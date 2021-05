Quinze enfants ont été massacrés par des attaques à la roquette et des frappes aériennes alors que le conflit meurtrier entre Israël et les Palestiniens continue de s’intensifier.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a juré que « ce n’est que le début » des bombardements israéliens, ajoutant: « Nous leur infligerons des coups dont ils ne pouvaient même pas rêver ».

🔵 Lisez notre blog en direct Israël-Gaza pour les toutes dernières mises à jour …

Le frère du garçon palestinien Hussien Hamad, tué dans les violences, pleure lors de ses funérailles dans le nord de Gaza Crédit: Reuters

Un Palestinien tient une jeune fille blessée à l’hôpital al-Shifa après une frappe aérienne israélienne à Gaza Crédit: AFP

Un incendie fait rage au lever du soleil à Khan Yunish à la suite d’une frappe aérienne israélienne sur la bande de Gaza mercredi matin Crédit: AFP

Plus de 1050 roquettes ont été tirées vers Israël par des militants palestiniens depuis lundi soir, a indiqué l’armée israélienne.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré avoir frappé 130 cibles à Gaza pendant la nuit après que 200 roquettes aient été tirées sur Israël.

L’attaque la plus féroce a été une série de frappes aériennes qui ont détruit un bâtiment entier de 12 étages – le bâtiment abritait d’importants bureaux du Hamas.

Le nombre de morts à Gaza est passé à 48 mercredi, dont 14 enfants, a indiqué le ministère de la Santé, et plus de 300 Palestiniens ont été blessés, dont 86 enfants.

Et six Israéliens, dont un enfant, ont été tués par des tirs de roquettes et des dizaines de personnes ont été blessées.

Cela porte à 15 le nombre d’enfants tués dans les violences.

Les dirigeants islamistes de Gaza, le Hamas, ont confirmé que son commandant de la ville de Gaza avait été tué dans une frappe aérienne israélienne mercredi.

‘CE N’EST QUE LE DÉBUT’

Bassem Issa était la figure militaire la plus élevée du Hamas à avoir été tué en Israël depuis 2014.

La branche armée du Hamas a déclaré qu’Issa avait été tué avec quelques-uns de ses confrères de dirigeants et de saints combattants pendant les combats.

Israël a déclaré qu’une série de frappes aériennes avait tué Issa et plusieurs autres militants du Hamas.

« Nous avons éliminé les hauts commandants du Hamas et ce n’est que le début », a déclaré Netanyahu.

« Nous leur infligerons des coups dont ils ne pouvaient même pas rêver. »

Un Palestinien marche au milieu des décombres devant la tour Al-Jawhara fortement endommagée dans la ville de Gaza Crédit: AFP

Les restes d’un bâtiment qui a été détruit lors des frappes aériennes israéliennes Crédit: Reuters

La fumée et les flammes montent après une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza Crédit: EPA

Netanyahu a promis d’étendre l’offensive, affirmant que « cela prendra du temps ».

Mais, dans un discours télévisé hier soir, le chef du Hamas Ismail Haniyeh a déclaré: « Si Israël veut escalader, nous sommes prêts pour cela. »

Netanyahu a déclaré l’état d’urgence dans la ville juive-arabe israélienne de Lod mardi soir.

Le maire de Lod, Yair Revivo, a instauré un couvre-feu et demandé des forces de sécurité supplémentaires après que des foules se sont battues avec des flics, ont incendié une synagogue et incendié 30 voitures.

Un homme de 52 ans et sa fille de 16 ans, qui seraient des citoyens arabes d’Israël, ont été tués lorsqu’une roquette en provenance de Gaza a frappé la cour de leur maison.

« Tout Israël devrait savoir, c’est une perte totale de contrôle », a déclaré le maire, rapporte le Times of Israel.

« C’est impensable. Des synagogues sont incendiées. Des centaines de voitures incendiées. Des centaines de voyous arabes errent dans les rues. La guerre civile a éclaté à Lod. »

Des bâtiments endommagés sont vus à la suite des frappes aériennes israéliennes sur Gaza Crédit: AP

La fumée s’échappe des frappes aériennes israéliennes dans la ville de Gaza Crédit: AFP

Le commissaire de la police nationale, Kobi Shabtai, a qualifié les événements de « sans précédent ».

Si la violence a été largement condamnée, rien n’indique que l’une ou l’autre des parties soit disposée à reculer.

Et l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a averti que « nous nous dirigeons vers une guerre à grande échelle ».

« Les dirigeants de tous bords doivent assumer la responsabilité de la désescalade », a-t-il déclaré.

« REVENEZ DU BRINK »

Le Conseil de sécurité de l’ONU a tenu aujourd’hui une autre réunion d’urgence sur l’aggravation des hostilités entre Israël et les Palestiniens.

Mais, encore une fois, ils ne se sont pas mis d’accord sur une déclaration commune en raison de l’opposition des États-Unis, principal allié d’Israël, ont déclaré des diplomates à l’AFP.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il souhaitait voir « une désescalade urgente des tensions » entre Israël et le Hamas au milieu de la plus grave flambée de violence depuis la guerre de 2014 à Gaza.

Johnson a déclaré que le Royaume-Uni était « profondément préoccupé et a exhorté les dirigeants à prendre du recul ».

Israël et le Hamas ont mené trois guerres depuis que le groupe militant islamique a pris le pouvoir à Gaza aux forces palestiniennes rivales.

Les conflits ont pris fin après que les puissances régionales et internationales ont convaincu les deux parties d’accepter une trêve informelle.

Une fois de plus, les diplomates cherchent à intervenir, le Qatar, l’Égypte et l’ONU s’efforçant de parvenir à un cessez-le-feu.