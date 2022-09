Lundi 12 septembre, les plus grandes stars de la télévision se sont rendues à Los Angeles pour les Emmy Awards 2022.

La cérémonie, animée par Kenan Thompson, a présenté des moments hilarants et sincères, y compris des gagnants répétés et des stars qui ont remporté leur tout premier Emmy.

École primaire Abbott La star Sheryl Lee Ralph est entrée dans l’histoire en tant que deuxième gagnante noire de l’actrice dans un second rôle dans une comédie, après la victoire de Jackée Harry pour “227” en 1987. La créatrice, écrivaine et star de l’émission, Quinta Brunson, a également été reconnue pour ses contributions, en prenant domicile son tout premier Emmy pour l’écriture d’une série comique.

Jeu de calmar La star Lee Jung-jae est également entrée dans l’histoire en devenant le premier acteur asiatique à remporter le prix d’acteur principal dans un drame et la quatrième personne asiatique à remporter un Emmy par intérim. Euphorie La star Zendaya est devenue la première femme noire à remporter l’actrice principale dans un drame, faisant également d’elle la plus jeune lauréate à deux reprises d’un Emmy de l’histoire.

C’était définitivement une nuit inoubliable. Découvrez la liste complète des gagnants ci-dessous :

Série dramatique

“Mieux vaut appeler Saul” (AMC)

“Euphoria” (HBO)

“Ozark” (Netflix)

« Indemnité » (Apple TV+)

“Jeu de calamars” (Netflix)

“Choses étranges” (Netflix)

“Succession” (HBO) (GAGNANT)

“Gilets jaunes” (Showtime)

Séries comiques

“Abbott Elementary” (ABC)

“Barry” (HBO)

« Freinez votre enthousiasme » (HBO)

“Hacks” (HBO)

“La merveilleuse Mme Maisel” (Amazon Prime Video)

“Seuls les meurtres dans le bâtiment” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV+) (GAGNANT)

“Ce que nous faisons dans l’ombre” (FX)

Série Limitée ou Anthologie

“Dopesick” (Hulu)

“Le décrochage” (Hulu)

“Inventer Anna” (Netflix)

“Pam et Tommy” (Hulu)

“Le Lotus Blanc” (HBO) (GAGNANT)

Acteur principal dans une série dramatique

Jason Bateman (“Ozark”)

Brian Cox (“Succession”)

Lee Jung-jae (“Squid Game”) (GAGNANT)

Bob Odenkirk (“Mieux vaut appeler Saul”)

Adam Scott (“Séparation”)

Jeremy Strong (“Succession”)

Ecrire pour une série dramatique

Better Call Saul • Planification et exécution • AMC • High Bridge, Crystal Diner, Gran Via Productions et Sony Pictures Television — Écrit par Thomas Schnauz

Ozark • Un chemin difficile à parcourir • Netflix • MRC pour Netflix — Écrit par Chris Mundy

Severance • The We We Are • Apple TV+ • Endeavour Content / Red Hour Productions en association avec Apple — Écrit par Dan Erickson

Squid Game • Un jour chanceux • Netflix • Siren Pictures pour Netflix — Écrit par Hwang Dong-hyuk

Succession • All The Bells Say • HBO/HBO Max • HBO en association avec Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez Productions — Écrit par Jesse Armstrong (GAGNANT)

Yellowjackets • F Sharp • Showtime • SHOWTIME Presents, Entertainment One — Écrit par Jonathan Lisco, Ashley Lyle, Bart Nickerson

Réalisation d’une série comique

Atlanta • New Jazz • FX • FX Productions — Réalisé par Hiro Murai

Barry • 710N • HBO/HBO Max • HBO en association avec Alec Berg et Hanarply — Réalisé par Bill Hader

Hacks • Il y aura du sang • HBO/HBO Max • Universal Television en association avec Paulilu, First Thought Productions, Fremulon Productions, 3 Arts Entertainment — Réalisé par Lucia Aniello

The Ms. Pat Show • Baby Daddy Groundhog Day • BET+ • 20th Television, DAE Light Media, Imagine Television, Lee Daniels Entertainment — Réalisé par Mary Lou Belli

Only Murders In The Building • The Boy From 6B • Hulu • 20th Television — Réalisé par Cherien Dabis

Only Murders In The Building • True Crime • Hulu • 20th Television — Réalisé par Jamie Babbit

Ted Lasso • Pas de mariages et un enterrement • Apple TV+ • Apple présente une production Doozer en association avec Warner Bros. Television et Universal Television — Réalisé par MJ Delaney (GAGNANT)

Actrice principale dans une série comique

Rachel Brosnahan (“La merveilleuse Mme Maisel”)

Quinta Brunson (“Abbott Elementary”)

Kaley Cuoco (“L’hôtesse de l’air”)

Elle Fanning (“La Grande”)

Issa Rae (“Insécurisé”)

Jean Smart (“Hacks”) (GAGNANT)

Actrice principale dans une série dramatique

Jodie Comer (“Tuer Eve”)

Laura Linney (“Ozark”)

Melanie Lynskey (“Gilets jaunes”)

Sandra Oh (“Tuer Eve”)

Reese Witherspoon (“L’émission du matin”)

Zendaya (“Euphoria”) (GAGNANT)

Réalisation d’une série dramatique

Ozark • Un chemin difficile à parcourir • Netflix • MRC pour Netflix — Réalisé par Jason Bateman

Severance • The We We Are • Apple TV+ • Endeavour Content / Red Hour Productions en association avec Apple — Réalisé par Ben Stiller

Squid Game • Red Light, Green Light • Netflix • Siren Pictures pour Netflix — Réalisé par Hwang Dong-hyuk (GAGNANT)

Succession • All The Bells Say • HBO/HBO Max • HBO en association avec Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez Productions — Réalisé par Mark Mylod

Succession • The Disruption • HBO/HBO Max • HBO en association avec Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez Productions — Réalisé par Cathy Yan

Succession • Trop d’anniversaire • HBO/HBO Max • HBO en association avec Project Zeus, HyperObject Industries, Gary Sanchez Productions — Réalisé par Lorene Scafaria

Yellowjackets • Pilote • Showtime • SHOWTIME Presents, Entertainment One — Réalisé par Karyn Kusama

Ecrire pour une série comique

Abbott Elementary • Pilote • ABC • Delicious Non-Sequitur Productions en association avec Warner Bros. Television et 20th Television — Écrit par Quinta Brunson (GAGNANT)

Barry • 710N • HBO/HBO Max • HBO en association avec Alec Berg et Hanarply — Écrit par Duffy Boudreau

Barry • à partir de maintenant • HBO/HBO Max • HBO en association avec Alec Berg et Hanarply — Écrit par Alec Berg, Bill Hader

Hacks • The One, The Only • HBO/HBO Max • Universal Television en association avec Paulilu, First Thought Productions, Fremulon Productions, 3 Arts Entertainment — Écrit par Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky

Only Murders In The Building • True Crime • Hulu • 20th Television — Écrit par Steve Martin, John Hoffman

Ted Lasso • Pas de mariage et un enterrement • Apple TV+ • Apple présente une production Doozer en association avec Warner Bros. Television et Universal Television — Écrit par Jane Becker

Ce que nous faisons dans l’ombre • Le Casino • FX • FX Productions — Écrit par Sarah Naftalis

Ce que nous faisons dans l’ombre • Le centre de bien-être • FX • FX Productions — Écrit par Stefani Robinson

Acteur principal dans une série comique

Donald Glover (“Atlanta”)

Bill Hader (“Barry”)

Nicholas Hoult (“Le Grand”)

Steve Martin (“Seulement des meurtres dans le bâtiment”)

Martin Short (“Seulement des meurtres dans le bâtiment”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”) (GAGNANT)

Écriture exceptionnelle pour une émission spéciale

Ali Wong : Don Wong • Netflix • A24 pour Netflix Ali Wong, écrit par

L’émission quotidienne avec Trevor Noah présente : Jordan Klepper Fingers The Globe – Hongrie pour la démocratie • Comedy Central • Central Productions, LLC Ian Berger, scénariste Devin Delliquanti, scénariste Jennifer Flanz, scénariste Jordan Klepper, scénariste Zhubin Parang, scénariste Scott Sherman, scénariste

Jerrod Carmichael : Rothaniel • HBO/HBO Max • HBO en association avec Rotten Science Jerrod Carmichael, Écrit par (GAGNANT)

Nicole Byer : BBW (Big Beautiful Weirdo) • Netflix • Toutes choses comiques pour Netflix Nicole Byer, écrite par

Norm Macdonald : rien de spécial • Netflix • Irwin Entertainment pour Netflix Norm Macdonald, écrit par

Écrire pour une série limitée ou une anthologie ou un film

Dopesick • The People vs. Purdue Pharma • Hulu • 20th Television, Danny Strong Productions, John Goldwyn Productions, The Littlefield Company — Écrit par Danny Strong

The Dropout • Je suis pressé • Hulu • Searchlight Television, 20th Television — Écrit pour la télévision par Elizabeth Meriwether

Impeachment: American Crime Story • Man Handled • FX • 20th Television and FX Productions – Écrit par Sarah Burgess

MAID • Snaps • Netflix • John Wells Productions, LuckyChap Entertainment, Warner Bros. Television pour Netflix — Écrit par Molly Smith Metzler

Station Eleven • Unbroken Circle • HBO/HBO Max • HBO Max présente une production de Paramount Television Studios en association avec Tractor Beam Productions, Shadowfox Productions, Stone Village Television, Inc., Pacesetter Productions et Super Frog — Écrit par Patrick Somerville

The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO en association avec Rip Cord, The District et Hallogram Inc. Écrit par — Mike White (GAGNANT)

Réalisation d’une série limitée ou d’une anthologie ou d’un film

Dopesick • The People vs. Purdue Pharma • Hulu • 20th Television, Danny Strong Productions, John Goldwyn Productions, The Littlefield Company — Réalisé par Danny Strong

The Dropout • Green Juice • Hulu • Searchlight Television, 20th Television — Réalisé par Michael Showalter

The Dropout • Iron Sisters • Hulu • Searchlight Television, 20th Television — Réalisé par Francesca Gregorini

MAID • Sky Blue • Netflix • John Wells Productions, LuckyChap Entertainment, Warner Bros. Television pour Netflix — Réalisé par John Wells

Station Eleven • Wheel Of Fire • HBO/HBO Max • HBO Max présente une production de Paramount Television Studios en association avec Tractor Beam Productions, Shadowfox Productions, Stone Village Television, Inc., Pacesetter Productions et Super Frog — Réalisé par Hiro Murai

The White Lotus • HBO/HBO Max • HBO en association avec Rip Cord, The District et Hallogram Inc. — Réalisé par Mike White (GAGNANT)

Programme de compétition

“La course incroyable” (CBS)

“Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls” (Amazon Prime Video) (GAGNANT)

“J’y suis arrivé!” (Netflix)

“La course de dragsters de RuPaul” (VH1)

« Top Chef » (Bravo)

“La voix” (NBC)

Actrice principale dans une série limitée ou un film

Toni Collette (“L’escalier”)

Julia Garner (“Inventer Anna”)

Lily James (“Pam et Tommy”)

Sarah Paulson (« Impeachment : American Crime Story »)

Margaret Qualley (“Femme de chambre”)

Amanda Seyfried (“Le décrochage”) (GAGNANTE)

Actrice de soutien dans une série limitée ou un film

Connie Britton (“Le Lotus Blanc”)

Jennifer Coolidge (“Le Lotus Blanc”) (GAGNANTE)

Alexandra Daddario (“Le Lotus Blanc”)

Kaitlyn Dever (“Dopesick”)

Natasha Rothwell (“Le Lotus Blanc”)

Sydney Sweeney (“Le Lotus Blanc”)

Mare Winningham (“Dopesick”)

Série de discussions de variétés

“Le spectacle quotidien avec Trevor Noah” (Comedy Central)

«Jimmy Kimmel en direct!» (ABC)

“La semaine dernière ce soir avec John Oliver” (HBO) (GAGNANT)

“Tard dans la nuit avec Seth Meyers” (NBC)

“L’émission tardive avec Stephen Colbert” (CBS)

Variété Croquis Série

“Un spectacle de croquis de Black Lady” (HBO / HBO Max)

“Saturday Night Live” (NBC) (GAGNANT)

Acteur de soutien dans une série comique

Anthony Carrigan (“Barry”)

Brett Goldstein (“Ted Lasso”) (GAGNANT)

Toheeb Jimoh (“Ted Lasso”)

Nick Mohammed (“Ted Lasso”)

Tony Shalhoub (“La merveilleuse Mme Maisel”)

Tyler James Williams (« Abbott Elementary »)

Henry Winkler (“Barry”)

Bowen Yang (“Saturday Night Live”)

Actrice de soutien dans une série comique

Alex Borstein (“La merveilleuse Mme Maisel”)

Hannah Einbinder (“Hacks”)

Janelle James (“Abbott Elementary”)

Kate McKinnon (“Saturday Night Live”)

Sarah Niles (“Ted Lasso”)

Sheryl Lee Ralph (“Abbott Elementary”) (GAGNANTE)

Temple Junon (“Ted Lasso”)

Hannah Waddingham (“Ted Lasso”)

Actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Patricia Arquette (“Séparation”)

Julia Garner (“Ozark”) (GAGNANTE)

Jung Ho-yeon (“Jeu de calamars”)

Christina Ricci (“Gilets jaunes”)

Rhea Seehorn (“Mieux vaut appeler Saul”)

J. Smith-Cameron (“Succession”)

Sarah Snook (“Succession”)

Sydney Sweeney (« Euphorie »)

Acteur de soutien dans une série dramatique

Nicolas Braun (“Succession”)

Billy Crudup (“L’émission du matin”)

Kieran Culkin (“Succession”)

Park Hae-soo (“jeu de calamars”)

Matthew Macfadyen (“Succession”) (GAGNANT)

John Turturro (“Séparation”)

Christopher Walken (“Séparation”)

Oh Yeong-su (“jeu de calamars”)

Acteur de soutien dans une série limitée ou un film

Murray Bartlett (“Le Lotus blanc”) (GAGNANT)

Jake Lacy (“Le Lotus Blanc”)

Will Poulter (“Dopesick”)

Seth Rogen (« Pam et Tommy »)

Peter Sarsgaard (“Dopesick”)

Michael Stuhlbarg (“Dopesick”)

Steve Zahn (“Le Lotus blanc”)

Acteur principal dans une série limitée ou un film

Colin Firth (“L’escalier”)

Andrew Garfield (“Sous la bannière du ciel”)

Oscar Isaac (“Scènes d’un mariage”)

Michael Keaton (“Dopesick”) (GAGNANT)

Himesh Patel (“Station onze”)

Sébastien Stan (“Pam et Tommy”)