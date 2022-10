Quinze nouveaux pairs conservateurs devraient être nommés à partir de la liste établie par Boris Johnson

Quinze nouveaux pairs conservateurs seront nommés dans quelques jours, selon une liste divulguée dominée par les partisans de Boris Johnson et du Brexit.

L’ancien Premier ministre est sur le point de déclencher une nouvelle dispute de copinage avec la récompense post-sortie pour ses partisans, ignorant également un accord entre les partis pour alléger la Chambre des lords gonflée.

Paul Dacre, l’ancien rédacteur en chef du Courrier quotidiendeviendra un pair conservateur, indique la liste – M. Johnson n’ayant pas réussi à le faire accéder au poste de président de l’Ofcom, le régulateur des médias.

Il sera rejoint par l’homme d’affaires et principal donateur Michael Hintze, qui a donné au parti conservateur 4,7 millions de livres sterling selon la base de données de la Commission électorale.

Andrew Roberts, l’historien qui a fait l’éloge de M. Johnson, et Tony Sewell, l’auteur principal du rapport controversé qui n’a trouvé aucune preuve de racisme institutionnel en Grande-Bretagne, obtiendront également des pairies.

Cinq anciens députés conservateurs figurent également sur la liste, obtenue par Le télégraphe quotidien: Stewart Jackson, Hugo Swire, Angie Bray, Graham Evans et Nicholas Soames.

M. Jackson a été chef de cabinet de David Davis lorsqu’il était secrétaire du Brexit – mais Sir Nicholas, le petit-fils de Winston Churchill, a été dépouillé du whip conservateur par M. Johnson pour s’être opposé à un Brexit sans accord.

Il doit y avoir huit nouvelles pairies travaillistes, proposées par Keir Starmer, dont l’ancien chef adjoint Tom Watson, et Ruth Smeeth, une ancienne députée qui a subi des abus antisémites.

Deux hautes personnalités syndicales, la présidente du Trades Union Congress Frances O’Grady et Dave Prentis, ancien secrétaire général d’Unison, sont également envoyées aux Lords.

Il a été conseillé à M. Johnson de renforcer la force des conservateurs au sein des Lords pour l’aider à faire adopter des projets de loi controversés sur le Brexit afin de déchirer le protocole d’Irlande du Nord et pour un feu de joie des règles européennes conservées.

Et les “pairies politiques” seront probablement suivies d’honneurs de démission, ce que l’ancien Premier ministre a prévu – bien qu’il ait été expulsé du n ° 10 par un scandale.

Ils sont pressentis pour inclure son allié clé Nadine Dorries, l’ancienne secrétaire à la culture, et un deuxième ministre ultra-loyal Nigel Adams – qui donnerait à Liz Truss la pilule empoisonnée d’élections partielles périlleuses lorsque son gouvernement est en crise.

Arlene Foster, l’ancienne première ministre du Parti unioniste démocrate d’Irlande du Nord, devrait devenir une homologue non affiliée.

Dominic Johnson, qui a créé la société d’investissement Somerset Capital Management avec Jacob Rees-Mogg, le secrétaire aux affaires, a déjà reçu la pairie pour devenir ministre du Commerce.

Parmi les autres conservateurs sur la liste figurent la directrice du groupe de réflexion Politeia, Sheila Lawlor, et Ruth Lea, l’économiste et ancienne fonctionnaire.

Sharon Taylor, le chef du conseil de Stevenage, Sonny Leong, le co-fondateur de SME for Labour, et Fiona Twycross, l’adjointe au maire de Londres pour le feu et la résilience, deviendront des pairs travaillistes.