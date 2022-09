Jimmy Kimmel est à la mode sur les réseaux sociaux depuis la violation inappropriée lundi du discours d’acceptation des Emmy de Quinta Brunson et il présente des excuses.

Le mea culpa de l’hôte est venu après l’actrice légendaire Sheryl Lee Ralph, qui co-vedette sur École primaire Abbott avec Quinta, a déclaré qu’elle avait G-Checké Kimmel pour l’infraction.

Alors qu’il s’adressait aux journalistes lors de la tournée de presse estivale de la Television Critics Association, PERSONNES rapporte que Ralph a dit qu’elle était “absolument confuse” à propos de ce qui s’est passé.

Quand elle l’a compris, cependant, elle est allée directement voir le comédien / animateur avec ses problèmes.

“J’aimerais que cet homme se lève du sol”, se souvient Ralph, qui a remporté le prix de l’actrice dans un second rôle exceptionnel dans une série comique Emmy. « Et puis j’ai réalisé que c’était Jimmy Kimmel… Ooh, le manque de respect ! Mais ce n’est que moi.”

Elle a continué,

“Je lui ai dit aussi en face, et il a compris.”

Le mercredi Jimmy Kimmel en direct ! Quinta Brunson était une invitée et Kimmel s’est excusé auprès d’elle pour ses actions, mais pas avant que Brunson ne tourne bizarrement les tables et ne l’interrompe lui.

L’actrice, scénariste, productrice et créatrice de École primaire Abbott est sortie avec son Emmy Award à la main tout en portant une robe de cocktail à franges inspirée des années 60 et a exigé qu’elle prenne un moment pour prononcer correctement son discours aux Emmys. Bien sûr, Jimmy a accepté et les deux ont donné le ton pour son interview qui a eu lieu plus tard dans l’émission.

Après avoir accueilli Quinta au spectacle, Kimmel a plaisanté en plaisantant: “Ça m’a manqué, comment ça s’est passé?”

Il a ensuite joué un clip du moment loufoque.

“Maintenant, c’était une comédie stupide que nous pensions être drôle”, a déclaré Kimmel. “J’ai perdu, puis j’ai trop bu et j’ai dû être traîné sur scène. Ensuite, les gens se sont fâchés et ont dit que j’avais volé votre moment et peut-être que je l’ai fait, et je suis vraiment désolé si j’ai fait ça. Je suis vraiment désolé d’avoir fait ça en fait.

Il a continué,

“Et aussi la dernière chose que je voudrais faire est de te contrarier parce que je pense tellement à toi et je pense que tu le sais, j’espère que tu le sais.”

Quinta a remercié avec classe Jimmy pour ses excuses publiques et a dit qu’elle “passait vraiment un si bon moment” et qu’elle était tellement “emballée par le moment” qu’elle n’y pensait pas beaucoup.

Quinta et Jimmy ont un histoire d’amitié et de respect mutuel et Jimmy semble vraiment avoir des remords à propos de toute l’épreuve. Bien sûr, Quinta est un acte de classe et gère toute cette controverse avec tant de grâce.

Saison 2 de École primaire Abbott premiers ministres le 21 septembre!