayane a eu du succès avec Chelsea à l’adolescence, y compris un doublé en championnat et en coupe au niveau des moins de 17 ans, avec l’actuelle star anglaise Millie Bright. Mais elle a quitté le club à 20 ans, déçue du jeu. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Après un retour à Bristol City, où elle avait précédemment joué en prêt, Ayane est retournée à Londres avec Tottenham en 2019.

Elle a dit à propos du port du kit d’un rival d’enfance: « Je pense que dans le football féminin, il y a beaucoup de monde entre les clubs, et la rivalité et tout ça – ça devient de plus en plus mal vu maintenant – mais à l’époque, je n’ai pas Je ne ressens aucune sensation étrange en enfilant un maillot des Spurs.

« J’étais juste super fier du voyage que j’avais fait et de jouer pour les Spurs et de remettre ma carrière sur les rails. »

Il faudra encore deux ans avant qu’Ayane soit prête à s’engager internationalement au Maroc, le pays de son père, après avoir joué pour l’Angleterre U17 et U19. Elle était également éligible pour jouer pour l’Écosse par l’intermédiaire de sa mère, mais a finalement choisi la nation nord-africaine en 2021.

Au niveau du club, son rôle est en grande partie devenu de fournir des passes décisives à Beth England, mais ses prouesses de buteur sont souvent sollicitées au niveau international et elle a jusqu’à présent trouvé le filet neuf fois en 19 sélections, justifiant ce qui était initialement une décision difficile à engager malgré elle. affection pour le Maroc.

Ayane a déclaré à propos de la décision de jouer pour le Maroc : « Je pense que lorsque vous faites un si grand saut, vous devez être prêt dans votre carrière et vous devez être prêt dans votre vie en dehors du football. Je pense que beaucoup de gens ne réalisez pas à quel point il est difficile d’être en service international, surtout dans un endroit où vous ne connaissez personne.

« Pour moi, cela devait se sentir principalement en dehors du terrain, ainsi que dans ma carrière. Quand j’ai tourné [Morocco’s first approach] vers le bas, ce n’était pas que je ne voulais pas le faire. J’avais juste l’impression que ce n’était pas le bon moment pour moi. Quand c’est revenu, j’étais prêt mentalement et physiquement et ça a évidemment payé. »

Rosella Ayane n’a ressenti aucun remords à l’idée de jouer pour son rival londonien Tottenham après avoir grandi avec Chelsea, et est devenue une joueuse clé pour les Spurs et le Maroc depuis son arrivée en 2019. Tottenham Hotspur FC/Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Ayane peut voir des parallèles entre ses situations avec le club et le pays. Aucune de ces tentatives n’a fonctionné du premier coup, mais dans les deux aspects du jeu, sa persévérance a porté ses fruits.

« Je pense que la boucle est bouclée et je pense que si vous méritez quelque chose, mon dicton préféré est: ce qui est censé être ne vous échappera pas », a déclaré Ayane.

« À l’époque, c’était comme si la fin du monde était sortie, mais quand vous vous asseyez et que vous le regardez, c’est en fait l’une des meilleures choses qui se soient produites, et c’est la même chose avec le Maroc. Si j’ai dit » oui » la première fois, ça n’aurait peut-être pas été aussi bon qu’aujourd’hui. »

Le Maroc a disputé la finale de la Coupe d’Afrique des Nations féminine (WAFCON) à domicile l’année dernière, s’inclinant 2-1 face à l’Afrique du Sud. Malgré ce chagrin, Ayane, qui a marqué en finale, a parlé avec une grande fierté de la course surprenante de son équipe jusqu’au dernier obstacle.

Elle a déclaré à propos de la croissance récente du Maroc : « Je pense que personne ne s’attendait à ce que nous fassions aussi bien qu’à la CAN. Je pense que c’était la première fois que nous atteignions les phases finales de la compétition et si je suis tout à fait honnête, je ne Je pense que personne n’attend quoi que ce soit de nous à la Coupe du monde.

Mais cela ne me dérange pas, car étant un outsider, vous avez juste tout à prouver et absolument aucune pression, donc je suis ravi d’aller voir ce que nous pouvons faire en tant que Maroc. »

Rosella Ayane s’est engagée au Maroc en 2021, après avoir joué pour l’Angleterre au niveau des jeunes, et a mené l’équipe à la finale de la CAN féminine 2022, où elle a perdu 2-1 contre l’Afrique du Sud. FADEL SENNA/AFP via Getty Images

Thembi Kgatlana, dont l’équipe Banyana Banyana a battu le Maroc en finale, a rendu hommage aux hôtes du WAFCON dans une interview avec ESPN. L’attaquante du Racing Louisville, qui a raté la finale en raison d’une blessure, a fait du Maroc la prochaine puissance du football féminin africain en raison de son investissement dans les infrastructures et du développement du jeu à tous les niveaux.

« C’est gentil de sa part [Kgatlana]. Elle dit un peu ce que je ressens et vois au Maroc. Ils investissent vraiment de l’argent, des infrastructures et du développement dans le football féminin », a déclaré Ayane après avoir entendu les commentaires de Kgatlana.

« Évidemment, je ne peux pas parler au nom des autres nations du continent, mais sur le dos de WAFCON et du financement qu’ils (la Fédération royale marocaine de football) y mettent – le respect qu’on nous montre – je pense que ça va n’allez que dans un sens, car avec cet investissement, comment voulez-vous qu’une nation, en particulier du côté des femmes, s’améliore ? Donc, je pense que le Maroc est sur la bonne voie.

A la Coupe du monde, le Maroc sera dans le groupe H avec l’Allemagne, la Colombie et la Corée du Sud. Ni la Colombie ni la Corée du Sud n’ont dépassé les huitièmes de finale auparavant, tandis que l’Allemagne a dépassé son âge d’or, donc les débutants marocains ont toutes les chances de provoquer la surprise.

Ayane a déclaré: « Individuellement, je ne pense pas trop à [personal goals]. Je veux sortir du groupe. Je ne vais pas être un autre numéro. Bien sûr, c’est un plaisir d’être là, mais je ne suis pas là juste pour participer et je pense que l’équipe le ressent aussi.

« Donc, l’un de nos principaux objectifs sera de sortir du groupe et de faire nos preuves, mais comme je l’ai dit, je ne pense pas qu’il y ait de pression sur nos épaules. »

À long terme, elle souhaite faire partie d’une génération qui change les perceptions du football féminin dans son pays : « Je veux que le Maroc soit finalement un pays où le football féminin est respecté comme il est respecté en Angleterre. J’ai dit cela depuis le début.

« Je veux aider à pousser le football féminin marocain à arriver à un endroit où il est très surveillé [and] il y a beaucoup d’investissement et beaucoup de respect. Je pense que l’Angleterre est l’une des puissances pour cela et je veux aider le Maroc à atteindre ce stade. »

Le Maroc lancera sa campagne contre l’Allemagne à Melbourne le 24 juillet avant d’affronter la Corée du Sud à Adélaïde six jours plus tard et la Colombie à Perth le 3 août.