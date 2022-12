Quinta Brunson couvre le numéro de soirée de Cosmopolitan

Ce n’est pas un secret que nous STAN Quinta Brunson ici! Nous étions donc ravis de voir Quinta est l’étoile de couverture du dernier numéro de Cosmopolitan de l’année, The Party Issue.

Quinta Brunson reprend Cosmopolitan

Dans le numéro Cosmopolitan, la femme de 32 ans explique ce qu’il faut pour réussir à la télévision, pourquoi son équipe l’appelle la meilleure patronne de tous les temps et l’icône surprenante qu’elle dit étudier pour ses traits de caractère subtils. École primaire Abbott rôle de Janine.

Certaines citations de l’interview de couverture de Cosmopolitan de Quinta Brunson sont ci-dessous et l’article de couverture complet est disponible ICI

A quelle profondeur École primaire Abbott résonne auprès de tous les publics :

«Je peux sentir une corde qui est connectée à tout le monde, où je peux sentir ce que les gens aimeraient voir en ce moment ou ce qui les ferait se sentir mieux. Je pense que c’est pourquoi Abbott frappe comme il le fait. Même si nous racontons une blague très spécifique sur Jill Scott ou Lil Uzi Vert, il existe un moyen de la fabriquer pour qu’elle fasse toujours rire une grand-mère blanche de Wichita, même si elle ne connaît pas la référence.

Nous adorons qu’elle ait choisi deux artistes de Philadelphie comme exemples ! De plus, elle a tout à fait raison de dire qu’il y a quelque chose dans la série qui laisse entrer TOUT LE MONDE. Elle mérite toutes les distinctions pour cette brillante création.

Sur Marilyn Monroe :



“Je pense souvent à Marilyn Monroe. Elle n’obtient pas assez de crédit pour son timing comique. Je l’étudie beaucoup pour les subtilités de mon personnage Janine. Certaines façons de bouger les sourcils et la bouche et d’être une personne qui retient bien plus qu’elle ne donne parce qu’elle contrôle en fait la situation.

Qui savait?! Avez-vous eu la moindre idée qu’elle exploitait Marilyn Monroe pour l’inspiration du personnage de Janine ? Nous ne l’avons certainement pas fait.

Sur la façon dont son équipe la décrirait en tant que patron :

«Je veux m’assurer que tout le monde est pris en charge, que nous ne faisons pas travailler tout le monde à mort. C’est un travail fatigant. Tout le monde se lève très tôt, les acteurs, toute l’équipe de production. Nous sommes très chanceux d’avoir de très bonnes heures parce que les faux documentaires tournent plus vite. Mais quand même, j’aime m’enregistrer. Je veux juste m’assurer que les gens se sentent soutenus, pris en charge, entendus. Je veux avoir une relation ouverte avec le casting, et cela demande de la communication et de la patience. Ce n’est pas facile. Mon personnel de rédaction et de production me dit souvent que je suis un très bon patron et l’un des meilleurs qu’ils aient eu. Mais je continue… je ne sais pas.

Nous adorons cela pour elle. Être un patron est si difficile et être un bon est encore plus difficile. Le leadership positif dont elle a fait preuve à un si jeune âge est incroyable. Donnez-lui ses fleurs et donnez-les-lui MAINTENANT.

En disant au fils de sa co-vedette Sheryl Lee Ralph qu’elle allait lui offrir un Emmy, et si elle a d’autres manifestations dans sa manche :

“J’ai dit ça, et je le pensais. Mais c’était plutôt, je vais lui donner du matériel qui sera digne d’un Emmy, et je ressens la même chose pour tout mon casting. Je vais continuer à leur donner du matériel convaincant qui permet aux gens de voir leurs compétences et de voir ce que je vois en eux. Je veux qu’ils aient le monde à portée de main. Mes écrivains aussi. Cela nécessite de continuer à faire un très bon spectacle. C’est donc là que je me concentre.

Écoutez, ne dormons pas sur le pouvoir de manifestation. Quinta a eu une vision et elle l’a réalisée.

Sur TikTok…

“J’en ai un juste pour l’avoir au cas où j’aurais besoin d’y publier des trucs d’Abbott. Quant à d’autres choses, je me disais, Ah, je pourrais apprendre… mmm… non. Je n’ai aucun intérêt. Même si je voulais faire un TikTok, j’ai l’impression qu’il y a une grande attente et je me dis, non, je ne cherche aucune validation d’aucune sorte. Tant de gens font des choses incroyables sur TikTok, comme Tabitha Brown. Mais j’ai eu ma dose de création de contenu pour Internet avec l’intention de faire quelque chose que les gens apprécieraient et qui deviendrait viral. Je ne tweete plus vraiment mes pensées. J’ai juste l’impression d’être passé à un autre processus de communication avec le monde. Maintenant, je veux juste ne rien faire sur Internet.

C’est de la pure comédie pour nous. Quinta est comme – sur Internet et pouvez-vous même la blâmer? Il y a tellement de pression pour produire du contenu sur les réseaux sociaux, mais le contenu télévisé est ce qui paie les factures de Quinta ET nous divertit, alors nous sommes tous pour qu’elle soit fidèle à elle-même.

Sur le problème de rendre des actes extrêmement difficiles et merveilleux si naturels :

« J’y pense assez souvent. Comment puis-je essayer de formuler cela sans ressembler à un connard ? je ne pense pas que Abbott est facile à faire. De même, je ne pense pas Insécurité était facile à faire. Je ne pense pas que quiconque puisse faire ça. C’était unique à Issa et à sa version de la narration. C’est juste drôle parce que souvent avec les hommes, c’est comme, ‘Whoa, ils sont révolutionnaires !’ »

Sur la connexion avec Issa Rae :

« Issa et moi discutons. La dernière fois que nous avons parlé, quatre heures se sont écoulées avant que nous le sachions. Je me sentais juste plus léger. C’est comme, d’accord, quelqu’un comprend ces choses noires spécifiques que vous traversez en tant que femme qui dirige et produit une émission, en tant que personne qui se sent si connectée à vos histoires. C’est difficile parce qu’en tant que créatrices noires, nous nous sentons toujours responsables de la représentation. Mais en tant qu’artistes, vous voulez parfois la liberté de ne pas avoir à faire face à cela.

Nous sommes heureux qu’Issa et Quinta aient une excellente relation et que Quinta ait Issa sur qui s’appuyer car ce niveau de succès doit être STRESSANT. Nous sommes reconnaissants aux deux femmes d’avoir pu accomplir tant de choses et de toujours faire preuve d’un incroyable sens de l’humour.

En parlant de cela… Quinta a également parlé de son amour de la bêtise ainsi que de son amour idiot. Vous verrez ce que nous voulons dire avec les citations ci-dessous.

En aspirant à la bêtise pure et simple :

« Je ne suis même pas capable de faire la bêtise que j’aimerais voir dans le monde. Je suis un peu plus sérieux que je ne le laisse entendre. Le film Weird est un bon pas dans la bonne direction. J’espère que cela inspirera quelqu’un d’autre à devenir encore plus stupide. Je ressens la même chose à ce sujet que pour la danse. Les enfants ont besoin qu’on leur rappelle la pure bêtise. Il y a une telle liberté là-dedans.

Sur son mari :

« Mon mari est idiot. Je ris et ris. C’est en partie pourquoi je l’ai épousé. Sa bêtise me surprend tellement, et je suis très rarement surpris.

Nous avons l’impression de ne jamais voir ni entendre parler du mari de Quinta – c’est agréable de la lire parler un peu de lui.

Avant de partir, assurez-vous de regarder la vidéo de couverture de Cosmo de Quinta “Expensive Taste Test” ci-dessous pour voir comment elle fait quand cosmos mettez-la à l’épreuve sur des explosions du passé, y compris des roulés aux fruits, des bracelets gifles et du lait au chocolat.

Si amusant!

Cosmos Numéro 8 : The Party Issue sortira dans les kiosques à journaux de tout le pays le 13 décembre. Lisez l’intégralité de l’article de couverture de Quinta ICI.