Quilixios occupe le devant de la scène à Punchestown | Actualités des courses

Quilixios, héros de Triumph Hurdle, met son record invaincu en jeu lors du dernier après-midi du Punchestown Festival.

Faisant son premier départ pour Henry de Bromhead après avoir été déplacé de l’écurie de Gordon Elliott, le hongre appartenant au Cheveley Park Stud a manqué un vainqueur du championnat juvénile des Cotswolds.

Le joueur de quatre ans renoue samedi avec les troisième et quatrième de Cheltenham, dans Haut En Couleurs entraînés par Willie Mullins et Zanahiyr de Denise Foster.

De Bromhead a de grands espoirs que sa charge puisse une fois de plus s’imposer dans le Grade One Ballymore Champion Four Year Old Hurdle.

« Il a été vraiment bon et a l’air incroyable. De toute évidence, il n’est venu nous voir que juste avant Cheltenham, mais il semble en très bonne forme », a déclaré l’entraîneur basé à Waterford.

«Il semble avoir une vitesse de croisière très élevée – il saute bien et c’est un cheval très excitant.

« Vous espérez qu’il sauterait une clôture, en regardant sa technique et tout. C’est un beau, grand cheval scopey – c’est un grand gars et il est excitant pour l’avenir. »

Les deux premiers du Boodles Juvenile Handicap Hurdle à Cheltenham sont également en lice.

Jeff Kidder de Noel Meade, qui a depuis remporté une deuxième année à Fairyhouse, a conduit la maison de Mullins à Saint Sam à Prestbury Park – mais les deux doivent encore progresser pour correspondre à la forme de Quilixios.

Le raider français Mica Malpic (David Cottin), Druid’s Altar (Joseph O’Brien), Palace Rock (Francis Casey) et Zoffanien (Denis Hogan) complètent le line-up.

Willie Mullins est responsable de quatre des neuf coureurs déclarés pour le Coolmore Kew Gardens Irish EBF Mares Champion Hurdle – un concours de première année qu’il a remporté sept fois au cours des 10 dernières courses.

Le quatuor de cette année est dirigé par Concertista, qui tente de rebondir après une défaite de justesse contre Black Tears lors des cotes pour le Mares ‘Hurdle à Cheltenham.

Le gestionnaire de Closutton selle également Burning Victory – pas vu depuis la victoire de Triumph Hurdle l’année dernière – ainsi que My Sister Sarah et Stormy Ireland.

Il n’y aurait pas de gagnant plus populaire que l’ancien détenu des Mullins, Skyace, pour l’entraîneur Shark Hanlon.

L’achat de 600 £ a été remporté cinq fois cette saison – le plus récemment remportant les honneurs de première année en entreprise novice à Fairyhouse.

Hanlon reconnaît que son étoile stable est confrontée à une tâche beaucoup plus difficile ce week-end, mais il apprécie le défi.

Il a dit: «C’est un pas en avant en classe pour elle, et nous la retirons de la compagnie des novices, mais ce sera probablement sa dernière course depuis un certain temps – et elle a le droit d’être là.

« Elle est en très bon ordre et en bonne forme. Les prix sont aussi importants que la quatrième place, alors nous allons faire de notre mieux.

« Elle a le droit de les affronter. »

Laurina, une autre ancienne coureuse de Mullins, fait son premier départ pour de nouvelles relations, avec Global Equity (Joseph O’Brien), Minella Melody (De Bromhead) et Politesse (Lorna Fowler) les autres espoirs.