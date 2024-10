Comme si une toute nouvelle saison d’« Abbott Elementary » n’était pas suffisante pour enthousiasmer les gens, le créateur et star Quinta Brunson continue d’élargir l’attrait de la série avec une tradition télévisée qui est devenue de plus en plus rare au fil du temps : un épisode croisé. . Et quelle meilleure émission avec laquelle se mêler que d’autres séries PA, « It’s Always Sunny in Philadelphia ». Annonce via photos publiées sur X, anciennement connu sous le nom de Twitteril a été révélé la semaine dernière que les deux émissions appartenant à Disney (« Sunny » sur FX et « Abbott » sur ABC) se croiseraient cette saison, avec Charlie Day, Rob McElhenney et Danny DeVito aux côtés de Brunson, Tyler James Williams, et William Stanford Davis à l’extérieur de l’école « Abbott ». Parlant dans une récente interview avec The Hollywood ReporterBrunson a expliqué comment cette collaboration s’est réalisée et pourquoi elle pense que cela était parfaitement logique.

« Alors Rob McElhenney, il y avait quelque chose en ligne qu’il a vu que quelqu’un lui avait envoyé et lui avait dit : ‘Cela ferait un épisode drôle de ‘It’s Always Sunny », et il l’a retweeté et a dit : ‘Je pense que ce serait un super ‘Abbott’. ‘ épisode », et cela nous a en quelque sorte incité à parler », a déclaré Brunson. « L’épisode n’a rien à voir avec ce qui lui a été envoyé, mais il nous a fait discuter et, honnêtement, j’aime beaucoup Rob. »

Ayant tous deux grandi à Philadelphie et ayant tous deux un profond amour pour la comédie, Brunson dit qu’elle et McElhenney « ont tout de suite cliqué ». Étant donné que leurs deux séries étaient «sous l’égide de Disney», ils ont également réalisé qu’il ne serait pas trop difficile de réunir les équipes derrière chaque série et que, compte tenu de la géographie, les personnages de chaque série pourraient très probablement se croiser.

«Ils représentent une partie de South Philly, et nous représentons une partie de West Philly qui est très réelle, et il n’a pas fallu beaucoup de temps pour que ces personnages interagissent. Cela avait du sens immédiatement », a déclaré Brunson à THR. « Et quand cela nous est venu aussi facilement, nous nous sommes dit : ‘Ouais, nous devons le faire.’ Nous commençons donc à mettre les choses en mouvement au début de cet « Abbott ». saison parce que « Sunny », ils viennent juste de commencer à écrire leur saison. Et Charlie [Day] et Rob est venu dans la pièce avec nous un jour, ils étaient des collaborateurs formidables, tout simplement excellents. Je ne peux pas dire assez de mots gentils à leur sujet. Nous nous sommes bien amusés.

À la base de leur collaboration, a expliqué Brunson, il y avait le désir de capitaliser sur le mélange de différents types d’humour. Elle a déclaré : « Nos émissions ont des tons très différents, et c’est ce que j’aime chez elles. Ils sont prêts à prendre le risque, ce que « Abbott » devait l’être aussi, pour mélanger ces tons ensemble. Certaines personnes de ma propre production disaient : « Cela ne peut pas être fait », et c’est comme si c’était absolument possible. C’est possible, c’est vraiment peut. Et en fait, c’est assez simple. Il suffit de croire que cela peut être fait.

La saison 4 de « Abbott Elementary » est diffusée le mercredi sur ABC.