Quinze garderies dans l’extrême nord du Queensland touchées par la fièvre aphteuse

Au moins 15 garderies ont été touchées par une épidémie de fièvre aphteuse dans l’extrême nord du Queensland.

Les autorités sanitaires ont notamment averti les parents d’être en alerte face à l’infection virale, qui a vu 60 personnes présentes aux urgences de l’hôpital de Cairns depuis le début de l’année.

Au moins 15 garderies ont été touchées dans les régions de Cairns et des Tablelands depuis début janvier, selon les autorités.

Au moins 15 garderies ont été touchées par une épidémie de fièvre aphteuse dans l’extrême nord du Queensland et neuf personnes ont été admises à l’hôpital de Cairns (photo)

La maladie est généralement bénigne et survient principalement chez les jeunes enfants, mais peut également toucher les enfants plus âgés et les adultes.

Sur les 60 présentations hospitalières, neuf personnes ont dû être admises.

La maladie provoque une éruption cutanée ou des cloques sur les mains et les pieds, ainsi que dans ou autour de la bouche.

Elle est le plus souvent causée par le virus coxsackie et se propage principalement par contact avec du liquide provenant de l’intérieur des cloques ou par des gouttelettes d’éternuements et de toux.

La fièvre aphteuse main n’est pas liée à la fièvre aphteuse chez les animaux.