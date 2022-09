La sitcom à succès “Abbott Elementary” a peut-être remporté deux Emmy Awards pour sa première saison, mais ce n’était pas à cause d’un budget marketing sans fond.

Plus tôt cette année, la créatrice de l’émission Quinta Brunson a révélé que l’équipe de production “Abbott Elementary” et ABC avaient convenu de prendre une partie du budget qu’ils avaient alloué aux dépenses de marketing et de le reverser aux enseignants.

“Nous avons choisi de mettre l’argent du marketing dans les fournitures pour les enseignants”, a déclaré Brunson dans une interview sur “Air frais” de NPR en mars. “Il s’agit de pouvoir prendre ce genre de décisions qui m’excitent vraiment, des choses qui peuvent vraiment aider matériellement les gens.”

La comédie se déroule dans une école élémentaire sous-financée de Philadelphie où Janine Teagues de Quinta Brunson est enseignante de deuxième année.

Brunson a déclaré dans l’interview que l’expérience de sa mère en tant qu’enseignante dans une école sous-financée lui avait donné l’idée de l’émission, ainsi que le désir de redonner.

“Malgré que cela devient plus difficile, malgré que les enseignants n’aient pas tout le soutien dont ils ont besoin, malgré le fait que les enfants deviennent encore plus indisciplinés qu’ils ne l’ont été ces derniers temps … elle aimait toujours le travail, a déclaré Brunson, ajoutant:” La beauté est quelqu’un qui est si résilient pour un travail si sous-payé et si sous-estimé parce qu’il les fait se sentir épanouis.”

La comédie a remporté deux Emmys lundi, un pour l’écriture exceptionnelle pour une série comique et un pour l’actrice Sheryl Lee Ralph pour l’actrice de soutien exceptionnelle.

“Abbott Elementary” revient pour sa deuxième saison le 21 septembre. Il est diffusé sur ABC et diffusé sur Hulu et HBO Max.

