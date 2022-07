Quinta Brunson, Zendaya, entrent dans l’histoire avec les nominations aux Emmy Awards

Il est presque impossible pour une personne noire qui est venue dans le système scolaire public de ne pas apprécier et aimer Quinta Brunson Abbé élémentaire. Du tout premier épisode à la finale de la saison, cette émission est hilarante, brillamment écrite et facilement accessible aux enseignants et aux étudiants. et maintenant c’est pour non pas un, pas deux, mais Trois Emmys.

En fait, Bunson, la femme noire responsable de ce chef-d’œuvre d’une sitcom, est entrée dans l’histoire en tant que première femme noire à recevoir trois nominations aux Emmy Awards pour une série comique exceptionnelle, selon Variété. Brunson, 32 ans, est également la plus jeune femme noire jamais nominée dans la catégorie comédie.

Et il était temps aussi, parce que, alors que les Noirs– et en particulier les femmes noires – obtiennent enfin la reconnaissance Emmy qu’elles méritent, c’était et continue d’être une meilleure ascension pour nous de trouver notre place dans une remise de prix historiquement blanche.

De Variété :

L’actrice principale d’une comédie et l’écriture d’une série comique n’ont eu qu’une seule femme noire gagnante chacune dans le Emmys‘ histoire précédente de 74 ans – Isabel Sanford a remporté en 1981 pour son rôle emblématique de Louise dans “The Jeffersons” de CBS et Lena Waithe aux côtés du co-scénariste Aziz Ansari en 2017 pour “Master of None” de Netflix. En 2020, nous avons vu l’histoire entrer dans l’histoire avec les deux premières femmes noires nominées à la fois pour la série comique (en tant que productrices) et l’actrice principale d’une comédie – Issa Rae pour “Insecure” de HBO et Tracee Ellis Ross pour “Black-ish” d’ABC. (Rae a de nouveau été nominée pour l’actrice principale cette année.)

Brunson n’est pas le seul à innover cette année. Zendaya bat toutes sortes de records Emmy avec la série à succès HBO Euphoria.

Variété signalé que “à 25 ans, Zendaya est maintenant la plus jeune femme jamais nominée pour la production aux Emmys, en plus d’être la plus jeune nominée à deux reprises pour le rôle principal.” Zendaya a reçu ses noms de production pour les deux chansons présentées dans l’émission—“La chanson d’Elliot” et “Je suis fatigué”.

En parlant de Euphoriel’acteur Colman Domingo a également reçu sa première nomination aux Emmy pour le meilleur acteur invité dans une série dramatique pour son rôle dans la série.

Et le regretté acteur, Chadwick Boseman, a remporté un Emmy à titre posthume pour son travail de voix off dans la série animée Disney + MCU Et qu’est-ce qui se passerait si…?.

Ce ne sont là que quelques-unes de la liste complète des nominations aux Emmy 2022, dont certaines ont été annoncées en direct par l’actrice Melisa Fumero et l’acteur et comédien JB Smoove.

Voir la liste complète des nominations aux Emmy sur le flip.