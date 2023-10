Quinta Brunson parle des défis de « Abbott Elementary » après la grève

La grève de la WGA étant officiellement terminée, Quinta Brunson explique les nouveaux défis qu’elle a créés pour le retour de École primaire Abbott.

La saison 3 est en préparation, mais il y aura des changements inattendus par rapport au programme primé aux Emmy Awards. L’actrice de 33 ans a déclaré Date limite cette saison sera diffusée plus tard que d’habitude. Il ne correspondra pas non plus aux calendriers scolaires réels comme les saisons précédentes.

Il était initialement prévu que les salles d’écrivains donnent libre cours à leur créativité le 1er mai. Au lieu de cela, la grève des écrivains a commencé exactement à la même date.

Quinta utilisera un « peu de créativité » pour garantir que le scénario se déroule malgré le saut dans le temps du faux documentaire.

« Comment justifier la perte d’une demi-saison, d’une demi-année ? » dit le Buzzfeeder. « Notre saison sera toujours inscrite au calendrier scolaire. [But] l’année dernière, nous avons commencé à diffuser en septembre, à la rentrée scolaire. Nous ne ferons pas ça cette année », a déclaré le producteur. « Ce n’est pas comme revenir à une émission familiale où vous pouvez voir cette famille sur n’importe quel truc de sitcom », a expliqué Brunson avec Date limite. « C’est vraiment comme, que se passe-t-il à l’école ? »

De plus, la saison sera plus courte « à cause de la grève, et à cause du calendrier de diffusion, à cause de ce qu’ABC a de la place dans son programme ». Brunson considère cela comme positif, même si les fans ne sont peut-être pas très satisfaits.

« Nous en avons fait 22 la saison dernière, et cela représente beaucoup de télévision, en particulier pour moi parce que j’écris, produis et joue dans ce film », a avoué Quinta. « Donc pour moi, j’ai accueilli favorablement une saison plus courte parce que c’était un travail fatiguant et épuisant. J’adore ça, mais c’est épuisant pour moi.

La comédienne était à Londres lorsqu’elle a appris la fin de la grève de la WGA. À ce moment-là, elle était « prête à retourner » au travail. Avant que Quinta ne s’en rende compte, le Abbott les scénaristes étaient de retour, discutant de l’arc de la saison.

« Parler de cet arc nous aide à commencer à monter des épisodes. Nous parlons donc de notre arc, parlons des histoires que nous voulons raconter, des histoires spéciales, uniques et drôles qui peuvent s’inscrire dans cet arc », a déclaré la « Fille qui n’avait jamais eu de rendez-vous sympa ». « Nous avons parlé de notre première, que j’essaie de ne pas gâcher. C’est devenu le point central des deux dernières semaines.

Brunson a admis que l’équipe de rédaction avait « beaucoup de travail à faire » lorsqu’il s’agissait « d’expliquer notre absence… d’une manière qui, selon nous, engage le public et protège le monde que nous avons construit ».

Elle a poursuivi : « L’espoir, bien sûr, est de ramener le public et l’énergie autour d’une série, qui est l’une des séries de télévision linéaire les plus populaires, même après avoir été interrompue pendant une longue période. » « C’était donc inspirant », a partagé Quinta, « de construire quelque chose qui soit à la fois ancré et, pour cette première, suffisamment éclatant pour ramener les gens en même temps. »

Malgré les défis auxquels les écrivains sont confrontés, ils sont ravis de retourner au travail.

« Écoutez, la plupart des gens sont simplement heureux de retourner au travail et de se sentir respectés au travail », a déclaré le producteur exécutif. « Les grèves, c’est nul. Ils sont durs. Les gens se lancent des insultes. Ça devient méchant. Mais une fois que c’est fait, on a vraiment l’impression que les deux parties sont satisfaites de ce qu’elles ont accompli. Je sais que je ressens cela avec Warner Bros. Il y a eu « des mois sans parler aux dirigeants avec lesquels je travaille tout le temps, en qui j’ai confiance », a déclaré Brunson. « On a l’impression qu’ils sont heureux de ce qui a été accompli par la WGA. Nous sommes heureux d’être de nouveau dans la salle. Donc, d’une certaine manière, on a l’impression que les deux parties ont accompli quelque chose, et c’est vraiment gratifiant.

Félicitations encore aux 20 000 écrivains de la WGA qui ont dit : « Putain, tu me paies » en faisant grève. Ils ont défié un système établi et ont gagné !

C’est inspirant !

N’oubliez pas de vérifier à nouveau École primaire Abbott Date de première 2024 !