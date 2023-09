Quincy réfléchit à la victoire de Diddy aux VMAs Global Icon

Le fils d’un super magnat revient sur la grande soirée de son père aux VMA. « C’est le plus grand sentiment qui soit de pouvoir célébrer avec votre famille », a déclaré l’acteur à BOSSIP.

Mardi, Diddy a reçu le Global Icon Award et a foulé le tapis avec sa famille, dont ses jumeaux D’Lila Star et Jessie James, 16 ans, sa fille Chance, 17 ans, et ses fils King, 25 ans, et Justin Dior, 29 ans.

Diddy qui portait Dolce et Gabanna pour la soirée a également reçu quatre nominations aux VMA : Meilleur R&B et Meilleure collaboration pour son « Creepin (Remix) » avec Metro Boomin, The Weeknd et 21 Savage, Meilleure collaboration et Meilleur hip-hop pour son morceau « » Je dois avancer »avec Bryson Tiller, Ashanti et Yung Miami.

Et tandis que Diddy devait être heureux d’avoir été reconnu par MTV, son fils aîné, Quincy Brown, était ravi de la victoire et de la soirée épique en général.

« C’est le plus grand sentiment qui soit de pouvoir célébrer avec votre famille », a déclaré l’acteur de 31 ans à BOSSIP. « Surtout sur des plateformes comme celles-ci, je pense que les VMA font partie de ma vie, de toute ma vie. J’ai donc l’impression que c’en fait partie [moments] où nous avons atteint cette ligne d’arrivée, mais ensuite vous recommencez. C’en est un, donc je suis béni », a-t-il ajouté.

Diddy interprète un medley de ses succès avant d’accepter le Global Icon Award

Avant d’accepter son Global Icon Award, Diddy a parcouru son catalogue de succès, notamment « I’ll Be Missing You », « All About The Benjamins », « All About The Benjamins » et « Mo Money Mo Problems ».

Il était soutenu par son fils King Combs pour un certain nombre de morceaux….

et à un moment donné, il a amené son « Shawty Wop » Yung Miami à interpréter « Gotta Move On (Queens Remix) »…

et Keyshia Cole pour « Last Night ».

Il a ensuite accepté son prix alors qu’il était flanqué de ses enfants et a expliqué comment il est passé des rêves de la NFL à devenir un magnat de Bad Boy.

« C’est un rêve devenu réalité pour moi », a déclaré Diddy. « J’ai grandi en regardant MTV du genre : ‘Mec, j’aimerais pouvoir être là-haut un jour.’ « Et, vous savez, j’ai commencé comme livreur de journaux, vous tous. Je ne savais pas que j’allais être ici. J’ai commencé comme livreur de journaux à 12 ans. Et puis j’allais devenir joueur de football de la NFL pour les Steelers de Pittsburgh.

Il a continué,

« Les Steelers de Pittsburgh ne l’ont pas remarqué, mais j’avais prévu de devenir joueur de football et ma jambe s’est cassée l’année dernière. Ensuite, je suis devenu déprimé et j’étais dans les clubs de New York pour danser en faisant mon Diddy bop, puis les gens me voyaient et me cassaient pour des vidéos. Et c’est comme ça que je suis tombé amoureux de l’industrie musicale.

Il a ensuite remercié Dieu d’avoir changé le cours de sa vie et de lui avoir permis d’être là où il est aujourd’hui.

« Parfois, nous sommes confrontés à des choses difficiles ; comme je l’ai dit, je pensais que j’allais jouer pour les Steelers de Pittsburgh », a-t-il déclaré. « Mais Dieu a fait un autre choix. Et je remercie Dieu pour ce choix qu’il a fait pour que je puisse vous toucher avec ma musique, vous faire passer un bon moment, vous faire danser, vous faire du bien. C’est la seule intention.

Félicitations à Diddy!