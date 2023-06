Quinze morts après une collision entre un bus et un camion dans une région rurale du Canada | Nouvelles du monde

Un bus transportant principalement des personnes âgées est entré en collision avec un camion dans une partie rurale de la province canadienne du Manitoba, tuant 15 personnes et en blessant 10 autres, a annoncé la police.

Rob Hill, commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba, a déclaré que le bus transportait 25 personnes et que les autorités déployaient toutes leurs ressources dans la province sur les lieux.

Dix personnes ont été transportées à l’hôpital.

Le commissaire adjoint Hill a déclaré lors d’une conférence de presse que « malheureusement, c’est un jour au Manitoba et dans tout le Canada dont on se souviendra comme d’une tragédie et d’une incroyable tristesse ».

Les diffuseurs de télévision ont diffusé des images de ce qui ressemblait à une grande camionnette ou à un bus qui couvait dans un fossé près d’un camion de transport avec un moteur brisé sur une route.

Image:

Photo : AP





Le trottoir était jonché de débris – du verre brisé, un gros pare-chocs et ce qui ressemblait à une aide à la marche.

Sept bâches bleues et jaunes étaient tendues.

Des hélicoptères ambulances ont été dépêchés sur les lieux depuis Winnipeg et Regina.

« Les nouvelles de Carberry, au Manitoba, sont incroyablement tragiques », a déclaré le Premier ministre canadien Justin Trudeau tweeté.

« J’offre mes plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu des êtres chers aujourd’hui, et je garde les blessés dans mes pensées. Je ne peux pas imaginer la douleur que ressentent les personnes touchées, mais les Canadiens sont là pour vous.

Carberry se trouve à 105 milles à l’ouest de Winnipeg, la capitale du Manitoba.

Image:

Photo : AP





L’accident a rappelé des souvenirs de l’accident d’autobus de 2018 dans la province voisine de la Saskatchewan qui a tué 16 personnes de l’équipe de hockey de la ligue mineure Humboldt Broncos.

Le pire accident de la route de l’histoire du Canada s’est produit en 1997 lorsqu’un autobus transportant des personnes âgées a plongé dans un ravin dans la province de Québec, tuant 44 personnes.