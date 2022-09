NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Jimmy Kimmel a fait face à un contrecoup après que certains téléspectateurs aient contesté une cascade controversée qu’il a tirée lors du discours d’acceptation des Emmy Awards de Quinta Brunson lundi soir.

Kimmel, 54 ans, et Will Arnett, 52 ans, qui étaient les présentateurs du prix d’écriture exceptionnelle pour une série comique, ont commencé leur segment avec un peu dans lequel l’acteur a traîné Kimmel sur scène par les chevilles alors qu’il plaisantait en disant que l’animateur de télévision était décédé. après avoir “entré dans les maigres margaritas” dans les coulisses suite à sa défaite dans sa propre catégorie.

Lorsque Brunson, 32 ans, est montée sur scène pour accepter son prix après qu’Arnett l’ait annoncée comme gagnante, elle a dû enjamber le corps de Kimmel pour se rendre au micro alors qu’il faisait semblant d’être dans le coma alors qu’il était allongé sur le sol.

« Jimmy, réveille-toi, j’ai gagné… Jimmy ? » dit Brunson alors qu’elle se penchait sur lui alors qu’il restait attaché à l’acte, bien qu’il lui ait levé le pouce

Kimmel a continué à s’allonger aux pieds de Brunson pendant l’intégralité de son discours d’acceptation alors qu’elle remerciait ses acteurs, son équipe et sa famille avant d’être expulsée de la scène.

Les bouffonneries de l’hôte de “Jimmy Kimmel Live” ont suscité la controverse en ligne avec des utilisateurs de médias sociaux critiquant Kimmel pour avoir volé la vedette lors du grand moment de Brunson.

Cependant, la star, écrivaine et créatrice de la série à succès ABC a répondu avec élégance lorsqu’un journaliste lui a posé des questions sur l’incident lors de sa conférence de presse après la remise des prix.

“Je connais Jimmy Kimmel, et j’avais l’impression que cela ne me dérangeait pas tant que ça”, a-t-elle déclaré.

“Je ne sais pas ce que pense Internet”, a-t-elle ajouté. “Je ne sais pas, je le connais. Et honnêtement, Jimmy m’a offert mon premier gros spot de fin de soirée.” Elle a poursuivi en disant que Kimmel était “l’une des premières personnes” à regarder “Abbott Elementary”.

“Il m’a envoyé un message sur Instagram disant qu’il avait vu cette comédie et pensait que c’était l’une des plus grandes comédies de tous les temps et il était tellement excité que ce soit sur ABC”, a déclaré Brunson.

“Donc je pense qu’à ce moment-là, j’étais vraiment très heureux que ce soit Jimmy là-haut. Je le considère en quelque sorte comme l’un des parrains de la comédie. Je suis un grand fan de Will Arnett, donc j’étais captivé par le moment.”

“Je ne sais pas, demain, peut-être que je serai en colère contre lui”, a-t-elle poursuivi.

“Je vais être dans son émission mercredi, alors je pourrais le frapper au visage”, a-t-elle plaisanté. “Je ne sais pas, nous verrons ce qui se passe.”

Un certain nombre d’utilisateurs en ligne n’ont pas tout à fait accepté le bit car ils se sont tournés vers les médias sociaux pour reprocher à Kimmel d’être “impoli”, “irrespectueux” et “mal perdant”.

Certains critiques ont accusé le créateur de “The Man Show” d’avoir “le privilège des hommes blancs” après la cascade.

Un utilisateur de Twitter a écrit : “Quelqu’un peut-il dire à la personnification humaine du privilège des hommes blancs qu’est @jimmykimmel qu’il n’a pas le droit d’occuper *tout* l’espace — surtout quand cet espace appartient à @quintabrunson qui a dû naviguer littéralement autour de lui pour accepter son Emmy historique. Un. être. crédible. “

“Si #QuintaBrunson enjambe #JimmyKimmel qui l’a littéralement mis sous les projecteurs le jour où elle a remporté un Emmy n’est pas une métaphore de ce que signifie être un WOC [woman of color] dans un monde d’hommes blancs, je ne sais pas ce que c’est”, a fulminé un autre.

Cependant, certains utilisateurs ont affirmé que le sketch prévu aurait eu lieu quel que soit le vainqueur du prix.

“Abbott Elementary” a remporté un total de trois Emmy Awards. En plus d’une écriture exceptionnelle, la sitcom a remporté le prix du meilleur casting pour une série comique et Sheryl Lee Ralph a été nommée pour la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique.

Brunson est devenue la troisième écrivaine noire et la deuxième écrivaine noire à gagner pour Outstanding Writing. La deuxième saison de l’émission sera diffusée le 21 septembre sur ABC.

L’émission de Kimmel a été nominée pour la série Outstanding Talk mais a perdu contre “Last Week Tonight With John Oliver”. L’ancien animateur de “Win Ben Stein’s Money” a été nominé pour 18 Emmys et a gagné deux fois.

La 74e cérémonie annuelle des Emmy Awards a eu lieu au Microsoft Theatre de Los Angeles le 12 septembre. Après la cérémonie, Brunson et Kimmel ont semblé se moquer de la controverse.

Sur une photo prise des deux au bal du gouverneur, Brunson a affiché un sourire triomphant alors qu’elle tenait son Emmy Award sur le visage de Kimmel.